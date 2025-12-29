Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HoSE có tổng giám đốc sau thời gian dài 'trống ghế'

Việt Linh
TPO - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) công bố quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm quyền Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đối với ông Trịnh Sơn Hồng. Bà Nguyễn Thị Việt Hà - quyền Chủ tịch HoSE - được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc HoSE. Đáng nói, ghế Tổng Giám đốc HoSE đã bị trống một thời gian dài.

Hôm nay (29/12), VNX tổ chức Hội nghị công bố các quyết định nhân sự của HOSE. Tại hội nghị, Hội đồng thành viên VNX đã công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự.

hose-29-12-2025-1.png
Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM có tân tổng giám đốc.

​Ông Trịnh Sơn Hồng - Phó Trưởng ban Ban Giám sát thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm quyền Chủ tịch HoSE. Bà Nguyễn Thị Việt Hà - quyền Chủ tịch HoSE - được bổ nhiệm Tổng Giám đốc HoSE.

Bà Trần Anh Đào - Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành HoSE - được bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát HoSE. Ông Đậu Khắc Trình - Trưởng Ban Kiểm soát HoSE - được bổ nhiệm Kiểm soát viên HoSE.

​Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Trước đó, vị trí Tổng Giám đốc HoSE bỏ trống trong một khoảng thời gian dài.

​Giai đoạn chưa có tổng giám đốc, HoSE hoạt động dưới sự điều hành của Ban Điều hành do bà Trần Anh Đào phụ trách và quyền Chủ tịch HoSE là bà Nguyễn Thị Việt Hà.

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - bày tỏ tin tưởng các nhân sự trên cương vị mới sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả, hiện đại và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

HoSE là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do VNX nắm giữ 100% vốn điều lệ. Năm 2025 đánh dấu 25 năm HoSE chính thức hoạt động. Ngày 28/7/2000, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức giao dịch phiên đầu tiên.

Những ngày đầu thành lập, thị trường chỉ có 2 doanh nghiệp, quy mô vốn hóa khoảng 0,2% GDP, thì đến nay đã có trên 1.600 doanh nghiệp tham gia thị trường, với quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu và trái phiếu đạt gần 100% GDP.

Cũng trong năm nay, HoSE chính thức đưa hệ thống KRX vào hoạt động, trở thành hệ thống công nghệ thông tin mới cho toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam. Trước đó, KRX từng “trễ hẹn” trong thời gian dài.




