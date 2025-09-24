Vì sao kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản Việt Nam - Ai Cập chưa đến 50 triệu USD?

TPO - "Dư địa phát triển thương mại nông sản giữa hai nước là rất lớn, trong khi hiện nay kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản giữa hai nước chưa đến 50 triệu USD, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng kim ngạch thương mại hơn 500 triệu USD”, - ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - nói.

Nhiều dư địa để thúc đẩy thương mại nông sản

Ngày 23/9, ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp và làm việc với ông Adham Omar - Đại biện Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam. Hai bên trao đổi về hợp tác nông nghiệp và khả năng xây dựng ý định thư thúc đẩy thương mại nông sản giữa hai nước.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh, chuyến thăm cấp nhà nước gần đây của Chủ tịch nước Lương Cường sang Ai Cập đã mang lại những kết quả quan trọng, trong đó nông nghiệp là một trong những nội dung hợp tác.

Ngay sau chuyến thăm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu ý tưởng cho bản ký kết thỏa thuận thương mại nông sản với Bộ Nông nghiệp và Đất đai Ai Cập. “Chúng tôi hoàn toàn thống nhất với sáng kiến này. Dư địa phát triển thương mại nông sản giữa hai nước là rất lớn, trong khi hiện nay kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản giữa hai nước chưa đến 50 triệu USD, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng kim ngạch thương mại hơn 500 triệu USD”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam nói.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam.

Theo Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam có thế mạnh thủy sản, cà phê và gạo, trong khi Ai Cập là nguồn cung quan trọng về bông và phân bón.

Do khoảng cách địa lý xa xôi và điều kiện khí hậu khá tương đồng (phía bạn cũng sản xuất một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam như xoài, thanh long...) nên trái cây tươi không phải là mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam sang Ai Cập. Vì thế, Việt Nam đang xúc tiến việc mở cửa thị trường cho mặt hàng gạo vào Ai Cập.

Ai Cập đánh giá cao gạo Việt Nam

Đại biện Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam Adham Omar chia sẻ với tầm nhìn hợp tác từ phía Việt Nam. Ông cho biết, Ai Cập đang triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp xanh và coi trọng việc thiết lập quan hệ dài hạn với các đối tác có năng lực cung ứng ổn định.

“Chúng tôi đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và năng lực xuất khẩu nông sản của Việt Nam, đặc biệt đối với sản phẩm gạo và thủy sản”, Đại biện cho biết và nhắc lại, năm 2018, khi Tổng thống Ai Cập thăm Việt Nam, hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác trong nông nghiệp, và nay cơ hội đang mở ra để hai bên tiến tới ký kết một biên bản ghi nhớ mới, tập trung vào thương mại gạo.

Đại biện Adham Omar chia sẻ về tầm nhìn hợp tác với phía Việt Nam.

Đại biện Ai Cập đề xuất hai bên thành lập nhóm làm việc chung, kết nối trực tuyến thường xuyên, với sự tham gia của các cơ quan có thẩm quyền để trao đổi sâu hơn, giải quyết nhanh vướng mắc và thúc đẩy hợp tác hiệu quả.

Đáp lại, Thứ trưởng Trần Thanh Nam khẳng định đồng ý với cơ chế này, giao Vụ Hợp tác quốc tế làm đầu mối phối hợp với phía Ai Cập. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thống nhất thời điểm ký ý định thư, đồng thời đề nghị cân nhắc khả năng có một thỏa thuận riêng về gạo.

“Chất lượng gạo Việt Nam được khẳng định khi hiện nay mặt hàng này đã có mặt ở hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ”, Thứ trưởng cho biết. Ông Nam đề nghị Ai Cập nghiên cứu nhu cầu nhập khẩu gạo hàng năm, ở chiều ngược lại, khi hai bên thống nhất về hợp tác thương mại, Việt Nam cam kết đảm bảo cung ứng đủ cho nhu cầu của phía bạn. Trước mắt, Đại sứ quán Ai Cập có thể giới thiệu các doanh nghiệp quan tâm nhập khẩu gạo để kết nối với phía Việt Nam, từ đó xây dựng thỏa thuận khả thi.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam tặng quà OCOP Đại biện Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam Adham Omar.

Phía Ai Cập mong muốn Việt Nam mở cửa cho thêm một số loại trái cây. Thứ trưởng Trần Thanh Nam thông báo, đến nay nho tươi Ai Cập đã được thống nhất về kiểm dịch thực vật và có thể xuất khẩu vào Việt Nam.