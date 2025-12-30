Cách đặt vé máy bay rẻ nhất

TPO - Expedia vừa công bố Báo cáo Air Hacks 2025 với loạt dữ liệu phân tích từ Airlines Reporting Corporation, giúp “vạch trần” nhiều quan niệm sai lầm và mang đến chiến lược đặt vé tiết kiệm cho du khách trong năm 2025.

Không chỉ dừng ở dữ liệu, Expedia còn ra mắt công cụ Flight Deals trên ứng dụng, cho phép người dùng theo dõi các chuyến bay giá tốt từ sân bay khởi hành, thiết lập cảnh báo cá nhân hóa và chỉ hiển thị những mức giá thấp hơn ít nhất 20% so với giá dự đoán.

Báo cáo chỉ ra, tháng 8 là tháng rẻ nhất để bay, giúp du khách tiết kiệm tới 12% với chuyến nội địa và 7% với chuyến quốc tế so với mùa đắt đỏ tháng 2, tháng 3.

Bên cạnh đó, Chủ nhật tiếp tục là ngày đặt vé rẻ nhất năm thứ ba liên tiếp. Du khách nội địa có thể tiết kiệm 6%, trong khi khách quốc tế tiết kiệm tới 17% so với đặt vào thứ Hai hoặc thứ Sáu.

Theo báo cáo, dù là mùa du lịch cao điểm, nhưng tháng 8 lại là thời điểm rẻ nhất để bay. Ảnh: Alaska Airline.

Không chỉ thời điểm đặt vé, ngày bay cũng ảnh hưởng lớn đến giá. Thứ Năm và thứ Bảy là những ngày khởi hành có chi phí thấp nhất, giúp tiết kiệm đến 17%.

Một phát hiện đáng chú ý khác, đặt vé quá sớm không hẳn là lựa chọn kinh tế. Vé nội địa có giá tốt nhất khi đặt trước 1-3 tháng, trong khi vé quốc tế đạt mức giá “vàng” khi đặt trước 18-29 ngày. Expedia khuyến nghị người dùng sử dụng Price Drop Protection để được tự động hoàn tiền nếu giá giảm sau khi mua.

Trái ngược nhiều dự đoán, giá vé trung bình năm 2025 đang giảm: Vé nội địa giảm 1%, vé quốc tế giảm 4% so với năm trước. Đồng thời, khoảng chênh lệch giữa vé hạng phổ thông và hạng cao cấp đã thu hẹp 10% so với năm 2019, giúp việc nâng hạng trở nên “dễ chịu” hơn.

Thứ Ba được ghi nhận là ngày bay vắng nhất, trong khi tháng 2 là tháng ít chuyến nhất. Ngược lại, tháng 7 ghi nhận số chuyến bay cao hơn 65%.

Về vấn đề trễ hoặc hủy chuyến, báo cáo khuyến nghị ưu tiên bay buổi sáng. Các chuyến sau 21h có nguy cơ bị hủy cao hơn 57%. Tháng 8 và 9 được đánh giá là hai tháng có tỷ lệ hủy thấp nhất, đồng thời tháng 8 cũng ghi nhận mức độ trễ trung bình thấp nhất.

Đại diện Expedia cho biết, dữ liệu cho thấy rõ: Giá vé đang giảm, cuối mùa hè là thời điểm rẻ nhất để bay và đặt vé quá sớm chưa chắc đã kinh tế. Do đó, việc tận dụng công nghệ, dữ liệu và các công cụ như Price Alerts hay Flight Deals sẽ giúp du khách tối ưu chi phí.

Với những phân tích này, Expedia kỳ vọng báo cáo Air Hacks 2025 sẽ trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho du khách toàn cầu trong việc lập kế hoạch hành trình trong năm tới.