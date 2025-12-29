Chênh lệch rất lớn về thưởng Tết ở Quảng Trị

TPO - Trong khi mức thưởng Tết Nguyên đán của Quảng Trị cao nhất lên tới 170 triệu đồng/người thì ở không ít doanh nghiệp, người lao động chỉ nhận vài trăm nghìn đồng, phản ánh sự chênh lệch rất lớn giữa các khu vực, loại hình sản xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo gửi Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu rà soát tình hình chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thưởng Tết ở Quảng Trị thể hiện sự chênh lệch rất lớn giữa các doanh nghiệp.

Kết quả tổng hợp cho thấy, năm nay, tiền lương thực trả bình quân trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 7,31 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khoảng cách thu nhập khá lớn khi mức cao nhất lên tới 120 triệu đồng/tháng, trong khi mức thấp nhất chỉ 3,45 triệu đồng.

Sự chênh lệch này tiếp tục thể hiện rõ trong chính sách thưởng Tết. Đối với Tết Dương lịch 2026, mức thưởng bình quân đạt 1,55 triệu đồng/người, song mức cao nhất ghi nhận là 37,5 triệu đồng, còn thấp nhất chỉ 0,1 triệu đồng.

Ở Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mức thưởng bình quân là 5,64 triệu đồng/người, nhưng doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất lên tới 170 triệu đồng, trong khi mức thấp nhất chỉ 0,2 triệu đồng.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, sự chênh lệch tiền thưởng phản ánh rõ sự khác biệt về quy mô, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng tài chính giữa các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp hoạt động ổn định, có lợi nhuận cao, nhất là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ lớn, thường có mức thưởng Tết vượt trội. Ngược lại, nhiều doanh nghiệp nhỏ, sử dụng nhiều lao động phổ thông hoặc chịu tác động kéo dài của khó khăn thị trường chỉ có thể chi trả mức thưởng mang tính động viên.

Một điểm tích cực là tại thời điểm báo cáo, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa ghi nhận doanh nghiệp nợ lương người lao động. Quan hệ lao động cơ bản ổn định, không phát sinh tranh chấp lớn, đình công hay ngừng việc tập thể. Dù vậy, khoảng cách lớn trong mức thưởng Tết vẫn đặt ra yêu cầu tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống người lao động, nhất là ở những doanh nghiệp có mức thưởng thấp, để kịp thời có giải pháp hỗ trợ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định quan hệ lao động trong dịp cuối năm.