Cổ phiếu gây chú ý nhất thị trường hôm nay

TPO - Thị trường chứng khoán hôm nay (29/12) lấy lại đà tăng với động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Dù thanh khoản tiếp tục suy giảm, lực kéo từ các mã trụ giúp VN-Index duy trì sắc xanh xuyên suốt phiên và khép lại ngày giao dịch trong trạng thái tích cực.

Ngay từ đầu phiên sáng, VN-Index nhanh chóng hồi phục sau hai phiên điều chỉnh, sớm lấy lại mốc 1.740 điểm. Dòng tiền có xu hướng thận trọng nhưng tập trung rõ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ tứ VIC, VHM, VPL và VRE. Riêng nhóm này đã đóng góp gần 12 điểm cho chỉ số chỉ trong buổi sáng, tạo lực đỡ quan trọng về mặt tâm lý.

Sang phiên chiều, đà tăng được duy trì dù thị trường xuất hiện những nhịp rung lắc nhẹ. Sau khi có thời điểm áp sát vùng 1.755 điểm, VN-Index giữ nhịp đi lên cho đến khi đóng cửa.

VN-Index tăng 25 điểm trong phiên đầu tuần.

Tâm điểm của thị trường tiếp tục là nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup. VHM gây chú ý khi tăng trần về cuối phiên, lên mức 117.700 đồng/cổ phiếu với thanh khoản hơn 7,3 triệu đơn vị, trở thành cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho VN-Index. VIC cũng hồi phục mạnh, tăng hơn 3% lên 159.700 đồng/cổ phiếu. VRE và VPL cũng giữ được nhịp tăng, góp phần củng cố sắc xanh cho chỉ số chung. Sự trở lại của nhóm cổ phiếu trụ này được xem là yếu tố then chốt giúp thị trường “hạ nhiệt” sau biến động mạnh trước đó.

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu đầu tư công giao dịch sôi động với nhiều mã tăng điểm như GEE, GEX, GMD hay CII. Nhóm ngân hàng phân hóa mạnh, trong đó STB trở thành điểm sáng khi tăng hơn 4%, trong khi phần lớn các mã lớn khác chỉ dao động nhẹ quanh mức tham chiếu. Ngược lại, nhóm cổ phiếu chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh, cổ phiếu giảm giá chiếm áp đảo dù thị trường chung tăng.

VPBankS công bố tạm hoãn kế hoạch phát hành trái phiếu 4.000 tỷ đồng do nhu cầu vốn tại thời điểm hiện nay chưa phát sinh. Sau giai đoạn IPO, năng lực tài chính của công ty đã được tăng cường. VPBankS vừa ghi nhận biến động nhân sự. HĐQT VPBankS thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Vũ Hữu Điền và bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải giữ vị trí Tổng Giám đốc. Ông Vũ Hữu Điền được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT VPBankS.

Đến nay, VPX đã giảm gần 18% từ thời điểm lên sàn, “bom tấn” IPO cùng với VCK đang khiến nhà đầu tư mua IPO có phần thất vọng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 25,04 điểm (1,45%) lên 1.754,84. HNX-Index tăng 0,69 điểm (0,28%) lên 251,22 điểm. Giá trị giao dịch trên HoSE giảm mạnh, chỉ đạt hơn 21.300 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ hai liên tiếp với giá trị hơn 108 tỷ đồng, tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó có VIC và VHM.