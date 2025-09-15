Anh: Một nữ phi công bị đình chỉ

TPO - Một nữ phi công (51 tuổi) của Hãng hàng không British Airways, Anh, vừa bị đình chỉ sau sự cố gây chấn động: Say xỉn, gây rối trên máy bay và chống trả cảnh sát khi bị bắt giữ.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay BA1457 từ Edinburgh đến London. Nữ phi công này, vốn là hành khách và chuẩn bị tiếp tục điều khiển một chuyến bay khác ngay sau đó, đã có hành vi mất kiểm soát vì được cho là “uống quá nhiều rượu”.

Hành vi gây rối của bà khiến cơ trưởng buộc phải hủy cất cánh. Nhiều nhân chứng cho biết nữ phi công đã chửi bới, có thái độ hung hăng với hành khách khác. Khi máy bay quay trở lại vị trí đỗ, cảnh sát Scotland có mặt để khống chế. Tuy nhiên, bà chống đối quyết liệt, vung tay tấn công lực lượng chức năng trước khi bị bắt giữ.

Một phi công của British Airways bị cáo buộc say rượu đã bị đình chỉ công tác.

Chuyến bay BA1457 bị trễ hơn 90 phút so với lịch trình. Cảnh sát Scotland xác nhận: “Một phụ nữ đã bị bắt và bị buộc tội liên quan đến vi phạm luật hàng không và hành vi tấn công”.

Phía British Airways cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng và tạm thời từ chối bình luận khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

BA1457 là tuyến bay quan trọng nối Edinburgh và London với thời gian bay chưa đến một giờ. Mọi sự cố trên đường bay này đều có thể ảnh hưởng đến lịch khai thác, đặc biệt là các chuyến quốc tế nối chuyến.

Theo quy định tại Anh, phi công phải tuân thủ mức giới hạn nồng độ cồn nghiêm ngặt hơn nhiều so với người lái xe. Các hãng cũng thường xuyên kiểm tra ngẫu nhiên để đảm bảo an toàn.

Sự việc lần này, dù xảy ra khi phi công đi với tư cách hành khách, nhưng tiếp tục cho thấy ngành hàng không luôn coi trọng kỷ luật nghề nghiệp và hành vi của phi công, bởi bất kỳ vi phạm nào cũng có thể làm xói mòn niềm tin của hành khách.