Trung Quốc tập trận quanh Đài Loan: Hàng không quốc tế xáo trộn nghiêm trọng

TPO - Kế hoạch tiến hành tập trận bắn đạn thật quanh Đài Loan của Trung Quốc trong hôm nay (30/12) được dự báo sẽ gây xáo trộn nghiêm trọng hoạt động hàng không, ảnh hưởng rất lớn tới các chuyến bay quốc tế cùng hơn 100.000 hành khách.

Theo cảnh báo từ Cơ quan Hàng không dân dụng (CAA) Đài Loan tối 29/12, riêng các chuyến bay nội địa có tổng cộng 84 chuyến đã bị hủy, trong đó 68 chuyến kết nối Đài Loan với đảo Kim Môn và 16 chuyến tới quần đảo Matsu, ảnh hưởng khoảng 6.000 hành khách.

Đối với các chuyến bay quốc tế, CAA cảnh báo nguy cơ chậm, hoãn kéo dài trong khung giờ từ 8h-18h, đây là thời điểm Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tổ chức diễn tập. Không loại trừ khả năng tình trạng chậm chuyến tiếp diễn sau 18h do lượng chuyến bay dồn ứ.

Theo thống kê, dự kiến có 296 chuyến bay quốc tế rời các sân bay Đài Loan và 265 chuyến hạ cánh trong khoảng thời gian trên. Bên cạnh đó, gần 300 chuyến bay quốc tế khác cũng sẽ bay qua vùng thông báo bay (FIR) Đài Bắc, khiến không phận bị hạn chế đáng kể.

Trung Quốc dự kiến tập trận bắn đạn thật quanh Đài Loan ngày 30/12, gây xáo trộn lớn hoạt động hàng không.

CAA cho biết đã phối hợp với các cơ quan kiểm soát không lưu khu vực lân cận để triển khai biện pháp điều tiết lưu lượng bay, song vẫn cảnh báo khả năng xảy ra tình trạng gián đoạn lớn. Các hãng hàng không được yêu cầu chủ động thông báo cho hành khách và đảm bảo mang đủ nhiên liệu khi cất cánh.

Tính đến tối 29/12, hệ thống thông tin chuyến bay của sân bay quốc tế Đào Viên chưa ghi nhận chuyến bay quốc tế nào trong ngày 30/12 bị hủy.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông của PLA thông báo bắt đầu tập trận quanh Đài Loan, với các cuộc diễn tập bắn đạn thật diễn ra đến 18h ngày 30/12 tại nhiều khu vực hàng hải và không phận, yêu cầu tàu thuyền và máy bay tránh xa.

Trước tình hình này, hai hãng hàng không nội địa lớn của Đài Loan là UNI Air và Mandarin Airlines thông báo hủy hoặc điều chỉnh các chuyến bay đến Kim Môn và Matsu diễn ra trước 18h ngày 30/12.

UNI Air cho biết sẽ hủy toàn bộ chuyến bay giữa Đài Loan và Matsu trong ngày, đồng thời hủy hoặc hoãn các chuyến tới Kim Môn; hãng cũng sẽ tăng cường thêm 6 chuyến bay buổi tối phục vụ hành khách.

Mandarin Airlines thông báo hủy chuyến bay từ sân bay Tùng Sơn (Taipei Songshan) đến đảo Nangan (Matsu) và các chuyến đi Kim Môn trước 18h cùng ngày.

Matsu và Kim Môn là hai quần đảo do Đài Loan kiểm soát, nằm sát bờ biển Trung Quốc đại lục và phụ thuộc nhiều vào đường hàng không để kết nối với Đài Loan. Vì vậy, hoạt động bay tại đây thường chịu tác động mạnh mỗi khi có hoạt động quân sự trong khu vực.

Theo PLA, cuộc tập trận diễn ra tại eo biển Đài Loan và nhiều vùng biển phía Bắc, Tây Nam, Đông Nam và phía Đông Đài Loan.

Trong ngày 29/12, các sân bay tại Đài Loan phục vụ tuyến bay đến Kim Môn và Matsu vẫn hoạt động bình thường.