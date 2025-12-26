Chứng khoán tiếp tục biến động

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

TPO - Phiên giao dịch hôm nay (26/12), VN-Index lao dốc ngay giờ mở cửa, hàng chục triệu cổ phiếu “nằm sàn”, thanh khoản nhỏ giọt.

Thị trương chung tương đối ảm đạm, mất động lực quan trọng thúc đẩy đà tăng như thời gian qua. Sắc đỏ bao phủ thị trường, với 245 cổ phiếu trên HoSE giảm giá. Rổ VN30 chiếm áp đảo 25/30 mã giảm giá.

Tiếp đà điều chỉnh hôm qua, nhóm Vingroup rơi về giá sàn ngay khi phiên 26/12 mở cửa. Các mã đều trong trạng thái trắng bên mua, trong khi bên bán còn hàng lượng lớn cổ phiếu chất sàn.

Diễn biến này xảy ra sau thông tin Vingroup xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Theo Vingroup, quyết định xin rút đã được tập đoàn cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai, điển hình là dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội...

screen-shot-2025-12-26-at-103215.png
Cả 4 cổ phiếu VIC, VHM, VRE, VPL giảm sàn.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục hiện tại và sẽ mở mua thêm khi VN-Index có nhịp điều chỉnh về vùng giá 1.700 - 1.710 điểm và các cổ phiếu họ Vingroup cho thấy dấu hiệu cân bằng trở lại.

Phiên trước đó, cơn hoảng loạn xảy ra khiến VN-Index đánh mất 48 điểm sau phiên ATC và thị trường bỏ lại những thành quả đã gây dựng lên trong 3 phiên gần nhất.

Mặc dù phần còn lại của VN-Index phải chịu chung số phận do yếu tố tâm lý hoảng loạn đan xen, CSI cho rằng, đây là yếu tố tích cực cho thị trường chung khi hạn chế được sự ảnh hưởng của những cổ phiếu có khả năng gây nhiễu tới chỉ số chung và nhường lại “sân khấu” cho số đông bị quên lãng trong giai đoạn vừa qua.

"Do đó, dù những phiên tiếp theo nhiều khả năng xuất hiện sụt giảm về điểm số nhưng điều quan trọng hơn cả là cung cầu cụ thể ở từng mã khi từ lâu, tăng giảm của VN-Index đã không còn đại diện cho diễn biến giao dịch của đại đa số cổ phiếu trên toàn thị trường", chuyên gia nhận định.

Việt Linh
