Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Chênh lệch rất lớn về thưởng Tết ở Quảng Trị

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong khi mức thưởng Tết Nguyên đán của Quảng Trị cao nhất lên tới 170 triệu đồng/người thì ở không ít doanh nghiệp, người lao động chỉ nhận vài trăm nghìn đồng, phản ánh sự chênh lệch rất lớn giữa các khu vực, loại hình sản xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo gửi Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu rà soát tình hình chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

z5555442694436-1b22114399a38dce8b2293de681d4dd9.jpg
Thưởng Tết ở Quảng Trị thể hiện sự chênh lệch rất lớn giữa các doanh nghiệp.

Kết quả tổng hợp cho thấy, năm nay, tiền lương thực trả bình quân trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 7,31 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khoảng cách thu nhập khá lớn khi mức cao nhất lên tới 120 triệu đồng/tháng, trong khi mức thấp nhất chỉ 3,45 triệu đồng.

Sự chênh lệch này tiếp tục thể hiện rõ trong chính sách thưởng Tết. Đối với Tết Dương lịch 2026, mức thưởng bình quân đạt 1,55 triệu đồng/người, song mức cao nhất ghi nhận là 37,5 triệu đồng, còn thấp nhất chỉ 0,1 triệu đồng.

Ở Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mức thưởng bình quân là 5,64 triệu đồng/người, nhưng doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất lên tới 170 triệu đồng, trong khi mức thấp nhất chỉ 0,2 triệu đồng.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, sự chênh lệch tiền thưởng phản ánh rõ sự khác biệt về quy mô, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng tài chính giữa các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp hoạt động ổn định, có lợi nhuận cao, nhất là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ lớn, thường có mức thưởng Tết vượt trội. Ngược lại, nhiều doanh nghiệp nhỏ, sử dụng nhiều lao động phổ thông hoặc chịu tác động kéo dài của khó khăn thị trường chỉ có thể chi trả mức thưởng mang tính động viên.

Một điểm tích cực là tại thời điểm báo cáo, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa ghi nhận doanh nghiệp nợ lương người lao động. Quan hệ lao động cơ bản ổn định, không phát sinh tranh chấp lớn, đình công hay ngừng việc tập thể. Dù vậy, khoảng cách lớn trong mức thưởng Tết vẫn đặt ra yêu cầu tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống người lao động, nhất là ở những doanh nghiệp có mức thưởng thấp, để kịp thời có giải pháp hỗ trợ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định quan hệ lao động trong dịp cuối năm.

Hoàng Nam
#thưởng Tết Nguyên đán #chênh lệch thu nhập #doanh nghiệp Quảng Trị #người lao động #quan hệ lao động

Xem thêm

Cùng chuyên mục