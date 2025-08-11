Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Phi công bị đình chỉ bay vì khỏa thân, gây náo loạn

Hồng Nhung

TPO - Một cơ trưởng kỳ cựu của Hãng hàng không EasyJet vừa bị đình chỉ công tác vì hành vi say xỉn, khỏa thân và gây náo loạn tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Cape Verde. Sự việc xảy ra trước khi phi công này dự kiến điều khiển chuyến bay chở khách về Anh.

Sự việc xảy ra rạng sáng 5/8 tại khách sạn Melia Dunas Beach Resort & Spa, nơi phi công này lưu trú sau chuyến bay từ Anh đến Cape Verde ngày 4/8.

Theo nhân chứng, sau một ngày uống rượu liên tục, anh ta xuất hiện trong tình trạng không mảnh vải che thân, loạng choạng đi qua sảnh lễ tân lúc 2h30, tiến về quầy bar đã đóng cửa rồi lang thang tới khu phòng gym và spa.

Chỉ hơn 24 giờ sau, anh ta được phân công điều khiển chuyến bay từ đảo quốc Tây Phi này về sân bay Gatwick, Anh. Tuy nhiên, nhiều khách lưu trú nhận ra đó là cơ trưởng của chuyến bay và lập tức báo cáo với ban quản lý khách sạn.

Thông tin được chuyển đến EasyJet, buộc hãng phải bố trí phi công thay thế khẩn cấp.

easyjet-11zon.png
Một cơ trưởng của Hãng hàng không EasyJet vừa bị đình chỉ bay.

Một nguồn tin nội bộ EasyJet cho biết, đây là “hành vi không thể chấp nhận và cực kỳ thiếu chuyên nghiệp”, khẳng định sự việc đã khiến sự nghiệp của phi công này gần như chấm dứt.

Người phát ngôn EasyJet xác nhận: “Ngay khi được thông báo, phi công đã bị đình chỉ ngay lập tức theo đúng quy trình để phục vụ điều tra. An toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của EasyJet”.

Vụ việc này gợi nhớ đến bê bối năm 2023 khi một thành viên cấp cao của British Airways bị cáo buộc say rượu và chạy khỏa thân quanh khu buffet tại một resort ở Maldives, khiến hãng phải mở cuộc điều tra nội bộ.

Hồng Nhung
The Sun
