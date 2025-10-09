Tây Ban Nha: Phi công người Anh bị tố giết người trong tiệc tình dục ngập ma túy

TPO - Phi công người Anh bị cáo buộc đâm chết người tình trong buổi tiệc tình dục ngập ma túy, nhưng gia đình khẳng định anh hành động trong hoảng loạn vì tin rằng mình bị theo dõi và đe dọa.

Một vụ án gây chấn động đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế khi phi công trực thăng người Anh, Aaron Rainbow (50 tuổi) bị cáo buộc đâm chết người tình đồng giới Oscar Tornero Rovira (38 tuổi) trong một buổi tiệc tình dục có sử dụng ma túy tại Tây Ban Nha. Rainbow hiện đối mặt với án tù lên đến 20 năm, trong khi gia đình anh cho rằng vụ án bị điều tra sai lệch và có dấu hiệu khuất tất.

Theo cáo trạng, vụ án xảy ra tại căn hộ vùng nông thôn của Rovira ở Vallgorguina, cách Barcelona khoảng 30 phút lái xe, vào tháng 2/2023. Cả hai được cho là đã quen biết nhau 6 năm qua mạng và có hẹn gặp để “vui chơi”.

Aaron Rainbow (50 tuổi) đang phải đối mặt với án tù 20 năm tại Tây Ban Nha vì đâm chết một người đàn ông trong lúc quan hệ tình dục khi đang phê ma túy.

Bản cáo buộc cho rằng Rainbow đã thuê Rovira cho một đêm tiệc tình dục và ma túy, trong đó cả 2 sử dụng hỗn hợp GHB, cocaine, methamphetamine, amphetamine và MDMA. Họ được cho là đã trải nệm giữa phòng khách, chuẩn bị đồ chơi tình dục, Viagra và các chất kích thích.

Buổi tiệc kéo dài từ 21h45 đến rạng sáng. Đến khoảng 2h45, Rainbow được cho là bất ngờ cầm dao từ bếp đâm nạn nhân nhiều nhát. Rovira cố gắng bỏ chạy, lao xuống ban công nhưng bị thương quá nặng và tử vong chỉ sau vài bước.

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện Rovira đã tử vong, còn Rainbow trong trạng thái hoảng loạn, mất kiểm soát. Cảnh sát buộc phải bắn chỉ thiên để khống chế. Ngay sau đó, Rainbow thừa nhận hành vi giết người nhưng khẳng định chỉ hành động để tự vệ vì sợ bị sát hại.

Trong gần 3 năm tạm giam chờ xét xử tại Barcelona, gia đình của Rainbow liên tục lên tiếng phản đối, cho rằng cảnh sát Tây Ban Nha đã làm sai quy trình và bỏ qua bằng chứng quan trọng.

Anh trai bị cáo - Dan Rainbow - cho biết một bộ định tuyến wifi trong căn hộ được cho là có thể chứa dữ liệu ghi lại toàn bộ diễn biến đêm án mạng đã bị bạn của nạn nhân mang đi chỉ một ngày sau vụ việc, rồi trả lại trong tình trạng hư hại nặng, linh kiện bên trong bị phá hủy.

Theo Dan, việc phá hủy này khiến không thể khôi phục bất kỳ dữ liệu nào, trong khi bản nhật ký truy cập mạng được nộp cho tòa bị nghi là giả mạo. Gia đình cũng cáo buộc nhà mạng Orange chưa cung cấp dữ liệu người dùng đăng nhập trong đêm xảy ra án mạng và cho rằng ứng dụng camera iCSee trên điện thoại của Rovira chưa được giám định kỹ lưỡng.

“Aaron tin rằng anh bị đánh thuốc và có người đang theo dõi qua camera. Anh thấy Rovira ra dấu với ống kính và nghĩ rằng có người đang xem trực tiếp. Khi Rovira chạy ra cửa, Aaron tưởng anh ta sắp mở cửa cho người khác vào nên hoảng sợ, cầm dao để tự vệ. Đó là lúc bi kịch xảy ra”, Dan kể.

Phi công bị cáo buộc đâm Oscar Tornero Rovira (38 tuổi) 6 nhát tại căn hộ ở vùng nông thôn của người Tây Ban Nha.

Gia đình cho rằng có ít nhất 2 người khác ở gần hiện trường và có thể kết nối với bộ định tuyến đêm hôm đó, đồng thời không loại trừ khả năng căn hộ là một “studio quay phim tình dục bí mật”.

“Chúng tôi tin rằng Aaron bị lừa đến đó, bị đánh thuốc và toàn bộ sự việc được phát trực tiếp qua mạng. Anh đã nghe tiếng thở của ai đó trong phòng qua camera và thực sự sợ bị sát hại,” Dan nói thêm.

Luật sư Pedro Javier Gomez Martinez khẳng định chỉ có bộ định tuyến wifi bị phá hủy mới có thể làm sáng tỏ sự thật, liệu đây là ảo giác do ma túy hay một âm mưu thực sự. “Chúng tôi nhiều lần yêu cầu điều tra thiết bị này, nhưng đến nay không có bất kỳ động thái nào. Chúng tôi nghi ngờ bằng chứng đã bị tiêu hủy và đó có thể là chìa khóa chứng minh thân chủ tôi vô tội”, ông nói.

Trong khi đó, công tố viên Felix Martin đề nghị mức án 20 năm tù với lập luận rằng vụ tấn công là “không thể dự đoán trước và mang tính cố ý”, diễn ra khi nạn nhân đang ở trong “trạng thái thân mật và tin tưởng”.

Gia đình Rainbow cho biết anh là một người hiền lành, điềm đạm, chưa từng có tiền án tiền sự. “Aaron là một phi công chuyên nghiệp, có sự nghiệp vững chắc. Anh không phải kẻ bạo lực. Anh hành động vì sợ hãi tột độ và để tự vệ. Chúng tôi chỉ muốn công lý được thực thi và muốn biết tại sao cảnh sát không điều tra dữ liệu đã bị phá hủy”, Dan nói.

Phiên tòa xét xử Aaron Rainbow dự kiến sẽ diễn ra tại Barcelona trong thời gian tới. Gia đình anh lo ngại rằng, nếu bằng chứng bị bỏ qua, vụ án có thể trở thành một sai lầm nghiêm trọng của hệ thống tư pháp Tây Ban Nha.