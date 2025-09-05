Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Cà phê Việt xuất khẩu 8 tháng 'bỏ xa' cả năm 2024

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 8 tháng đầu năm nay đạt hơn 45 tỷ USD, tăng trưởng khả quan trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động. Đáng chú ý, cà phê trở thành điểm sáng khi chỉ trong 8 tháng đã mang về 6,4 tỷ USD, vượt xa con số 5,6 tỷ USD của cả năm 2024, phản ánh rõ hiệu quả từ chiến lược nâng cao chất lượng và phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

Xuất khẩu nông sản trên đà “về đích”

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản (NLTS) tháng 8 ước đạt 5,7 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch 8 tháng đạt 45,4 tỷ USD, tăng 12%. Với mức tăng này, ngành đã hoàn thành gần 70% mục tiêu xuất khẩu cả năm. Xuất siêu đạt 13,07 tỷ USD, tăng hơn 10% so với cùng kỳ, và cao hơn mức xuất siêu chung của nền kinh tế.

Đáng chú ý, giá xuất khẩu bình quân nhiều mặt hàng nông sản ghi nhận mức tăng ấn tượng: Cà phê tăng hơn 46%, hồ tiêu tăng trên 40%, hạt điều tăng gần 18% và cao su tăng trên 11%. Ngược lại, gạo và chè có mức giảm giá, phản ánh sự cạnh tranh và biến động cung cầu trên thị trường.

Xét theo thị trường, châu Á vẫn là khu vực tiêu thụ lớn nhất, chiếm hơn 43% kim ngạch. Châu Mỹ và châu Âu lần lượt chiếm 23% và 15%. Mỹ tiếp tục là đối tác quan trọng nhất với tỷ trọng 21%, tiếp đến là Trung Quốc 19% và Nhật Bản 7%. Đặc biệt, xuất khẩu sang Nhật Bản tăng gần 20% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu tiêu dùng cao với các sản phẩm có chất lượng và an toàn.

untitled.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến.

Ông Trần Gia Long - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - nhận định, dù bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn nhưng Việt Nam vẫn giữ vững được đà tăng trưởng xuất khẩu. Đây là cơ sở để ngành NLTS kỳ vọng hoàn thành mục tiêu kim ngạch và tăng trưởng 4% trong năm nay.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhận định: “Ngành nông nghiệp tự tin với kết quả 8 tháng qua. Nếu duy trì trung bình 5 tỷ USD/tháng trong những tháng còn lại, chúng ta sẽ đạt và về đích vượt mục tiêu 65 tỷ USD trong năm nay”.

Cà phê - ngôi sao sáng trên thị trường xuất khẩu

Trong bức tranh chung của nông sản, cà phê nổi lên như một “ngôi sao sáng” khi chỉ trong 8 tháng đã mang về 6,4 tỷ USD, vượt xa con số 5,6 tỷ USD của cả năm 2024.

Cụ thể, khối lượng xuất khẩu cà phê tháng 8 ước đạt 95.000 tấn với kim ngạch đạt 429 triệu USD. Lũy kế, tổng khối lượng cà phê 8 tháng đầu năm 2 đạt 1,2 triệu tấn và thu về 6,4 tỷ USD, tăng 8,7% về khối lượng và tăng 59% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm ước đạt 5580 USD/tấn, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2024. Đức, Italia và Tây Ban Nha là ba thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm gần 30% tổng kim ngạch cà phê Việt Nam.

Giá cà phê trên sàn giao dịch quốc tế trong tháng 8 tăng mạnh. Trên sàn giao dịch liên lục địa tại Châu Âu (ICE/EU), giá Robusta hợp đồng kỳ hạn tháng 9 đóng cửa ở mức 4.886 USD/tấn, tăng 47% so với đầu tháng. Trên sàn giao dịch liên lục địa tại Mỹ (ICE/US), giá Arabica cũng tăng 35% so với phiên giao dịch đầu tháng lên hơn 384 cent/lb.

thu-hoach-ca-phe-2024-an-da-tron.jpg
Xuất khẩu cà phê bất ngờ vượt cả năm 2024. Ảnh minh họa: IT.

Theo Bộ NN&MT, giá cà phê tăng cao nguyên nhân chủ yếu là nguồn cung toàn cầu suy giảm khi sản lượng Brazil bị ảnh hưởng bởi sương giá, trong khi tồn kho trên các sàn giao dịch quốc tế giảm mạnh. Đây chính là yếu tố tạo lợi thế cho cà phê Việt Nam vươn lên.

Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật nhận định, thành công của cà phê năm nay cũng phản ánh hiệu quả từ Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030 mà Bộ NN&MT đã ban hành từ tháng 1/2024. Cà phê là một trong sáu loại cây chủ lực được định hướng phát triển theo hướng gia tăng chất lượng, hướng đến nhóm sản phẩm đặc sản có giá trị cao.

Với diện tích khoảng 740.000 ha và sản lượng xấp xỉ 2 triệu tấn/năm, dù sản lượng không tăng nhiều, nhưng nhờ tập trung vào chất lượng, cà phê Việt Nam vẫn gia tăng kim ngạch mạnh mẽ. Năng suất bình quân toàn quốc hiện ở mức 2,9 tấn/ha, trong khi một số vườn thí điểm tái canh đạt 4-5 tấn/ha, cho thấy dư địa cải thiện còn rất lớn.

Thanh Huyền
#xuất khẩu nông sản Việt Nam #cà phê xuất khẩu #kim ngạch nông nghiệp 8 tháng 2025 #thị trường nông sản quốc tế #giá cà phê toàn cầu #Chương trình phát triển cây công nghiệp Việt Nam #nâng cao chất lượng nông sản #thương mại nông nghiệp toàn cầu #chiến lược phát triển bền vững ngành nông nghiệp #xu hướng nâng cao giá trị nông sản

