Khang Điền hoàn tất chỉnh trang đường Lê Lợi, diện mạo mới cho trục trung tâm TP.HCM

Sau gần 1 tháng triển khai đồng bộ, công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và triển khai thi công đã chính thức hoàn tất, góp phần mang lại diện mạo khang trang, hài hòa cho một trong những trục giao thông – thương mại quan trọng bậc nhất trung tâm TP.HCM.

Dự án được thực hiện trên đoạn đường dài gần 1km, từ chợ Bến Thành đến giao lộ Nguyễn Huệ, cùng một vài công trình ở công trường Lam Sơn.

Các hạng mục chính bao gồm sơn mới, chỉnh trang mặt đứng các công trình hai bên tuyến đường; cải tạo, vệ sinh và sắp xếp lại bảng hiệu theo quy chuẩn; lát đá granite vỉa hè, dải phân cách; bổ sung mảng xanh và bồn hoa, nhằm tạo tổng thể không gian đô thị thống nhất, hiện đại nhưng vẫn tôn trọng bối cảnh kiến trúc hiện hữu.

Việc thi công được tổ chức khoa học, chia theo từng đoạn để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân và hoạt động du lịch trong khu vực. Trong suốt quá trình triển khai, các yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị được đặt lên hàng đầu.

Công trình hoàn thành không chỉ góp phần nâng cao mỹ quan đô thị tuyến đường Lê Lợi – nơi gắn liền với đời sống thương mại, văn hóa và ký ức đô thị của TP.HCM – mà còn tạo thêm không gian đi bộ, trải nghiệm thuận tiện cho người dân và du khách, nhất là trong các dịp lễ, Tết và sự kiện lớn của thành phố.

Dự án chỉnh trang đường Lê Lợi thể hiện sự chung tay giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong cải thiện không gian công cộng, đồng thời được đánh giá là mô hình hợp tác hiệu quả, có thể nghiên cứu nhân rộng tại các khu vực khác của TP.HCM.

Một số hình ảnh trước và sau khi chỉnh trang

GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ LÊN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

Công trình khu vực Công trường Lam Sơn trước và sau khi chỉnh trang; mặt tiền dãy nhà được vệ sinh rong rêu, cây bụi bám và sơn mới với màu sắc hài hòa.

Vỉa hè 2 bên đường Lê Lợi đã được lát đá granite đồng bộ với cảnh quan chung.

Dải phân cách được lát đá, thành bồn cây ốp đá granite xung quanh, trồng cây nhiều màu tạo nên sự sinh động cho khu vực 2 bên tuyến đường.