Xuất khẩu dừa Việt Nam trong top 5 lớn nhất thế giới

TPO - Với hơn 202.000 ha diện tích trồng và sản lượng trên 2,28 triệu tấn mỗi năm, Việt Nam hiện đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu dừa. Trung Quốc vừa phê duyệt cấp thêm nhiều mã số vùng trồng dừa và cơ sở đóng gói dừa của Việt Nam, góp phần thúc đẩy xuất khẩu, đưa ngành dừa Việt Nam ngày càng vươn xa ra thị trường thế giới.

Tiềm năng thế nào?

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), dừa Việt Nam đang có lợi thế lớn về thị trường và sản lượng. Hiện cả nước có hơn 200.000 ha dừa, sản lượng thu hoạch hằng năm đạt khoảng 2,28 triệu tấn. Việt Nam hiện đứng thứ 4 trong số các nước xuất khẩu dừa tại châu Á - Thái Bình Dương và thứ 5 thế giới.

Riêng năm 2024, dừa và các sản phẩm từ dừa xuất khẩu đạt gần 1,1 tỷ USD, trong đó dừa tươi đạt hơn 390 triệu USD.

Ngoài Trung Quốc, dừa Việt Nam đã có mặt tại nhiều thị trường khó tính như Mỹ, EU, Canada, Hàn Quốc… Xu hướng tiêu dùng quốc tế đang ngày càng ưa chuộng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện môi trường, tạo điều kiện để dừa Việt Nam bứt phá.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra là phần lớn sản phẩm dừa hiện nay vẫn xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu thô, giá trị gia tăng chưa cao.

Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển ngành dừa. Ảnh: VGP

Bộ NN&MT đã định hướng đến năm 2030 diện tích dừa cả nước đạt 210 nghìn ha, trong đó riêng Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 170.000 - 175.000 ha. Đáng chú ý, hơn 30% diện tích sẽ được sản xuất theo quy trình GAP và tương đương, khoảng 30% diện tích được cấp mã số vùng trồng.

Giải pháp được nhấn mạnh là phát triển sản phẩm OCOP, kết hợp trồng xen ca cao, cây ăn quả hoặc nuôi xen thủy sản, gia cầm để tăng hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời, việc phát triển du lịch sinh thái miệt vườn, gắn với làng nghề và cơ sở chế biến dừa, sẽ góp phần nâng tầm thương hiệu dừa Việt Nam.

Hiện tại, có 225 quốc gia có nhu cầu nhập khẩu dừa nhưng chỉ 179 quốc gia có dừa xuất khẩu. Trong đó, khoảng 5-6 quốc gia chiếm hơn 90% sản lượng xuất khẩu, dẫn đầu là Philippines, Indonesia, Malaysia và Việt Nam.

Thêm nhiều vùng trồng dừa được công nhận mã số

Theo thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ NN&MT, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa chính thức phê duyệt cấp 6 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói của tỉnh An Giang, có hiệu lực từ ngày 22/8/2025.

Thêm nhiều vùng trồng dừa được công nhận mã số. Ảnh minh họa: IT

Danh sách các đơn vị được cấp mã số bao gồm: Trại giống Nông nghiệp U Minh Thượng; Vùng trồng dừa Mã Lai Thành Duy (xã U Minh Thượng); Vùng trồng dừa ấp Giàn Gừa (xã Sơn Kiên); Vùng trồng dừa An Thành; Tổ hợp tác Nông nghiệp Vĩnh Phú và Tổ hợp tác Nông nghiệp Vĩnh Phú 1 (xã Bình An). Tổng diện tích 152,8 ha của những vùng trồng nói trên nay đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Ông Nguyễn Văn Hiền - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang - cho biết việc được cấp mã số xuất khẩu mở ra bước tiến quan trọng cho ngành dừa của tỉnh. Cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị công khai thông tin mã số đến nông dân, xây dựng kế hoạch sử dụng minh bạch, cập nhật nhật ký điện tử vùng trồng lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

Để đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt từ phía Trung Quốc, người trồng dừa tại các vùng phải thường xuyên giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm soát dịch hại và duy trì điều kiện kỹ thuật cần thiết. Trạm Kỹ thuật nông nghiệp tại U Minh Thượng, Châu Thành và Hòn Đất được giao nhiệm vụ theo dõi, báo cáo kết quả hằng năm. Việc này vừa bảo đảm tuân thủ quy định quốc tế, vừa giúp nâng cao uy tín sản phẩm dừa An Giang.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Dừa Việt Nam - khẳng định việc xây dựng bản đồ số vùng trồng dừa là cấp thiết, nhằm khẳng định giá trị cây dừa và phục vụ truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra, cần thúc đẩy hệ sinh thái cây dừa thông qua xen canh, tận dụng đặc tính giữ nước, cải tạo đất của dừa...