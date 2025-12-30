Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Lan:

Đình chỉ phi công, tiếp viên 'dính' nồng độ cồn

Hồng Nhung

TPO - Nhà chức trách Hà Lan xác nhận hai thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không chưa được tiết lộ đã bị đình chỉ nhiệm vụ tại sân bay quốc tế Amsterdam Schiphol (AMS) sau khi kết quả kiểm tra cho thấy sử dụng rượu bia trước giờ bay.

Theo Cơ quan Giám sát hàng không và lực lượng Hiến binh Hoàng gia Hà Lan, cuộc kiểm tra nồng độ cồn được tiến hành ngẫu nhiên đối với 212 phi công và tiếp viên.

Kết quả cho thấy một tiếp viên có nồng độ cồn trong máu vượt mức hợp pháp 0,2%, bị phạt 1.100 euro (hơn 34 triệu đồng) và cấm bay trong 5 giờ. Trong khi đó, phi công liên quan cũng được xác định có sử dụng rượu bia dưới ngưỡng cho phép, nhưng vẫn bị áp dụng lệnh cấm bay tạm thời 1 giờ và bị hãng hàng không đình chỉ nhiệm vụ trong ngày.

Theo quy định của Hà Lan, nhân viên hàng không bị cấm uống rượu bia trong vòng 10 giờ trước khi tham gia khai thác chuyến bay. Việc không công bố danh tính và hãng hàng không liên quan được cho là tuân theo quy trình tiêu chuẩn khi vụ việc chỉ ở mức xử phạt hành chính.

Nhà chức trách nhấn mạnh, các cuộc kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện định kỳ tại các sân bay nhằm đảm bảo an toàn hàng không và bảo vệ hành khách.

Trước đó, tháng 11/2024, hai tiếp viên của Delta Airlines cũng từng bị cảnh sát Hà Lan bắt giữ ngay tại sân bay Schiphol sau khi không vượt qua kiểm tra nồng độ cồn trước chuyến bay đi New York. Một người bị phát hiện có mức cồn cao gấp 7 lần giới hạn châu Âu, cả hai đều bị xử phạt và đình chỉ công tác.

Liên minh châu Âu hiện áp dụng quy định nghiêm ngặt về rượu bia đối với phi công và tiếp viên, đồng thời triển khai kiểm tra ngẫu nhiên tại nhiều sân bay nhằm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn bay. Nhà chức trách khẳng định các biện pháp này tiếp tục góp phần duy trì kỷ luật khai thác và giảm thiểu nguy cơ rủi ro đối với hành khách.

