Nữ Đại sứ du lịch làng nghề: Khi phụ nữ kể câu chuyện di sản Thủ đô

Festival “Nữ Đại sứ du lịch làng nghề Hà Nội” không chỉ quảng bá sản phẩm truyền thống, mà còn mở ra không gian để phụ nữ trở thành người kể chuyện, kết nối di sản làng nghề với đời sống đương đại.

Từ ngày 26 đến 28/12, tại Không gian văn hóa sáng tạo (phố Trịnh Công Sơn), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội phối hợp với phường Tây Hồ tổ chức Festival “Nữ Đại sứ du lịch làng nghề”.

Sự kiện không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần mà còn mang sứ mệnh tuyên truyền, quảng bá giá trị văn hóa, du lịch đặc sắc của các làng nghề truyền thống. Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn phát hiện những nhân tố tích cực trong việc bảo tồn bản sắc dân tộc gắn với đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Sự kiện quy tụ hơn 100 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng như: Gốm sứ, Lụa, Thời trang, Ẩm thực... và 100 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản thực phẩm xanh từ Hà Nội và các tỉnh bạn. Đây là cơ hội vàng để các doanh nghiệp, hợp tác xã, đặc biệt là các đơn vị do phụ nữ làm chủ, tiếp cận người tiêu dùng và mở rộng hợp tác kinh doanh.

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm lớn nhất là chung kết cuộc thi “Nữ Đại sứ du lịch làng nghề Hà Nội năm 2025”. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những phụ nữ tiêu biểu, xinh đẹp và tài năng để trở thành sứ giả lan tỏa nét đẹp văn hóa làng nghề Thủ đô.

Không chỉ dừng lại ở các cuộc thi sắc đẹp, Festival còn mang đến chương trình trình diễn thời trang nghệ thuật "Sắc màu dân tộc" với sự góp mặt của các hoa hậu, nam vương và các CLB mẫu nhí, tạo nên bầu không khí phấn khởi chào đón năm mới 2026.