Malaysia: Tiêm kích rơi sau tiếng nổ như trúng tên lửa, 2 phi công thoát nạn

TPO - Một chiếc tiêm kích F/A-18D Hornet của Không quân hoàng gia Malaysia (RMAF) đã bốc cháy và rơi trong lúc cất cánh tại sân bay Sultan Ahmad Shah, Kuantan tối 21/8. Rất may, hai phi công trên khoang kịp bung ghế thoát hiểm chỉ vài giây trước khi máy bay phát nổ.

Theo hình ảnh được lan truyền, chiếc F/A-18 lao vun vút trên đường băng, vừa nhấc khỏi mặt đất thì động cơ phát nổ, kéo theo vệt lửa dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, quả cầu lửa khổng lồ bao trùm toàn bộ thân máy bay.

Một quả cầu lửa sáng rực bao trùm chiếc máy bay khi nó lao xuống. Ảnh: ViralPress.

Không quân Malaysia xác nhận sự cố xảy ra lúc 21h05 và cho biết đang triển khai các biện pháp khẩn cấp, đồng thời sẽ cập nhật diễn biến mới nhất. Cảnh sát trưởng Datuk Seri Yahaya Othman thông tin, cả hai phi công đã được chuyển ngay tới bệnh viện Tengku Ampuan Afzan để kiểm tra y tế.

Nhân chứng gần hiện trường mô tả tiếng nổ vang dội như tên lửa bắn, có thể nghe thấy từ cách xa hơn một dặm. Ông Mazlan Abdullah - nhân chứng vụ việc, có mặt tại một quán ăn gần căn cứ - kể lại: “Ban đầu chỉ có đám cháy nhỏ, nhưng sau đó là một vụ nổ lớn, ngọn lửa bùng dữ dội và khói đen cuồn cuộn”.

Khoảnh khắc máy bay chiến đấu bốc cháy khi động cơ phát nổ. Ảnh: ViralPress.

Hiện Không quân Hoàng gia Malaysia đang vận hành 8 chiếc F/A-18D Hornet, được mua từ McDonnell Douglas (nay là Boeing) từ năm 1997.

Vụ việc này xảy ra ít ngày sau thảm kịch tại Bangladesh khi một máy bay huấn luyện F-7 BGI rơi vào khuôn viên một trường tư thục ở thủ đô Dhaka, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, trong đó có 25 học sinh. Vụ tai nạn cũng khiến hơn 170 người bị thương, nhiều nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

Một chiếc Boeing F/A-18F Super Hornet. Ảnh: Alamy.

Nguyên nhân ban đầu được quân đội Bangladesh xác định là do trục trặc kỹ thuật, phi công đã tử nạn sau khi nỗ lực tránh khu dân cư đông đúc.