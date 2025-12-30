Tài nguyên độc đáo không nơi nào có được, Quảng Ninh bứt tốc du lịch 4 mùa

TPO - Với lợi thế tài nguyên đa dạng, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và cách tiếp cận mới trong phát triển sản phẩm, du lịch Quảng Ninh đang từng bước vượt qua giới hạn mùa vụ. Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, chất lượng dịch vụ và thời gian lưu trú, tạo nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến bốn mùa, có sức cạnh tranh trong khu vực.

Tài nguyên phong phú, dư địa vàng phát triển

Với sự ra đời của nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng, khác biệt, du lịch Quảng Ninh ghi dấu một năm bứt phá, góp phần khẳng định vị thế vững chắc trong danh sách các điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch Việt Nam và vươn tầm khu vực.

Bằng sự đầu tư bài bản và các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, năm 2025 ngành du lịch đã chạm cột mốc kỷ lục 21,28 triệu lượt khách, tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững cho năm 2026 và những giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTDL) tỉnh Quảng Ninh - khẳng định du lịch Quảng Ninh đã có sự thay đổi về cả chất lượng, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Quảng Ninh sở hữu những món quà trác tuyệt thiên nhiên ban tặng.

“Thời điểm cuối năm nay có những đoàn khách về Quảng Ninh, không chỉ là con số 1.000-2.000 người mà họ ở lại đến 5 ngày. Trong quý IV, chúng tôi thống kê được những khách sạn 4, 5 sao gần như kín khách. Như vậy, kể cả về chất lượng khách lẫn thời gian lưu trú và chi tiêu đều có sự thay đổi”, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh nêu.

Để có được những thành tích ấn tượng về du lịch trong những năm qua, Quảng Ninh không chỉ có tài nguyên, dư địa phát triển du lịch lớn mà còn có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ bộ, ban, ngành liên quan.

Nhận định về ưu thế của Quảng Ninh trong phát triển du lịch, ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - cho rằng Quảng Ninh là điểm đến mà không ở đâu có, vì ở đây có rừng, có biển, có biên giới, có tất cả như một Việt Nam thu nhỏ, Việt Nam có gì thì ở Quảng Ninh cũng đều có thể có.

“Quảng Ninh cũng là nơi hội tụ những giá trị về văn hóa, con người, ẩm thực cũng như lối sống của người dân địa phương, văn hóa bản địa của từng địa phương, tất cả tạo nên sự đa sắc, sức hấp dẫn cho những kỳ nghỉ”, ông Hà Văn Siêu nêu.

Du lịch Quảng Ninh đã có sự thay đổi về cả chất lượng, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Quảng Ninh nằm vị trí cửa ngõ Đông Bắc Á, nằm trên các trục giao thông quan trọng gồm đường thủy, đường không, đường bộ và đường hàng hải. Đây cũng là một thuận lợi trong việc phát triển du lịch đường biển.

Với đường bộ, Quảng Ninh có các cửa khẩu kết nối với Trung Quốc, đường hàng kết nối với các sân bay như Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài. Trong thời gian tới khi sân bay Gia Bình và đường sắt cao tốc được đưa vào khai thác sẽ mở ra nhiều cơ hội kết nối tới Quảng Ninh.

Tung sản phẩm chiều khách suốt bốn mùa

Với tài nguyên du lịch độc đáo và phong phú, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam gợi ý Quảng Ninh phát triển nhiều sản phẩm du lịch để thu hút khách bốn mùa. Ông nhấn mạnh du lịch bốn mùa được hiện thực hóa khi người làm du lịch biết sáng tạo, phát huy những giá trị tinh túy của từng mùa, từ đó làm nên những sản phẩm du lịch đặc sắc của từng mùa.

"Khi có nhiều sản phẩm mới, đa dạng, có nhiều sản phẩm trong lúc thấp điểm để tạo cảm hứng cho khách. Du lịch biển ở miền Bắc hay bị tác động mạnh bởi tính mùa vụ, mùa đông là du lịch sự kiện, du lịch golf và các loại hình du lịch văn hóa khác… Trong trường hợp khách không tắm biển được thì có thể tham quan vịnh, ngủ đêm trên vịnh, tham dự các sự kiện ở trên vịnh, đặc biệt là các lễ hội âm nhạc, những sự kiện theo hội, nhóm", Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu nêu.

﻿ Các sự kiện âm nhạc, lễ hội quy mô lớn được định hướng trở thành sản phẩm du lịch mới, góp phần giảm tính mùa vụ của du lịch Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Việt Dũng khẳng định trong năm 2026, Sở VHTTDL, tỉnh Quảng Ninh sẽ có nhiều hoạt động, nhiều sự đồng hành giữa doanh nghiệp du lịch với Sở để hiện thực hóa mục tiêu “Quảng Ninh không còn mùa du lịch, mà tháng nào tuần nào cũng đều có hoạt động du lịch”.

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh bên cạnh sự định hướng về sản phẩm, Sở sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh trên các nền tảng số, tạp chí du lịch, tạp chí khoa học, sử dụng các KOLs của các thị trường mục tiêu để quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh.

Du lịch trải nghiệm trên vịnh, du thuyền lưu trú qua đêm được nhiều du khách trong và ngoài nước ưa thích.

Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh cam kết tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp. "Khi các doanh nghiệp lữ hành, các doanh nghiệp du lịch lớn ở trên địa bàn cần làm việc với các đối tác cần có sự đảm bảo, có sự ủng hộ của chính quyền đặc biệt là Sở, chúng đã phối hợp rất chặt chẽ và trực tiếp tham gia cùng doanh nghiệp", Giám đốc Sở VHTTDL nhấn mạnh.