Hàng Việt xuất Mỹ tăng mạnh bất chấp chính sách thuế mới

TPO - Dù ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ trong 8 tháng vẫn đạt hơn 99 tỷ USD tăng 26,4% so với năm ngoái. Những mặt hàng chủ lực như máy móc, gỗ, dệt may, thủy sản đều tăng trưởng mạnh.

Ngành điện tử tiếp tục là “đầu tàu”

Ngày 9/9, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài nhằm tháo gỡ khó khăn, mở rộng các thị trường xuất khẩu cho hàng Việt.

Theo báo cáo của Cục Xúc tiến thương mại, xuất khẩu Việt Nam trong 8 tháng năm 2025 đạt gần 305 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2024. Song xuất khẩu vẫn đối mặt rủi ro từ các chính sách thương mại quốc tế.

Bà Phan Thị Thanh Xuân - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội da giày - túi xách Việt Nam - cho biết, dù ảnh hưởng bởi môi trường quốc tế nhiều biến động, nhất là chính sách thuế quan của Mỹ, ngành da giày vẫn duy trì tăng trưởng khoảng 10% trong 8 tháng đầu năm, với thị trường Mỹ tăng 12%.

Tuy nhiên, ngành đang gặp một số khó khăn, trong đó Indonesia đang đàm phán hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU), có thể trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp nếu thỏa thuận được ký kết, làm giảm lợi thế của da giày Việt Nam tại thị trường châu Âu.

Ông Ngô Sỹ Hoài - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam - cho hay, xuất khẩu gỗ trong 8 tháng đạt 11,2 tỷ USD, tăng 7%. Dự kiến, cả năm nay kim ngạch sẽ đạt khoảng 18 tỷ USD, với Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 56% tổng xuất khẩu. Tuy nhiên, hiện tại, Mỹ đẩy mạnh điều tra thuế quan đối với các mặt hàng gỗ nên xuất khẩu sang thị trường này gặp không ít thách thức.

Ông Ngô Sỹ Hoài - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam. Ảnh: BCT.

“Ngành gỗ hiện có mặt tại 164 quốc gia, nhưng trị giá xuất khẩu sang 5 thị trường chủ lực (Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, EU) chiếm trên 90% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ. Khả năng mở rộng sang các thị trường ngách còn hạn chế do sản phẩm gỗ cồng kềnh, chi phí logistics cao. Do đó, cần làm mới cách tiếp cận thị trường truyền thống”, ông Hoài nói.

Đối với lĩnh vực điện tử, bà Đỗ Thị Thu Hương - đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam - cho biết, ngành điện tử tiếp tục là “đầu tàu” xuất khẩu của Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm, kim ngạch đạt 100 tỷ USD, chiếm hơn 30% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước, tăng tới 25% so với cùng kỳ. Riêng xuất khẩu sang Mỹ đạt 35 tỷ USD.

Để giảm phụ thuộc vào nhiều thị trường lớn, bà Hương cho biết, hiệp hội đang đẩy mạnh xuất khẩu sang Ấn Độ, Singapore và các nước Đông Nam Á. Ấn Độ được đánh giá là thị trường tiềm năng, ít cạnh tranh từ Trung Quốc, có thể trở thành “bàn đạp mới” cho doanh nghiệp điện tử Việt Nam.

Ông Đỗ Ngọc Hưng - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Mỹ - cho biết 8 tháng, xuất khẩu sang Mỹ đạt hơn 99 tỷ USD tăng 26,4% so với năm ngoái. Những mặt hàng chủ lực như máy móc, gỗ, dệt may, thủy sản đều tăng trưởng mạnh, một phần nhờ sự kiện Vietnam International Sourcing 2025.

Tuy nhiên, thị trường Mỹ vẫn tiềm ẩn rủi ro với thuế quan, quy tắc xuất xứ và gia tăng điều tra phòng vệ thương mại. Ông Hưng đề xuất đẩy mạnh đàm phán thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp về thủy sản, gỗ và tăng cảnh báo sớm rủi ro.

"Cả Trung Quốc và Mỹ đều là thị trường lớn nhưng đầy thách thức, đòi hỏi cao về chất lượng và minh bạch. Doanh nghiệp Việt cần nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư công nghệ, cải tiến mẫu mã và xây dựng thương hiệu để giữ vững tăng trưởng xuất khẩu", ông Hưng nói.

Mục tiêu xuất khẩu đạt 37,5 tỷ USD/tháng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, để thúc đẩy hàng Việt tiếp cận các thị trường, hiệp hội ngành hàng cần xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại phù hợp thực tiễn và năng lực của doanh nghiệp hội viên, ưu tiên thị trường có hiệp định thương mại tự do (FTA) đang khai thác hiệu quả, đồng thời định hướng mở rộng sang các khu vực tiềm năng như Đông Âu, châu Phi, Nam Á.

4 tháng cuối năm, bình quân xuất khẩu của Việt Nam cần đạt trên 37,5 tỷ USD/tháng.

Các hiệp hội, doanh nghiệp cần theo dõi, phân tích và chia sẻ định kỳ thông tin về tình hình thị trường, chính sách thương mại, thuế quan, tiêu chuẩn kỹ thuật tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm, đặc biệt là các thị trường có FTA với Việt Nam nhằm cung cấp đầu vào kịp thời cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Các thương vụ, đơn vị cần nâng cao năng lực cảnh báo sớm về những thay đổi chính sách, rào cản kỹ thuật và biện pháp phòng vệ thương mại, giúp doanh nghiệp trong ngành chủ động điều chỉnh chiến lược và giảm thiểu rủi ro thương mại quốc tế; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành xây dựng thương hiệu.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% mà Chính phủ đã giao, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, 4 tháng cuối năm cần đạt tối thiểu 150 tỷ USD (bình quân trên 37,5 tỷ USD/tháng). Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm cao và vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, đặc biệt là hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.