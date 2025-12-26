Thêm giải pháp “nguồn tiền dự phòng” hỗ trợ ô tô qua trạm thu phí ETC khi quên nạp tiền

Trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực giao thông, Viettel Money là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai dịch vụ “đi trước trả sau” dành cho khách hàng ePass, hỗ trợ giảm ùn tắc tại các trạm thu phí không dừng.

Sau khi Nghị định 119/2024/NĐ-CP được ban hành, việc chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông là điều kiện bắt buộc để phương tiện có thể lưu thông qua trạm thu phí. Song song với việc tuyên truyền chuyển đổi, Cục Đường bộ Việt Nam cũng khuyến nghị các đơn vị liên quan đẩy mạnh áp dụng các giải pháp công nghệ để hỗ trợ người dân chuyển đổi nhanh chóng, an toàn.

Trong đó, Viettel Money là một trong số ít đơn vị tiên phong ra mắt Ví trả sau - với vai trò như một “nguồn tiền dự phòng” hỗ trợ người dùng ePass xử lý linh hoạt các tình huống như quên nạp tiền tài khoản hay không đủ số dư khi đi qua trạm thu phí. Tính năng này hiện đã được tích hợp ngay trên ứng dụng ePass, cho phép mở ví nhanh chóng, thuận tiện mà không cần tải thêm ứng dụng Viettel Money.

Ví trả sau Viettel Money tích hợp trên ePass cho phép thanh toán dự phòng khi tài khoản không đủ số dư, giúp phương tiện vẫn được phép qua trạm ETC.

Giải pháp dự phòng “giảm nỗi lo” cho tài xế

Với người dùng ePass, một trong những nỗi lo thường trực khi lưu thông qua trạm thu phí không dừng là tình huống tài khoản không đủ số dư do quên nạp tiền hoặc phát sinh chi phí ngoài dự kiến, khiến hành trình có nguy cơ bị gián đoạn. Đây cũng là bài toán đặt ra cho hệ thống thu phí ETC trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng lớn.

Ví trả sau của Viettel Money cho phép người dùng kích hoạt nhanh chóng ngay trên ứng dụng ePass chỉ với 3 bước đơn giản gồm định danh điện tử (eKYC), ký hợp đồng và mở ví để kích hoạt dịch vụ. Hạn mức sử dụng lên đến 3 triệu đồng, có thể đăng ký 24/7 và được hưởng lãi suất 0% nếu thanh toán đúng hoặc trước hạn. Hiện tại Ví trả sau của Viettel Money không phát sinh bất khoản phí nào trong 3 tháng sử dụng đầu tiên, kể cả phí mở ví, phí duy trì tài khoản hay phí giao dịch.

Theo đại diện Viettel Money, khi nguồn tiền chính không đủ số dư, hệ thống sẽ tự động chuyển sang Ví trả sau để xử lý giao dịch, đảm bảo xe được phép qua trạm. Viettel Money hiện là phương thức thanh toán tiên phong trên thị trường có thể đáp ứng khả năng "trượt nguồn tiền" thông minh này, đồng thời đảm bảo chuẩn tốc độ xử lý <200ms, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hệ thống thu phí ETC là yếu tố then chốt nhằm hạn chế ùn tắc tại các trạm thu phí.

Doanh nghiệp đồng hành xây dựng giao thông thông minh

Khi lưu lượng phương tiện ngày càng lớn, việc đảm bảo giao dịch ETC thông suốt trở thành yếu tố then chốt của trải nghiệm giao thông.

Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, sau 31/12/2025, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua trạm thu phí nếu chưa chuyển đổi sang tài khoản giao thông và liên kết với một nguồn tiền hợp lệ. Điều này đặt ra yêu cầu rõ ràng đối với chủ phương tiện trong việc chủ động hoàn tất quá trình chuyển đổi, tránh phát sinh gián đoạn khi tham gia lưu thông.

Trên thực tế, không ít chủ phương tiện cho rằng chỉ khi nào có nhu cầu đi cao tốc mới cần liên kết phương thức thanh toán cho tài khoản giao thông. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý và đơn vị vận hành khuyến nghị người dân nên chủ động hoàn tất việc liên kết từ sớm, thay vì chờ đến lúc phát sinh nhu cầu di chuyển.

Trong bối cảnh này, Viettel Money được đánh giá là một trong những phương thức thanh toán phù hợp cho khách hàng ePass nhờ khả năng liên kết trực tiếp với toàn bộ ngân hàng nội địa thông qua tài khoản hoặc thẻ ATM, cùng hệ sinh thái dịch vụ tài chính số được thiết kế riêng cho giao thông số. Trong đó, việc triển khai Ví trả sau được xem là bước đi cụ thể của thương hiệu nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống giao thông thông minh, hiện đại, phù hợp với định hướng chuyển đổi số quốc gia.