Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Cổ phiếu gây chú ý nhất thị trường hôm nay

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thị trường chứng khoán hôm nay (29/12) lấy lại đà tăng với động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Dù thanh khoản tiếp tục suy giảm, lực kéo từ các mã trụ giúp VN-Index duy trì sắc xanh xuyên suốt phiên và khép lại ngày giao dịch trong trạng thái tích cực.

Ngay từ đầu phiên sáng, VN-Index nhanh chóng hồi phục sau hai phiên điều chỉnh, sớm lấy lại mốc 1.740 điểm. Dòng tiền có xu hướng thận trọng nhưng tập trung rõ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ tứ VIC, VHM, VPL và VRE. Riêng nhóm này đã đóng góp gần 12 điểm cho chỉ số chỉ trong buổi sáng, tạo lực đỡ quan trọng về mặt tâm lý.

Sang phiên chiều, đà tăng được duy trì dù thị trường xuất hiện những nhịp rung lắc nhẹ. Sau khi có thời điểm áp sát vùng 1.755 điểm, VN-Index giữ nhịp đi lên cho đến khi đóng cửa.

img_6437-0909-1710.jpg
VN-Index tăng 25 điểm trong phiên đầu tuần.

Tâm điểm của thị trường tiếp tục là nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup. VHM gây chú ý khi tăng trần về cuối phiên, lên mức 117.700 đồng/cổ phiếu với thanh khoản hơn 7,3 triệu đơn vị, trở thành cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho VN-Index. VIC cũng hồi phục mạnh, tăng hơn 3% lên 159.700 đồng/cổ phiếu. VRE và VPL cũng giữ được nhịp tăng, góp phần củng cố sắc xanh cho chỉ số chung. Sự trở lại của nhóm cổ phiếu trụ này được xem là yếu tố then chốt giúp thị trường “hạ nhiệt” sau biến động mạnh trước đó.

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu đầu tư công giao dịch sôi động với nhiều mã tăng điểm như GEE, GEX, GMD hay CII. Nhóm ngân hàng phân hóa mạnh, trong đó STB trở thành điểm sáng khi tăng hơn 4%, trong khi phần lớn các mã lớn khác chỉ dao động nhẹ quanh mức tham chiếu. Ngược lại, nhóm cổ phiếu chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh, cổ phiếu giảm giá chiếm áp đảo dù thị trường chung tăng.

VPBankS công bố tạm hoãn kế hoạch phát hành trái phiếu 4.000 tỷ đồng do nhu cầu vốn tại thời điểm hiện nay chưa phát sinh. Sau giai đoạn IPO, năng lực tài chính của công ty đã được tăng cường. VPBankS vừa ghi nhận biến động nhân sự. HĐQT VPBankS thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Vũ Hữu Điền và bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải giữ vị trí Tổng Giám đốc. Ông Vũ Hữu Điền được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT VPBankS.

Đến nay, VPX đã giảm gần 18% từ thời điểm lên sàn, “bom tấn” IPO cùng với VCK đang khiến nhà đầu tư mua IPO có phần thất vọng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 25,04 điểm (1,45%) lên 1.754,84. HNX-Index tăng 0,69 điểm (0,28%) lên 251,22 điểm. Giá trị giao dịch trên HoSE giảm mạnh, chỉ đạt hơn 21.300 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ hai liên tiếp với giá trị hơn 108 tỷ đồng, tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó có VIC và VHM.

Việt Linh
#chứng khoán #VN-Index #Vingroup #cổ phiếu #thị trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục