Mỹ: Phi công bị ảo giác, cố tình tắt động cơ máy bay chở hơn 80 người

TPO - Joseph David Emerson - cựu phi công của Alaska Airlines, Mỹ - vừa thừa nhận đã cố tình tắt động cơ máy bay khi đang bay vì chịu ảnh hưởng của nấm ảo giác, gây nguy hiểm cho hơn 80 hành khách và phi hành đoàn.

Sự việc xảy ra ngày 22/10/2023 trên chuyến bay Horizon Air số hiệu 2059, khởi hành từ Everett đến San Francisco, Mỹ.

Thời điểm đó, ông Emerson ngồi ở ghế dự bị trong buồng lái. Trong 90 giây căng thẳng, hai phi công chính phải vật lộn để khống chế ông Emerson trước khi kéo ra khỏi buồng lái. Chiếc máy bay sau đó buộc phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống Portland, bang Oregon, Mỹ đưa toàn bộ 84 người trên khoang an toàn.

Theo hồ sơ tòa án, Emerson trước đó nói với các phi công rằng ông không ổn. Sau khi bị khống chế, ông yêu cầu tiếp viên: “Hãy còng tay tôi ngay, nếu không sẽ rất tệ”. Ông còn cố nắm tay cầm cửa thoát hiểm khi máy bay chuẩn bị hạ cánh.

Một tiếp viên cho biết đã nghe Emerson thốt lên: “Tôi đã phá hỏng tất cả và tôi định giết mọi người”.

Joseph David Emerson đã nhận tội cản trở phi hành đoàn trong phiên tuyên án tại Tòa án tiểu bang Oregon vào ngày 6/0.

Khai với cảnh sát, Emerson thừa nhận đã sử dụng nấm ảo giác và đang đối mặt với chứng trầm cảm. Tại tòa, ông khẳng định không có ý định làm hại bất kỳ ai nhưng thừa nhận việc dùng chất psilocybin khiến ông mất khả năng phân biệt thực tại: “Những gì xảy ra là sai trái và tôi phải chịu trách nhiệm”.

Ngày 6/9, Emerson nhận tội và không tranh cãi với tội danh gây nguy hiểm cho người khác và cho máy bay theo luật bang. Ông bị tuyên phạt 50 ngày tù giam (đã thi hành xong), 5 năm quản chế, 664 giờ lao động công ích và bồi thường 60.659 USD (hơn 1,6 tỷ đồng).

Ông Eric Pickard - Công tố viên quận Multnomah, bang Oregon - nhấn mạnh: “Hành động của Emerson là liều lĩnh, ích kỷ và phạm pháp. Ông ta đã suýt hủy hoại cuộc sống không chỉ của 84 người trên chuyến bay mà cả gia đình, bạn bè của họ”.

Đối diện với án phạt và mất đi sự nghiệp phi công, Emerson cho rằng đây là “món quà lớn nhất” trong đời vì buộc ông phải nhìn thẳng vào vấn đề sức khỏe tâm thần và tình trạng lạm dụng chất kích thích. “Hành trình này đã khiến tôi trở thành một người cha, một người chồng tốt hơn và một thành viên tốt hơn của cộng đồng”, ông nói.