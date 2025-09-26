Làng nghề Việt cần xây 'gian hàng quốc gia' trên sàn, hướng đến 'xuất khẩu số'

TPO - Trong bối cảnh hiện nay, làng nghề tham gia mạnh mẽ vào thương mại điện tử quốc tế, xây dựng “gian hàng quốc gia” trên các nền tảng này, hướng đến “xuất khẩu số”.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 năm thực hiện Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn và đánh giá 3 năm thực hiện Quyết định số 801/QĐ-TTg về chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ngày càng mở rộng và chuộng xu hướng sản phẩm xanh, thân thiện môi trường. Ảnh: Giang Thanh.

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ NN&MT, đến hết năm 2024 kim ngạch xuất khẩu của gỗ và các sản phẩm gỗ đạt hơn 16.282 triệu USD; tăng 20,9% so với năm 2023. Các sản phẩm gốm sứ xuất khẩu đạt hơn 674 triệu USD tăng 9%; thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh đạt hơn 1.185 triệu USD tăng 42,49%; sản phẩm mây tre cói thảm đạt hơn 804 triệu USD tăng 9,66% so với cùng kỳ.

Thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ngày càng được mở rộng, ước đạt khoảng 2 tỷ USD vào năm 2024. Trong đó thị trường xuất khẩu chính vẫn là Mỹ (chiếm 35% kim ngạch xuất khẩu hàng năm), Nhật Bản và châu Âu.

Ngoài ra, các thị trường mới như: Nga, Hàn Quốc, Úc, Đài Loan cũng đang tăng cường nhập hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Hiện, hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam đã có mặt tại 163 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sản phẩm làng nghề xuất khẩu sang nhiều thị trường trên thế giới.

"Thị trường xuất khẩu có xu hướng chuộng các sản phẩm xanh, thân thiện môi trường, mang yếu tố văn hóa - bản địa. Đơn hàng ODM/OEM tăng mạnh, yêu cầu cao về mẫu mã, chất lượng, khả năng giao hàng và trách nhiệm xã hội. Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thường đến từ các làng nghề có truyền thống lâu đời như: Bát Tràng (gốm), Vạn Phúc (lụa), Phú Vinh (mây tre đan), Đồng Kỵ (gỗ mỹ nghệ)…", bà Yến nói

Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ NN&MT - đánh giá, sản phẩm thủ công mỹ nghệ đang trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 801/2022 đặt mục tiêu đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề đạt khoảng 4 tỷ USD và năm 2030 là 6 tỷ USD.

Trong bối cảnh hiện nay, ông Tiến cũng đề xuất tập trung hỗ trợ cơ sở sản xuất, làng nghề tham gia mạnh mẽ vào thương mại điện tử quốc tế, xây dựng “gian hàng quốc gia” trên các nền tảng này, hướng đến “xuất khẩu số”.

“Ngoài ra, cần hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề chuyển đổi số mạnh mẽ, phát triển triển lãm số và ứng dụng công nghệ để tái hiện, giới thiệu không gian làng nghề đến khách hàng quốc tế; tăng cường marketing, bán hàng trên các nền tảng livestream, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử”, ông Tiến nói.

Theo ông Võ Văn Hưng - Thứ trưởng Bộ NN&MT, trong giai đoạn mới, các ngành nghề nông thôn được phát triển theo hướng “xanh hơn - số hơn - vươn xa hơn”.

Theo ông Võ Văn Hưng - Thứ trưởng Bộ NN&MT, việc triển khai thực hiện Nghị định 52 của Chính phủ và Quyết định 801 của Thủ tướng Chính phủ góp phần thay đổi tích cực bộ mặt làng nghề và phát triển các ngành nghề truyền thống.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ NN&MT cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thực hiện Chiến lược tăng trưởng bền vững, hội nhập sâu rộng qua các FTA thế hệ mới, Bộ sẽ tiếp thu các kiến nghị và đề xuất điều chỉnh, hoàn thiện chính sách pháp luật, hướng tới mục tiêu “xanh hơn - số hơn - vươn xa hơn” trong phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn mới.