Mỹ: Máy bay rơi xuống biển, phi công thoát nạn ly kỳ

TPO - Một vụ tai nạn hàng không hy hữu vừa xảy ra tại bang Bắc Carolina, Mỹ khi một chiếc máy bay một động cơ lao xuống biển chỉ 13 phút sau khi cất cánh. Phi công may mắn sống sót nhờ một khoang nhỏ còn không khí ở phía sau buồng lái.

Theo ghi nhận, phi công Mark Finkelstein - người có 17 năm kinh nghiệm bay - đã phải đối mặt với tình huống khẩn cấp khi động cơ của máy bay bất ngờ dừng hoạt động. “Cánh quạt đột ngột ngừng quay và tôi hiểu ngay rằng mình buộc phải hạ cánh xuống nước”, ông kể lại với đài WECT 6.

Máy bay đập mạnh xuống mặt nước, tạo ra một cú va chạm mạnh trước sự ngỡ ngàng của những người đang tắm biển. Phi công Mark Finkelstein được kéo ra khỏi cabin bằng chân trước. Nguồn: You Tube/ Town of Oak Island.

Hình ảnh ghi lại cho thấy máy bay trượt dài trên mặt biển trước khi lộn nhào và rơi xuống trong tư thế lộn ngược, tạo ra cột nước khổng lồ gần cầu cảng Oak Island.

Nhiều du khách chứng kiến đã không khỏi choáng váng, có người la hét, có người ôm mặt kêu: “Ôi Chúa ơi!”

Chỉ vài giây sau khi máy bay chìm xuống, lực lượng cứu hộ Oak Island Water Rescue đã có mặt. Đoạn video cho thấy các nhân viên cứu hộ kéo phi công ra khỏi khoang lái trong tình trạng đầu ông vẫn chìm dưới nước. Khi vừa thoát ra ngoài, Mark lập tức ngoi lên hít một hơi thật sâu trước khi được đưa lên mô tô nước để đưa vào bờ an toàn.

Theo Sở cứu hỏa Oak Island, chiếc máy bay khi dừng lại vẫn còn phần cánh nổi trên mặt nước nhưng mũi cắm xuống dưới. Phi công may mắn sống sót nhờ một khoang nhỏ còn không khí ở phía sau buồng lái.

“Ông Mark Finkelstein được chúng tôi dẫn ra ngoài bằng chân trước, lặn dưới nước rồi kéo qua kính chắn gió”, lực lượng cứu hộ cho biết.

Phi công đã được giải cứu thành công. Nguồn: You Tube/ Town of Oak Island.

Điều đáng kinh ngạc là chỉ chưa đầy 30 giây sau khi máy bay rơi, phi công đã được giải cứu thành công. Vết thương duy nhất của ông là vết rách ở chân, đã được khâu tại bệnh viện.

Chia sẻ sau tai nạn, Mark cho biết: “Tôi thật sự may mắn khi cú va chạm không gây chấn thương nghiêm trọng. Nhưng quan trọng hơn, đội cứu hộ đã có mặt kịp thời. Đó chính là chìa khóa giúp tôi thoát chết”.

Khi được hỏi về suy nghĩ trong khoảnh khắc máy bay lao xuống biển, ông khẳng định: “Tôi không nghĩ đến hậu quả mà chỉ tập trung vào những gì được huấn luyện, như việc mở cửa trước khi hạ cánh. Tôi chỉ tập trung vào từng bước cần thiết chứ không nghĩ xa hơn”.

Vụ việc hiện đang được nhà chức trách Mỹ điều tra nguyên nhân.