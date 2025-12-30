Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Trung Quốc tập trận quanh Đài Loan: Hàng không quốc tế xáo trộn nghiêm trọng

Hồng Nhung

TPO - Kế hoạch tiến hành tập trận bắn đạn thật quanh Đài Loan của Trung Quốc trong hôm nay (30/12) được dự báo sẽ gây xáo trộn nghiêm trọng hoạt động hàng không, ảnh hưởng rất lớn tới các chuyến bay quốc tế cùng hơn 100.000 hành khách.

Theo cảnh báo từ Cơ quan Hàng không dân dụng (CAA) Đài Loan tối 29/12, riêng các chuyến bay nội địa có tổng cộng 84 chuyến đã bị hủy, trong đó 68 chuyến kết nối Đài Loan với đảo Kim Môn và 16 chuyến tới quần đảo Matsu, ảnh hưởng khoảng 6.000 hành khách.

Đối với các chuyến bay quốc tế, CAA cảnh báo nguy cơ chậm, hoãn kéo dài trong khung giờ từ 8h-18h, đây là thời điểm Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tổ chức diễn tập. Không loại trừ khả năng tình trạng chậm chuyến tiếp diễn sau 18h do lượng chuyến bay dồn ứ.

Theo thống kê, dự kiến có 296 chuyến bay quốc tế rời các sân bay Đài Loan và 265 chuyến hạ cánh trong khoảng thời gian trên. Bên cạnh đó, gần 300 chuyến bay quốc tế khác cũng sẽ bay qua vùng thông báo bay (FIR) Đài Bắc, khiến không phận bị hạn chế đáng kể.

1024x682-953213101295.jpg
Trung Quốc dự kiến tập trận bắn đạn thật quanh Đài Loan ngày 30/12, gây xáo trộn lớn hoạt động hàng không.

CAA cho biết đã phối hợp với các cơ quan kiểm soát không lưu khu vực lân cận để triển khai biện pháp điều tiết lưu lượng bay, song vẫn cảnh báo khả năng xảy ra tình trạng gián đoạn lớn. Các hãng hàng không được yêu cầu chủ động thông báo cho hành khách và đảm bảo mang đủ nhiên liệu khi cất cánh.

Tính đến tối 29/12, hệ thống thông tin chuyến bay của sân bay quốc tế Đào Viên chưa ghi nhận chuyến bay quốc tế nào trong ngày 30/12 bị hủy.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông của PLA thông báo bắt đầu tập trận quanh Đài Loan, với các cuộc diễn tập bắn đạn thật diễn ra đến 18h ngày 30/12 tại nhiều khu vực hàng hải và không phận, yêu cầu tàu thuyền và máy bay tránh xa.

Trước tình hình này, hai hãng hàng không nội địa lớn của Đài Loan là UNI Air và Mandarin Airlines thông báo hủy hoặc điều chỉnh các chuyến bay đến Kim Môn và Matsu diễn ra trước 18h ngày 30/12.

UNI Air cho biết sẽ hủy toàn bộ chuyến bay giữa Đài Loan và Matsu trong ngày, đồng thời hủy hoặc hoãn các chuyến tới Kim Môn; hãng cũng sẽ tăng cường thêm 6 chuyến bay buổi tối phục vụ hành khách.

Mandarin Airlines thông báo hủy chuyến bay từ sân bay Tùng Sơn (Taipei Songshan) đến đảo Nangan (Matsu) và các chuyến đi Kim Môn trước 18h cùng ngày.

Matsu và Kim Môn là hai quần đảo do Đài Loan kiểm soát, nằm sát bờ biển Trung Quốc đại lục và phụ thuộc nhiều vào đường hàng không để kết nối với Đài Loan. Vì vậy, hoạt động bay tại đây thường chịu tác động mạnh mỗi khi có hoạt động quân sự trong khu vực.

Theo PLA, cuộc tập trận diễn ra tại eo biển Đài Loan và nhiều vùng biển phía Bắc, Tây Nam, Đông Nam và phía Đông Đài Loan.

Trong ngày 29/12, các sân bay tại Đài Loan phục vụ tuyến bay đến Kim Môn và Matsu vẫn hoạt động bình thường.

Hồng Nhung
Focus Taiwan
#Trung Quốc #tập trận Trung Quốc #Trung Quốc tập trận #huỷ chuyến bay

Xem thêm

Cùng chuyên mục