Giá vàng đồng loạt giảm

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156,8 - 158,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng so với sáng qua.
Có mức giảm tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 155,8 - 158,8 triệu đồng/lượng; Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 157,5 - 158,8 triệu đồng/lượng…
Giá vàng miếng SJC phiên thứ 2 giảm liên tiếp sau khi lập đỉnh tiến sát mốc 160 triệu đồng/lượng. Giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng trong 2 ngày qua.
Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng, nhưng mức độ giảm khác nhau giữa các doanh nghiệp. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 155,3 - 158,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng qua. Đây cũng là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường và chỉ thấp hơn vàng miếng SJC nửa triệu đồng/lượng.
Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 152,6 - 155,6 triệu đồng/lượng…
Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.493 USD/ounce, tăng 12 USD so với sáng qua.
Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.133 đồng/USD, giảm 13 đồng so với sáng qua.
Giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.089 - 26.389 đồng/USD mua vào - bán ra.
Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.850 - 26.920 đồng/USD (mua - bán).