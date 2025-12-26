FABiBox là quyết định khó khi iPOS buộc phải rời vùng an toàn

Sau 15 năm phát triển các giải pháp công nghệ cho ngành F&B, iPOS.vn đã khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc chuỗi và các thương hiệu quy mô lớn. Nhưng khi phần lớn thị trường F&B vẫn nằm ở nhóm các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, doanh nghiệp này đứng trước một quyết định chiến lược: rời vùng an toàn để đồng hành cùng phân khúc chiếm gần 80% thị trường.

15 năm theo đuổi sự chuyên nghiệp

Theo ông Trần Xuân Trung – Giám đốc Dự án FABiBox, hành trình 15 năm phát triển của iPOS.vn gắn liền với tên tuổi của nhiều thương hiệu có tiếng, quy mô chuỗi trong ngành F&B.

Từ những phần mềm quản lý bán hàng đầu tiên trên nền tảng PC chạy hệ điều hành Windows, đến mô hình thuê bao theo gói hay sự ra đời của FABi, các sản phẩm của iPOS.vn đều phản ánh nhất quán định hướng phục vụ ngành F&B một cách bài bản, đáp ứng nhu cầu quản trị ngày càng chuyên sâu và đồng bộ của các thương hiệu.

Tuy nhiên, các giải pháp được thiết kế cho chuỗi lớn thường đi kèm chi phí đầu tư và mức độ phức tạp cao. Đây là gánh nặng đối với các quán ăn, quán cà phê quy mô nhỏ.

“Hệ sinh thái sản phẩm chuyên nghiệp mà iPOS đã xây dựng có thể trở thành rào cản kinh tế với chủ quán nhỏ”, ông Trung nhìn nhận. Khi thị trường thay đổi và nhu cầu đa dạng hơn, việc chỉ tập trung vào một phân khúc không còn là chiến lược bền vững.

Khi 80% thị trường F&B là hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ

Theo ông Trần Xuân Trung, bài toán lớn nhất của thị trường F&B hiện nay không nằm ở các chuỗi lớn, vốn đã có mức độ tổ chức và quản trị ngày càng bài bản, mà ở nhóm hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ, chiếm phần lớn cấu trúc toàn ngành.

Từ thực tế làm việc với thị trường F&B, ông Trung cho biết hộ kinh doanh nhỏ có thể chiếm tới khoảng 80% ngành F&B. Đây là nhóm khách hàng đông đảo nhưng lại có đặc thù vận hành rất khác so với các mô hình chuỗi: quy mô nhỏ, nhân sự hạn chế, chủ quán thường trực tiếp tham gia bán hàng và kiêm nhiệm gần như toàn bộ công việc quản lý.

Phần mềm FABiBox ra mắt ngay trước thời điểm hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình thuế vào ngày 01/01/2026

Đối với nhiều chủ quán, việc quản lý bằng phần mềm là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, nếu một giải pháp đòi hỏi phải học quá nhiều hoặc buộc họ thay đổi quá lớn thói quen vận hành hàng ngày, họ sẽ có xu hướng tiếp tục chọn cách làm thủ công, dù biết là nhiều rủi ro.

Hệ quả là không ít hộ kinh doanh rơi vào tình trạng quản lý dựa trên trí nhớ và cảm tính: doanh thu chi phí không được ghi nhận rõ ràng, cuối tháng không biết mình lãi hay lỗ, dòng tiền kinh doanh và dòng tiền cá nhân dễ bị lẫn lộn. Đây được xem là nỗi đau tồn tại lâu nay của nhóm hộ kinh doanh.

Rời vùng an toàn để đi cùng thị trường: FABiBox và triết lý trưởng thành cùng nhu cầu khách hàng

Trước thực tế đó, iPOS buộc phải đưa ra một lựa chọn mang tính chiến lược: hoặc tiếp tục tối ưu cho phân khúc đã thành công, hoặc chấp nhận thách thức mới để đi cùng số đông của thị trường. FABiBox ra đời từ chính sự trăn trở ấy.

Với cá nhân ông Trần Xuân Trung, việc đảm nhận vai trò Giám đốc Dự án FABiBox cũng là bước ra khỏi vùng an toàn của một người làm kinh doanh. Đây là dự án đầu tiên ông tham gia sâu vào quá trình nghiên cứu trải nghiệm người dùng để xây dựng một sản phẩm công nghệ, thay vì chỉ tập trung vào mở rộng thị trường kinh doanh.

Trong quá trình phát triển FABiBox, đội ngũ dự án nhận thấy một điểm chung: nhiều hộ kinh doanh chỉ thực tế sử dụng khoảng 20-30% các tính năng chính được cung cấp từ các giải pháp quản lý bán hàng trên thị trường. Tuy nhiên, chỉ từ 20–30% tính năng chính đó lại là cơ sở hỗ trợ xử lý tới 99% nhu cầu thực tế hàng ngày của chủ quán.

Đó cũng là lý do FABiBox được xây dựng xoay quanh những hành vi cốt lõi như bán hàng, ghi nhận doanh thu, theo dõi dòng tiền và xuất hóa đơn điện tử theo chuẩn pháp lý. “Nhu cầu của khách hàng đến đâu, chúng tôi sẽ phát triển sản phẩm tới đó,” ông Trung chia sẻ. Theo ông Trung, việc phát triển theo mức độ sẵn sàng của người dùng sẽ giúp hộ kinh doanh từng bước thích ứng, thay vì bị áp lực bởi những thay đổi quá lớn.

Rời vùng an toàn không đồng nghĩa với việc từ bỏ những giá trị đã tạo dựng trong suốt 15 năm, mà là cách để doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với cấu trúc thực tế của thị trường. Đúng với sứ mệnh Make F&B business better (Giúp ngành F&B kinh doanh hiệu quả hơn) của iPOS.vn.