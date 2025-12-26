Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận Viettel hoàn thành cam kết triển khai mạng 5G

P.V

Ngày 25/12/2025, Tổng Công ty Viễn thông Viettel cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản số 7868/BKHCN-CVT ghi nhận kết quả triển khai hạ tầng mạng viễn thông di động 5G của Viettel. Theo đó, Viettel đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 22.758 trạm 5G, vượt mức cam kết tối thiểu 20.000 trạm với Chính phủ.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 19/2/2025 đến ngày 10/12/2025, Viettel đã triển khai 20.758 trạm 5G trên toàn quốc. Đồng thời, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội đã hoàn thành phát sóng mới 2.011 trạm 5G Viettel Make in Vietnam, đáp ứng tiêu chuẩn ORAN, phù hợp với định hướng làm chủ công nghệ chiến lược theo Nghị quyết 57-NQ/TW và Quyết định 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

image001-2432.jpg

Trong văn bản ban hành ngày 22/12/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định Viettel đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực mở rộng vùng phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc. Bộ đánh rất giá cao kết quả triển khai nhanh, quy mô lớn của Viettel và đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong phát triển hạ tầng viễn thông và hạ tầng số quốc gia.

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số theo Nghị quyết 193/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định 88/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Viettel đã dồn lực triển khai và hoàn thành chỉ tiêu sớm hơn gần 3 tuần so với kế hoạch. Dự kiến đến hết năm 2025, tổng số trạm 5G của Viettel sẽ đạt 30.000 trạm, phủ sóng 90% khu vực ngoài trời và 70% khu vực trong nhà, từ đô thị đến nông thôn, tiếp tục khẳng định vị thế mạng 5G lớn nhất Việt Nam.

image002.jpg

Bên cạnh lợi thế về quy mô và vùng phủ, Viettel là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam triển khai mạng 5G SA hoàn chỉnh, cho phép đạt tốc độ lên tới 10 Gbps, độ trễ cực thấp, đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng trọng yếu như an ninh quốc phòng, y tế từ xa và thành phố thông minh. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của hệ sinh thái thiết bị 5G do Viettel tự nghiên cứu, sản xuất, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ cao của Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông./.

