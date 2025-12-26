Giá vàng đồng loạt giảm

TPO - Sáng nay (26/12), giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Theo đó, vàng miếng SJC mất mốc 159 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn giảm khác nhau giữa các doanh nghiệp.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156,8 - 158,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Có mức giảm tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 155,8 - 158,8 triệu đồng/lượng; Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 157,5 - 158,8 triệu đồng/lượng…

Giá vàng miếng SJC quay đầu giảm liên tiếp.

Giá vàng miếng SJC phiên thứ 2 giảm liên tiếp sau khi lập đỉnh tiến sát mốc 160 triệu đồng/lượng. Giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng trong 2 ngày qua.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng, nhưng mức độ giảm khác nhau giữa các doanh nghiệp. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 155,3 - 158,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng qua. Đây cũng là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường và chỉ thấp hơn vàng miếng SJC nửa triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 152,6 - 155,6 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.493 USD/ounce, tăng 12 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.133 đồng/USD, giảm 13 đồng so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.089 - 26.389 đồng/USD mua vào - bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.850 - 26.920 đồng/USD (mua - bán).