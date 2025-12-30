Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nghệ sĩ Tào Tây Bình đột tử tại nhà riêng

Hà Trang

TPO - Nghệ sĩ Đài Loan (Trung Quốc) Tào Tây Bình được xác nhận đã qua đời, hưởng thọ 66 tuổi. Khuya 29/12, Đội cứu hộ nhận được tin báo và nhanh chóng có mặt tại nơi ở của ông. Khi lực lượng chức năng đến nơi, Tào Tây Bình đã không còn dấu hiệu sự sống.

Theo thông tin từ lực lượng y tế, lúc 22h27 tối 29/12, họ nhận được cuộc gọi cầu cứu và lập tức đến căn nhà của diễn viên Tào Tây Bình. Qua quan sát ban đầu, cơ thể ông đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Cảnh sát cũng có mặt để điều tra, tạm thời loại trừ khả năng có tác động từ bên ngoài. Nguyên nhân tử vong cụ thể vẫn cần được làm rõ thêm.

Trước đó, Tào Tây Bình hoạt động thường xuyên trên mạng xã hội. Ngày 28/12, khi nhắc đến động đất, ông viết: “Sau khi trải qua trận động đất, tôi sẽ không chạy nữa, chỉ ngồi yên tại chỗ, phó mặc mọi chuyện cho ông trời… Chuyện gì đến thì sẽ đến, nghĩ nhiều cũng vô ích. Ở tuổi này rồi còn có gì để nghĩ nữa đâu".

1.jpg
Nghệ sĩ Tào Tây Bình đột tử tại nhà riêng.

Tào Tây Bình sinh ra trong gia đình có truyền thống y khoa, có ba anh trai và một người em út, ông là con thứ tư nên được người hâm mộ thân mật gọi là “Tứ ca”. Cha ông là bác sĩ tiết niệu, gia cảnh khá giả. Sau khi nhập ngũ và tham gia đoàn văn công, ông bắt đầu tiếp xúc với nghệ thuật biểu diễn. Năm 1982, khi 23 tuổi, Tào Tây Bình ra mắt với ca khúc Tuổi trẻ hoang dã được nhiều người biết đến.

Bên cạnh ca hát, ông còn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực truyền hình, từng là gương mặt quen thuộc của chương trình Long Hổ Tống Nghệ Vương, Lai Diện 50 hay Lạt Muội Tổng Động Viên.

Năm 2002, do vướng vào tranh chấp thừa kế trong gia đình, Tào Tây Bình rút lui khỏi giới giải trí. Một năm sau, ông mở tiệm bánh crepe tại quê nhà. Đến năm 2005, sau khi cha qua đời, ông sang Thái Lan nghỉ ngơi và vắng bóng hoàn toàn trên màn ảnh cho đến khi quay lại hoạt động nghệ thuật vào năm 2010.

2.jpg
3.jpg

Năm 2016, ông tổ chức buổi biểu diễn bán vé đầu tiên trong sự nghiệp mang tên “Câu chuyện 35 năm - Gặp gỡ Tào Tây Bình” tại Trung tâm Văn hóa Hoa Sơn. Tuy nhiên, doanh thu không khả quan, phần lớn nhờ bạn bè trong giới nghệ sĩ ủng hộ. Sau đó ông chủ yếu xuất hiện trong các chương trình bình luận về đời sống xã hội.

Những năm gần đây, Tào Tây Bình mưu sinh bằng việc kinh doanh cửa hàng bông tai, sống theo quan niệm có bao nhiêu tiền thì sống theo bấy nhiêu. Ông thường chia sẻ cuộc sống đời thường trên mạng xã hội, thỉnh thoảng livestream trò chuyện cùng người hâm mộ. Ca sĩ Long Thiên Ngọc, người từng là vợ của anh trai thứ ba của ông, vẫn thường xuyên liên lạc, hỏi thăm ông.

Hà Trang
