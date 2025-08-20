Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ấn Độ:

Nữ hành khách tố bị phi công xâm phạm trên máy bay

Hồng Nhung

TPO - Một nữ hành khách tố cáo cơ phó của Hãng hàng không IndiGo đã bất ngờ mở cửa nhà vệ sinh khi cô đang ở bên trong. Vụ việc gây phẫn nộ dư luận, trong khi phản ứng xử lý của hãng bị cho là thiếu thỏa đáng.

Sự cố xảy ra vào tối 8/8 trên chuyến bay khởi hành từ sân bay Mumbai, Ấn Độ. Nữ hành khách Rhea Chatterji - cho biết: Khi cô vào nhà vệ sinh phía trước máy bay, cửa đã được khóa từ bên trong. Tuy nhiên, một cơ phó bất ngờ đẩy cửa bước vào, khiến cô rơi vào tình huống bị xâm phạm nghiêm trọng.

Theo lời kể, dù đã đáp lại tiếng gõ cửa hai lần, Chatterji vẫn bị mở cửa khi chưa kịp nói hết câu. Người đàn ông được cho là cơ phó nhìn thấy cô trong trạng thái “dễ tổn thương”, lẩm bẩm một câu ngắn rồi đóng cửa ngay lập tức.

Một nữ hành khách tố cáo cơ phó của Hãng hàng không IndiGo đã bất ngờ mở cửa nhà vệ sinh khi cô đang ở bên trong.

Nữ hành khách chia sẻ bản thân cảm thấy nhục nhã, bất an trong không gian kín và càng bức xúc hơn khi tiếp viên nữ chỉ xin lỗi vì bất tiện và khẳng định cơ phó của hãng chưa thấy gì. Cô cho rằng cách hành xử này đã coi nhẹ nỗi đau tinh thần mà mình phải chịu.

Chatterji cho biết sau đó, tổ bay tiếp tục trao đổi với cô dù cô nhiều lần yêu cầu được để yên, thậm chí đề nghị cô gặp cơ trưởng và cơ phó trong buồng lái, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng đáng sợ. Trên suốt chuyến bay kéo dài 90 phút, cô chỉ biết ngồi im lặng trong tâm trạng hoang mang và cô lập.

Sau khi hạ cánh, Chatterji gửi đơn khiếu nại đến ban lãnh đạo IndiGo, bao gồm cả CEO. Tuy nhiên, theo cô, phản hồi từ hãng chỉ là những cuộc gọi theo kịch bản có sẵn cùng một thư xin lỗi chính thức. IndiGo hoàn tiền vé và tặng thêm voucher, nhưng nữ hành khách cho rằng việc quy đổi sự việc thành tiền là “hạ thấp phẩm giá” và bỏ qua trách nhiệm hệ thống.

Sau vụ việc, hãng nhận phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Trước áp lực dư luận, IndiGo ra thông cáo xin lỗi, gọi sự việc là “sai sót vô ý”, đồng thời cho biết đã nhắc nhở phi công liên quan và tăng cường huấn luyện nhằm ngăn ngừa tái diễn. Hãng khẳng định coi trọng an toàn, phẩm giá và sự thoải mái của hành khách.

Tuy nhiên, phản ứng này tiếp tục vấp phải chỉ trích từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng việc mô tả sự cố là “bất tiện” là cách giảm nhẹ tính nghiêm trọng, đồng thời nhấn mạnh rằng hệ thống báo hiệu nhà vệ sinh lẽ ra đã ngăn ngừa được tình huống này.

Vụ việc làm dấy lên nhiều tranh luận về quyền riêng tư và phẩm giá hành khách, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em, cũng như yêu cầu ngành hàng không cần có cơ chế xử lý khiếu nại minh bạch, nhân văn hơn.

