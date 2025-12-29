Công nghiệp xanh: Động lực tăng tốc mới của công nghiệp Quảng Ninh

TPO - Trong bối cảnh các địa phương phía Bắc đang bước vào cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với chiến lược phát triển công nghiệp dựa trên giá trị khác biệt, tăng trưởng xanh và quản trị hiện đại. Định hướng này sẽ được làm rõ trong talkshow “Công nghiệp Quảng Ninh tăng tốc mạnh mẽ - Động lực phát triển xanh, bền vững” do Báo Tiền Phong phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hoạch định chính sách, đổi mới sáng tạo.

Giá trị khác biệt tạo lợi thế cạnh tranh bền vững

Theo ông Trương Mạnh Hùng - Giám đốc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh - tỉnh xác định rất rõ các trụ cột khác biệt trong thu hút đầu tư, đặc biệt là FDI. Trước hết là nền tảng thể chế và cải cách hành chính. Quảng Ninh nhiều năm liền duy trì vị trí nhóm đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cùng các chỉ số quản trị, điều hành và môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định.

“Việc nhất quán xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động và phục vụ đã tạo dựng niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư, coi Quảng Ninh là điểm đến an toàn, minh bạch và cạnh tranh bình đẳng”, ông Trương Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Khu Công nghiệp Hải Hà, Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Dương.

Đột phá về hạ tầng được xem là lợi thế nổi trội. Quảng Ninh là một trong những địa phương sở hữu hệ thống cao tốc dài và liên hoàn nhất cả nước, cùng cảng biển nước sâu và sân bay quốc tế, tạo ra lợi thế logistics vượt trội, kết nối liên vùng và liên quốc gia thông suốt.

Vị trí địa chính trị - kinh tế đặc biệt, giáp Trung Quốc cả trên bộ lẫn trên biển qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, đồng thời cận kề các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Hải Phòng giúp Quảng Ninh được Trung ương xác định là một cực tăng trưởng quan trọng phía Bắc.

Đáng chú ý, tỉnh còn được đánh giá cao ở năng lực tổ chức thực thi, với mô hình chính quyền phục vụ, đề cao tinh thần “năm thật”: quy hoạch thật, dự án thật, nhà đầu tư thật, hiệu quả thật và nhân lực thật. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên đối thoại, tháo gỡ vướng mắc, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp.

Phát triển đồng bộ khu công nghiệp xanh, thông minh

Sự phát triển nhanh của các khu công nghiệp cũng đặt ra áp lực lớn về hạ tầng và môi trường. Trước bài toán này, Quảng Ninh lựa chọn hướng đi rõ ràng: thu hút đầu tư gắn với tiêu chuẩn xanh và quản trị thông minh.

Hiện nay, 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng môi trường, gắn với quan trắc tự động, kiểm soát rủi ro bằng dữ liệu theo thời gian thực.

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp khoảng 30% GRDP, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt trên 55%, trong đó khu vực công nghiệp là trọng tâm triển khai. Ảnh: Hoàng Dương.

Quảng Ninh cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ các khu công nghiệp đạt chuẩn khu công nghiệp xanh, vận hành theo mô hình kinh tế tuần hoàn trong sử dụng nước và xử lý chất thải. “Đây không chỉ là cam kết mà là lợi thế cạnh tranh để thu hút FDI chất lượng cao”, ông Trương Mạnh Hùng khẳng định.

Song song với đó là việc nâng cao năng lực quản trị số trong khu công nghiệp, gắn cải cách thủ tục hành chính với hạ tầng dữ liệu và chuyển đổi số, coi đây là động lực tăng trưởng giai đoạn 2025-2030.

Động lực tăng trưởng mới

Quán triệt các nghị quyết lớn của Trung ương, Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp khoảng 30% GRDP, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt trên 55%, trong đó khu vực công nghiệp là trọng tâm triển khai.

Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt thông qua đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tự động hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn… nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG.

Trong 5 năm, công nghiệp chế biến - chế tạo có những bước tăng trưởng khá ổn định và tạo thành một mũi nhọn thứ ba trong ngành công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Quốc Nam.

Bổ sung góc nhìn từ ngành Công thương, bà Nguyễn Hoài Thương - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh - cho biết, năm 2025 chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh ước đạt 11,94%, phản ánh rõ nét sự gia tăng giá trị của sản phẩm công nghiệp.

Bên cạnh các ngành truyền thống như khai khoáng và điện, giai đoạn 2021-2025, Quảng Ninh đã xác định công nghiệp chế biến - chế tạo là động lực mới. Trong 5 năm, lĩnh vực này thu hút đầu tư tăng khoảng 5 lần so với nhiệm kỳ trước, đóng góp trên 13% GRDP của tỉnh, với nhiều dự án giá trị gia tăng cao như ô tô, năng lượng mặt trời.

Tỉnh cũng đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ trong các ngành truyền thống và từng bước chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, điện khí, điện gió, điện mặt trời theo định hướng phát triển bền vững và thân thiện môi trường.

Những nội dung được chia sẻ cho thấy, Quảng Ninh không chỉ tăng tốc công nghiệp bằng quy mô hay ưu đãi, mà bằng chất lượng thể chế, hạ tầng, công nghệ và tiêu chuẩn xanh.