Hãy tới trải nghiệm ngay Bright Park – Tổ hợp Công viên Giải trí đa địa hình

P.V

Nằm giữa thung lũng Bát Cảnh Sơn kỳ vĩ, Bright Park – Tổ hợp Công viên Giải trí đa địa hình – mở ra một thế giới phiêu lưu rực rỡ cho mọi lứa tuổi. Với hệ thống trò chơi phong phú, cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục và không gian giải trí – vận động tràn đầy năng lượng, Bright Park đã trở thành điểm đến mới mẻ, thu hút và tràn đầy cảm hứng.

bright-park-anh-1.jpg

“Samba Slide – Đường trượt đa sắc” mở ra thế giới màu sắc rực rỡ, với thiết kế uốn lượn, được làm nổi bật như những ánh cầu vồng tươi sáng, “Đường trượt đa sắc” đưa người chơi bước vào một chuyến phiêu lưu kỳ thú, nơi ánh sáng, âm nhạc và niềm vui hòa quyện tạo cảm giác như lạc vào một vùng đất lễ hội sôi động giữa lòng khuôn viên giải trí.

Với những ai yêu thích tốc độ, “F1 Traxx – đường đua tốc độ” dài 580m chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ lỡ. Những khúc cua lắt léo, mặt đường chuẩn thể thao và âm thanh động cơ rít lên hòa cùng tiếng bánh xe rẽ gió, khiến người chơi có cảm giác như đang tham gia một giải Grand Prix thu nhỏ ngay tại Bright Park.

bright-park-anh-2.jpg

Dành cho những người đam mê thử thách, “Mountain Zipline – Hành trình trên không” đưa người chơi bước vào thế giới của tự do, được treo mình lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm, phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt của xứ sở Bright Park và đắm mình giữa những mảng xanh kỳ vĩ của thung lũng huyền thoại.

“Pirate ship – Hải trình thử thách” đặc biệt tái hiện cảm giác lênh đênh giữa đại dương, con tàu nghiêng theo từng cơn sóng, đưa người chơi lên giới hạn cao nhất rồi hạ xuống trong tiếng hò reo phấn khích, mang đến trải nghiệm thót tim nhưng cực kỳ sảng khoái.

“Aerial Carousel – Phi thuyền ánh sáng” đưa người chơi bước vào hành trình du ngoạn giữa không gian, nơi phi thuyền xoay tròn và vút cao trong ánh đèn lấp lánh như muôn vì sao. Gió, âm nhạc và chuyển động hòa quyện, dẫn lối cảm xúc lạc giữa dải ngân hà rực rỡ, nơi trí tưởng tượng được đánh thức và niềm vui thăng hoa.

Mỗi người cũng sẽ có những phút giây lắng đọng bên “Camel Spin – Vòng quay kỳ diệu” 2 tầng độc đáo, nơi những chú ngựa được chế tác tinh xảo phi nước kiệu, xoay vòng cùng âm nhạc du dương và ánh đèn lung linh, mang những ký ức tuổi thơ hồn nhiên và ấm áp ùa về, nơi những ước mơ cùng xoay vòng với niềm vui hạnh phúc.

bright-park-anh-3.jpg

“Bright Park Station – Chuyến tàu kỳ thú” mang đến một hành trình nhẹ nhàng, đưa du khách băng qua những cung đường của niềm vui, hạnh phúc và cây cầu thơ mộng qua Legend Lake – hồ Huyền thoại và Fairy Lake – hồ Tiên Ông. Chuyến tàu mang đến hành trình kết nối cảm xúc – nơi cả gia đình cùng ngồi bên nhau, cùng reo vang và ghi lại những kỷ niệm tuyệt đẹp tại thế giới phiêu lưu Bright Park.

Sân mini golf tại Bright Park được xem là “phiên bản gần gũi” của sân golf Legend Valley Country Club – sân gôn 36 hố đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế do nhà thiết kế hàng đầu thực hiện. Với thiết kế xây dựng theo hình thức thu nhỏ của sân gôn 18 hố tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ Tee box (phát bóng), Fairway (đường bóng lăn), (cỏ dày), Green (vùng quanh lỗ) và các chướng ngại vật như bunker (hố cát), hồ nước, bụi rậm…,

bright-park-anh-4.jpg

Bright Park như một lễ hội thu nhỏ giữa lòng thung lũng huyền thoại, luôn ngập tràn âm thanh và sắc màu. Từ phi thuyền ánh sáng, thuyền Thiên nga, thuyền Kayak, leo núi Trekking, cho đến hoạt động thể thao Pickleball, Bóng rổ... Khu ẩm thực phong phú, khu vực team building rộng rãi và những góc check-in thương hiệu “Bright Park” cũng sẽ giúp ngày hội thêm phần trọn vẹn, từng khoảnh khắc bên gia đình và đồng nghiệp sẽ trở nên quý giá hơn và đáng nhớ hơn.

Đặc biệt, Bright Park đang áp dụng mức giá ưu đãi đặc biệt cho kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026 sắp tới.

Đặc biệt, Bright Park đang áp dụng mức giá ưu đãi từ ngày 31/12/2025.

image009-470.jpg

Hãy cùng gia đình và bạn bè tới trải nghiệm ngay Công viên giải trí đa địa hình Bright Park để có những khoảnh khắc tuyệt vời trong kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026.

Hotline: (+84) 35 225 5588 – Website: brightpark.vn

P.V
#công viên giải trí #Bright Park #kỳ nghỉ Tết #trò chơi mạo hiểm

