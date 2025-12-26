Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Đông Đúc Đủ Đầy: Lễ hội mùa đông đa trải nghiệm của Hà Nội dịp cuối năm

P.V

Đông Đúc Đủ Đầy với hàng loạt hoạt động giải trí đa trải nghiệm dành cho người dân Thủ đô chính thức ra mắt từ ngày 25/12/2025 đến 1/1/2026.

Lễ hội hứa hẹn đưa người dân Hà Nội bước vào một không gian giải trí hoàn toàn khác biệt dịp cuối năm với nhiều khu vực được thiết kế độc đáo cho đa dạng khán giả.

le-hoi-dong-duc-du-day-1.jpg
Lễ hội Đông Đúc Đủ Đầy thuộc chuỗi sự kiện Đông Fest 2025, diễn ra từ ngày 25/12/2025 tới 1/1/2026.

Khu check-in được thiết kế bắt mắt, được chia thành nhiều phân khu khác nhau. Điểm nổi bật là linh vật các chú gấu Bắc Cực, nhà tuyết khổng lồ, mê cung linh hoạt cùng các khu vực chụp ảnh nhiều màu sắc đậm chất lễ hội.

le-hoi-dong-duc-du-day-2.jpg
le-hoi-dong-duc-du-day-3.jpg
le-hoi-dong-duc-du-day-4.jpg
Tại đây, người tham gia có thể trải nghiệm rất nhiều trò chơi thú vị

Khu vui chơi được xây dựng thành một thế giới lễ hội dành cho gia đình và trẻ nhỏ. Tại đây, người tham gia có thể trải nghiệm như nhà phao cổ tích, nhà bóng, câu cá… Các trò chơi, hoạt động tập thể cho gia đình hay khu cắm trại ngoài trời được bố trí riêng, tạo điều kiện để các gia đình trải nghiệm một cách trọn vẹn.

Theo chia sẻ từ ban tổ chức, yếu tố an toàn của khu vực cắm trại và sân chơi được ưu tiên hàng đầu, nên không gian sân chơi được kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn đảm bảo được sự mới lạ cho các gia đình vào dịp cuối năm.

Một trong những điểm đến hấp dẫn của Đông Fest 2025 là đường đua Go-kart. Đường đua được thiết kế với nhiều điểm nhấn đặc biệt, với những chiếc xe Go-kart hiện đại, tạo cảm giác như đang bước vào một hành trình mùa đông kỳ thú.

le-hoi-dong-duc-du-day-5.jpg
Một trong những điểm đến hấp dẫn của Đông Fest 2025 là đường đua Go-kart.

Song song với đó là tổ hợp các trò chơi khám phá, người chơi nhập vai thực hiện nhiệm vụ qua từng trạm, vượt qua thử thách của chương trình để nhận thưởng. Những hoạt động này góp phần tăng tính kết nối và mang đến trải nghiệm vừa giải trí vừa sáng tạo cho người tham dự. Đặc biệt, vào mỗi ngày, những khách hàng may mắn còn có cơ hội nhận được phần quà thú vị trên fanpage của chương trình Đông Fest.

Không chỉ là điểm hẹn của những vận động sôi nổi, lễ hội còn mở ra một không gian ấm áp, nơi ánh đèn, sắc màu và âm thanh hòa quyện. Không gian ẩm thực được bài trí gần gũi, mang đến trải nghiệm đa dạng cho khách tham quan, cùng chuỗi hoạt động tương tác thú vị từ các nhà tài trợ, tạo nên nhịp kết nối rộn ràng cho mùa đông.

le-hoi-dong-duc-du-day-6.jpg
Sunset Show diễn ra tại Lễ hội Đông Đúc Đủ Đầy

Vào thời điểm hoàng hôn buông xuống, Đông Đúc Đủ Đầy 2025 còn mang đến những khoảng lặng giàu cảm xúc với không gian chiếu phim ngoài trời và Sunset show. Khán giả sẽ được theo dõi những bộ phim chủ đề lễ hội trên những chiếc ghế lười nhiều màu sắc, hay thưởng thức những màn trình diễn âm nhạc của các ban nhạc sinh viên. Đây được xem là điểm hẹn lý tưởng để người tham dự chậm lại giữa nhịp lễ hội rộn ràng, tận hưởng trọn vẹn không khí mùa đông theo cách riêng.

Đặc biệt, các khu vực trả phí nằm trong chuỗi sự kiện như Go-kart và ẩm thực sẽ được triển khai theo mô hình thanh toán không dùng tiền mặt tại. Điều này không chỉ mang đến trải nghiệm nhanh chóng và thuận tiện cho khách hàng, mà còn tạo nên tổng thể hiện đại và an toàn hơn cho lễ hội.

Với quy mô rộng lớn, nội dung đa dạng và cách tổ chức đậm chất trải nghiệm, Lễ hội Đông Đúc Đủ Đầy thuộc chuỗi hoạt động Đông Fest 2025 nhận được sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam VietinBank và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) với vai trò nhà tài trợ kim cương hứa hẹn mang đến hành trình mùa đông nhiều cảm xúc, nơi âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ hội tụ.

P.V
#lễ hội #Hà Nội #mùa đông #giải trí #trải nghiệm #Đông Fest #đông đúc

