Sự đáp trả của Trấn Thành, Trường Giang và Thu Trang

TPO - Sự kiện ra mắt "Ai thương ai mến" được quan tâm nhờ khoảnh khắc hội ngộ hiếm hoi giữa Trấn Thành, Trường Giang và Thu Trang trên thảm đỏ. Trong buổi chia sẻ, Thu Trang nói áp lực khi quyết định kể chuyện phim không theo cách thông thường.

Trấn Thành - Trường Giang và Thu Trang hội ngộ

Tối 29/12, sự kiện ra mắt phim Ai thương ai mến diễn ra tại TPHCM. Thảm đỏ ra mắt phim Ai thương ai mến có sự tham gia của dàn sao như Tóc Tiên, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Lê Giang, Uyển Ân...

Không khí nóng hơn khi Trấn Thành và Trường Giang bước tới chào Thu Trang, khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nghệ sĩ sau những đồn đoán trước đó. Dàn sao như Midu, Trúc Nhân, Sam, Thuý Ngân… cũng góp mặt để mừng Thu Trang, Tiến Luật ra mắt dự án mới.

Nhiều nghệ sĩ như Phương Mỹ Chi, Ngô Kiến Huy, Trấn Thành và Trường Giang đến ủng hộ Thu Trang - Tiến Luật ra mắt phim.

Ai thương ai mến xoay quanh nhân vật Hai Mến do Thu Trang thủ vai cùng những biến cố trong cuộc đời, khai thác các mối quan hệ gia đình và tình cảm con người trong bối cảnh miền Tây Nam Bộ thập niên 1960.

Theo những đánh giá ban đầu, phim có hướng đi khá an toàn, nhưng lối kể chuyện phi tuyến tính giúp mạch phim không bị rơi vào lối mòn. Phim cũng có nhiều nét tương đồng với các tác phẩm gia đình ra rạp trước đó.

Thu Trang áp lực với dự án đầu tư mạnh tay nhất

Đạo diễn Thu Trang cùng dàn diễn viên đã có nhiều chia sẻ xoay quanh quá trình sản xuất, lựa chọn kịch bản và cách xây dựng nhân vật. Đáng chú ý là khoảnh khắc Tiến Luật chia sẻ trải nghiệm khi thấy vợ đóng cảnh tình tứ cùng Ngọc Thuận.

Trước câu hỏi vì sao Tiến Luật chỉ đảm nhận vai nhỏ, Thu Trang khẳng định cô luôn tách bạch giữa công việc và đời sống cá nhân. “Thật sự là trong phim không có vai nào hợp với anh Luật. Làm đạo diễn thì không thể vì tình cảm mà giao vai không phù hợp”, Thu Trang nói.

Tiến Luật nói anh “gây áp lực” để có được vai diễn, thậm chí tự nghĩ tên nhân vật cho mình. Nam diễn viên cho biết anh hoàn toàn thoải mái với dung lượng vai và đặt niềm tin vào lựa chọn nghề nghiệp của vợ.

Khi được hỏi về cảm xúc khi xem những cảnh tình cảm giữa Thu Trang và Ngọc Thuận, Tiến Luật trả lời: "Tôi mừng khi Trang có cảm xúc với Ngọc Thuận, thể hiện được tình cảm giữa nhân vật Mến và cậu Khả. Đây là công việc nên không có vấn đề gì", Tiến Luật nói. Anh cho biết tự hào về vợ.

Theo diễn viên, trước Ai thương ai mến, Thu Trang từng đóng cặp với nhiều sao nam như Thái Hòa, Kiều Minh Tuấn và đều thể hiện sự kết nối cảm xúc tốt trên màn ảnh.

Thu Trang - Tiến Luật và dàn diễn viên chính chia sẻ tại buổi premiere.

Tiến Luật nói nể vợ ở cách làm nghề chuyên nghiệp, không để tình cảm cá nhân chi phối công việc. Trong dự án lần này, kịch bản không có vai diễn phù hợp với anh nên Thu Trang sắp xếp cho chồng tham gia vai đòi nợ thứ hai - một nhân vật ban đầu thậm chí chưa có tên. "Khi ra trường quay, anh em trong đoàn gọi vui là bé Tư", Tiến Luật kể.

Một trong những điểm được quan tâm là quyết định lựa chọn lối kể chuyện phi tuyến tính, hướng đi được xem là khá mạo hiểm với dòng phim gia đình. Đạo diễn Thu Trang cho biết ban đầu kịch bản được xây dựng theo trình tự quen thuộc, tuy nhiên cô chủ động thay đổi vì lo ngại câu chuyện trở nên cũ kỹ.

“Tôi sợ kể xuôi theo kiểu A-B-C dễ bị cũ. Tôi muốn bộ phim phải có gì đó khác, dù biết đây là lựa chọn khá mạo hiểm với phim tình cảm gia đình. Đến giờ tôi vẫn nghĩ quyết định đó đúng hay không thì phải chờ khán giả trả lời khi phim ra rạp”, Thu Trang chia sẻ.

Nữ đạo diễn cho biết thêm cô đã tổ chức nhiều buổi chiếu thử để lắng nghe phản hồi, đặc biệt từ khán giả trẻ. Kết quả ban đầu cho thấy phần đông người xem không cảm thấy khó theo dõi, thậm chí thích cách kể chuyện không tuần tự, giúp cảm xúc được dẫn dắt theo hướng mới mẻ hơn.

Với Ngọc Thuận, Ai thương ai mến được xem là cột mốc đặc biệt khi đánh dấu sự trở lại điện ảnh sau 20 năm. Nam diễn viên cho biết anh chưa xem lại các phân đoạn tâm lý nặng để giữ cảm xúc trọn vẹn khi bước vào cảnh quay tiếp theo. Chia sẻ về quá trình làm việc với Thu Trang, Ngọc Thuận nói anh cảm thấy an tâm khi diễn cùng một đạo diễn cũng trực tiếp tham gia diễn xuất, giúp việc trao đổi cảm xúc trên hiện trường trở nên tự nhiên hơn.

Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy cho biết việc nhận vai Chờ là một phần trong chiến lược thay đổi hình ảnh cá nhân. Sau nhiều vai phản diện và bạo lực, nam diễn viên mong muốn thử sức với nhân vật có chiều sâu tình cảm.

“Chờ là người đàn ông chân chất, chung thủy - điều mà ai cũng mong muốn ở người mình yêu”, Gia Huy nói. Khi được hỏi về chất liệu cảm xúc để nhập vai, anh thẳng thắn trả lời: “Yêu nhiều sẽ có chất liệu”.

NSƯT Ngọc Hiệp xem vai diễn trong phim là thử thách khi phải thay đổi từ cách thoại đến sinh hoạt đời thường, trong đó có chi tiết ăn trầu, điều chị chưa từng trải nghiệm. Nữ nghệ sĩ dành lời khen cho đạo diễn Thu Trang ở sự dứt khoát, tập trung nhưng không tạo áp lực trên phim trường, cho rằng đây là tố chất hiếm ở một đạo diễn nữ.

Về phía Trâm Anh, nữ diễn viên cho biết cô không đặt nặng áp lực so sánh với các vai diễn trước đó của những gương mặt khác. “Mỗi người có cách diễn và hành trình khác nhau. Điều em mong nhất là bộ phim và cả ê-kíp được khán giả đón nhận”, cô chia sẻ.