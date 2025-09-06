Nhật Bản: Hơn 600 khách bị chậm chuyến bay 18 tiếng vì lỗi phi công

TPO - Hãng hàng không Japan Airlines vừa phải lên tiếng xin lỗi sau sự cố một phi công uống rượu trước chuyến bay quốc tế, khiến 3 chuyến bay bị trì hoãn gần 18 giờ và ảnh hưởng tới hơn 600 hành khách.

Theo truyền thông Nhật Bản, sự việc xảy ra ngày 28/8 khi phi công được phân công điều khiển chuyến bay từ Honolulu, Mỹ tới sân bay Chubu Centrair, Nagoya, Nhật Bản, bất ngờ báo ốm. Sau đó, người này thừa nhận đã uống rượu tại khách sạn trước giờ bay.

Do thiếu nhân sự thay thế, chuyến bay Honolulu - Nagoya cùng hai chuyến khác từ Honolulu đi Nhật Bản đã phải lùi lịch cất cánh nhiều giờ, ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 630 hành khách. Phi công liên quan sau đó đã bị miễn nhiệm.

Hãng hàng không Japan Airlines vừa phải lên tiếng xin lỗi sau sự cố một phi công uống rượu trước chuyến bay quốc tế. Ảnh: Bloomberg.com.

Ngày 4/9, Bộ Giao thông Nhật Bản tiến hành kiểm tra đột xuất tại trụ sở Japan Airlines ở Tokyo. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra chưa được công bố.

Trong thông cáo, Japan Airlines gửi lời xin lỗi tới hành khách và khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ việc: “Chúng tôi coi sự việc này là rất nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh hãng đang chịu giám sát hành chính do nhiều sự cố an toàn, trong đó có các trường hợp liên quan đến rượu”.

Đây không phải lần đầu tiên Japan Airlines vướng bê bối tương tự. Tháng 12/2024, Bộ Giao thông Nhật đã ra thông báo yêu cầu cải thiện hoạt động khi phát hiện nhiều phi công uống rượu trong vòng 12 giờ trước giờ làm nhiệm vụ. Dù các chuyến bay khi đó vẫn đảm bảo nồng độ cồn trong máu của tổ lái ở mức 0,00 mg/l, nhưng cơ quan chức năng đánh giá hành vi này là vi phạm quy định nội bộ và gây rủi ro an toàn.

Đầu năm nay, hãng hàng không Nhật Bản cũng đã xử lý kỷ luật hàng loạt lãnh đạo, trong đó có việc cắt lương 30% trong hai tháng đối với Chủ tịch Yuji Akasaka và Tổng Giám đốc Mitsuko Tottori, đồng thời giáng chức nhiều quan chức khác.

Japan Airlines cho biết sẽ tiếp tục siết chặt quy trình kiểm tra nồng độ cồn và đào tạo nâng cao ý thức an toàn để ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn.