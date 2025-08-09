Anh: Máy bay hạ cánh như đi vào lòng đất, 3 người may mắn thoát nạn

TPO - Một sự cố nghiêm trọng vừa xảy ra tại sân bay Birmingham, Anh khi một chiếc máy bay hạng nhẹ buộc phải hạ cánh khẩn cấp và bị gãy càng khi tiếp đất. Toàn bộ hoạt động bay tại đây phải tạm dừng khai thác, hàng nghìn hành khách rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Chiếc Beechcraft B200 Super King Air chở theo 3 người đang trên hành trình đến Belfast, Anh vào chiều 7/8 thì gặp sự cố với hệ thống càng đáp.

Máy bay lập tức phải quay đầu về Birmingham và thực hiện một cú hạ cánh nguy hiểm, càng đáp bị sập trong lúc tiếp đất.

Đoạn video ghi lại cho thấy máy bay chạm đường băng rồi văng hẳn sang một bên khi đang giảm tốc trước sự bàng hoàng của nhiều người chứng kiến. Ngay sau sự cố, toàn bộ các chuyến bay đi và đến tại sân bay Birmingham đã bị tạm dừng đến 20h cùng ngày.

Dịch vụ cấp cứu West Midlands cho biết đã điều động đội phản ứng nhanh và 3 nhân viên y tế đến hiện trường. Ba người trên máy bay đều được kiểm tra và không cần nhập viện, trong đó một người bị thương nhẹ.

Thông tin từ Cơ quan hàng không dân dụng (CAA) cho biết, chiếc máy bay được sản xuất năm 1981, thuộc sở hữu của công ty Blue Sky Investments (đăng ký tại đảo Isle of Man). Sau khi cất cánh lúc 13h16 và đạt độ cao hơn hơn 1.700m, máy bay bất ngờ phải bay vòng và quay đầu sau khi phát hiện sự cố kỹ thuật. Máy bay đã hạ cánh khẩn cấp vào khoảng 14h.

Sự cố đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tại sân bay Birmingham. Khoảng 100 chuyến bay bị gián đoạn, trong đó ít nhất 21 chuyến bay đến phải chuyển hướng, nhiều chuyến bị hoãn tới 5 tiếng. Một số chuyến bay quốc tế đến Paris, Brussels và Belfast đã bị hủy.

Các hãng hàng không Ryanair và Jet2 phải chuyển hướng một số chuyến đến các sân bay như Stansted và Manchester, trong khi sân bay Birmingham rơi vào tình trạng quá tải với hàng nghìn hành khách chờ đợi trong tâm lý lo lắng và mệt mỏi.

Đến thời điểm hiện tại, đường băng và sân bay đã hoạt động trở lại, tuy nhiên dư chấn từ vụ việc vẫn đang gây ảnh hưởng dây chuyền đến lịch bay trong ngày.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra để làm rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến sự cố hệ thống càng đáp của máy bay.