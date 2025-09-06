Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Nhật Bản:

Hơn 600 khách bị chậm chuyến bay 18 tiếng vì lỗi phi công

Hồng Nhung

TPO - Hãng hàng không Japan Airlines vừa phải lên tiếng xin lỗi sau sự cố một phi công uống rượu trước chuyến bay quốc tế, khiến 3 chuyến bay bị trì hoãn gần 18 giờ và ảnh hưởng tới hơn 600 hành khách.

Theo truyền thông Nhật Bản, sự việc xảy ra ngày 28/8 khi phi công được phân công điều khiển chuyến bay từ Honolulu, Mỹ tới sân bay Chubu Centrair, Nagoya, Nhật Bản, bất ngờ báo ốm. Sau đó, người này thừa nhận đã uống rượu tại khách sạn trước giờ bay.

Do thiếu nhân sự thay thế, chuyến bay Honolulu - Nagoya cùng hai chuyến khác từ Honolulu đi Nhật Bản đã phải lùi lịch cất cánh nhiều giờ, ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 630 hành khách. Phi công liên quan sau đó đã bị miễn nhiệm.

1200x800.jpg
Hãng hàng không Japan Airlines vừa phải lên tiếng xin lỗi sau sự cố một phi công uống rượu trước chuyến bay quốc tế. Ảnh: Bloomberg.com.

Ngày 4/9, Bộ Giao thông Nhật Bản tiến hành kiểm tra đột xuất tại trụ sở Japan Airlines ở Tokyo. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra chưa được công bố.

Trong thông cáo, Japan Airlines gửi lời xin lỗi tới hành khách và khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ việc: “Chúng tôi coi sự việc này là rất nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh hãng đang chịu giám sát hành chính do nhiều sự cố an toàn, trong đó có các trường hợp liên quan đến rượu”.

Đây không phải lần đầu tiên Japan Airlines vướng bê bối tương tự. Tháng 12/2024, Bộ Giao thông Nhật đã ra thông báo yêu cầu cải thiện hoạt động khi phát hiện nhiều phi công uống rượu trong vòng 12 giờ trước giờ làm nhiệm vụ. Dù các chuyến bay khi đó vẫn đảm bảo nồng độ cồn trong máu của tổ lái ở mức 0,00 mg/l, nhưng cơ quan chức năng đánh giá hành vi này là vi phạm quy định nội bộ và gây rủi ro an toàn.

Đầu năm nay, hãng hàng không Nhật Bản cũng đã xử lý kỷ luật hàng loạt lãnh đạo, trong đó có việc cắt lương 30% trong hai tháng đối với Chủ tịch Yuji Akasaka và Tổng Giám đốc Mitsuko Tottori, đồng thời giáng chức nhiều quan chức khác.

Japan Airlines cho biết sẽ tiếp tục siết chặt quy trình kiểm tra nồng độ cồn và đào tạo nâng cao ý thức an toàn để ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn.

Hồng Nhung
The Independent
#phi công uống rượu #Japan Airlines #kiểm tra nồng độ cồn #pilot drinking alcohol

Xem thêm

Cùng chuyên mục