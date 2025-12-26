Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng đồng loạt giảm

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (26/12), giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Theo đó, vàng miếng SJC mất mốc 159 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn giảm khác nhau giữa các doanh nghiệp.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156,8 - 158,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Có mức giảm tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 155,8 - 158,8 triệu đồng/lượng; Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 157,5 - 158,8 triệu đồng/lượng…

v.jpg
Giá vàng miếng SJC quay đầu giảm liên tiếp.

Giá vàng miếng SJC phiên thứ 2 giảm liên tiếp sau khi lập đỉnh tiến sát mốc 160 triệu đồng/lượng. Giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng trong 2 ngày qua.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng, nhưng mức độ giảm khác nhau giữa các doanh nghiệp. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 155,3 - 158,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng qua. Đây cũng là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường và chỉ thấp hơn vàng miếng SJC nửa triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 152,6 - 155,6 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.493 USD/ounce, tăng 12 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.133 đồng/USD, giảm 13 đồng so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.089 - 26.389 đồng/USD mua vào - bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.850 - 26.920 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng SJC #giá vàng thế giới #vàng nhẫn #tỷ giá USD #thị trường vàng #giá vàng hôm nay

Xem thêm

Cùng chuyên mục