Tận hưởng hành trình bay trọn vẹn cùng thẻ tín dụng PVcomBank

Giai đoạn chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu di chuyển, đi lại của người dân thường xuyên tăng cao, đặc biệt là đường hàng không. Nắm bắt được thực tế này, PVcomBank đã triển khai chương trình đặc quyền “1 thẻ cho vạn trải nghiệm” bao gồm chính sách mở thẻ miễn chứng minh thu nhập và ưu đãi mua vé máy bay với tổng giá trị hoàn tiền lên đến gần 2 tỷ đồng dành cho các khách hàng là Hội viên Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines. Chương trình diễn ra từ ngày 26/12/2025 đến hết 25/12/2026.

Đặc quyền hoàn tiền cho chủ thẻ tín dụng PVcomBank mua vé máy bay

Theo đó, các khách hàng chưa từng mở thẻ tín dụng PVcomBank (bao gồm cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu) đăng ký phát hành thẻ tín dụng quốc tế trực tuyến sẽ được hưởng chính sách đặc quyền miễn chứng minh thu nhập cùng hạn mức linh hoạt đến 1,5 tỷ đồng dựa trên phân hạng Bông Sen Vàng. Đặc biệt, sau khi mở thẻ thành công, khách hàng có thể sử dụng thẻ tín dụng PVcomBank để thanh toán vé máy bay Vietnam Airlines và được hoàn tiền với tỷ lệ tới 15% - tối đa lên đến 5 triệu đồng/khách hàng. Mọi thao tác đăng ký đều có thể thực hiện một cách nhanh chóng và hoàn toàn trực tuyến ngay trên website PVcomBank.

Thẻ tín dụng quốc tế PVcomBank không đơn thuần chỉ là một sản phẩm tài chính vượt trội, mà còn là cách PVcomBank giúp khách hàng tận hưởng đặc quyền bay một cách trọn vẹn. Đồng hành cùng thẻ PVcomBank, mỗi giao dịch của khách hàng sẽ trở thành một trải nghiệm đặc biệt để mở ra những hành trình bay mới mẻ và thú vị, từ đó khẳng định phong cách sống cùng niềm cảm hứng khám phá không giới hạn.

Ngoài chương trình đặc quyền “1 thẻ cho vạn trải nghiệm” đối với lĩnh vực hàng không, chủ thẻ tín dụng PVcomBank còn được hưởng nhiều ưu đãi lên tới 50% giá trị khi mua sắm trên kênh thương mại điện tử Shopee/hệ thống siêu thị Aeon Mall hoặc đặt sân tại hệ thống Alegolf. Song song với đó, PVcomBank cũng áp dụng nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng sở hữu thẻ tín dụng như: tích điểm PVOne cho mọi giao dịch thẻ để đổi hơn 2.000 quà tặng trên PVConnect; trả góp với lãi suất 0% với kỳ hạn linh hoạt tới 12 tháng khi mua sắm tại các thương hiệu lớn trên toàn quốc…

Chương trình “1 thẻ cho vạn trải nghiệm” không chỉ gia tăng đặc quyền dành cho các khách hàng là Hội viên Bông Sen Vàng, mà còn mở ra những cánh cửa mới - nơi mỗi giao dịch đều trở thành một phần trong hành trình trải nghiệm cuộc sống. Với sự đồng hành của PVcomBank, các chủ thẻ tín dụng có thể yên tâm tận hưởng trọn vẹn những tiện ích liền mạch ngay từ thời điểm lên kế hoạch chuyến đi cho tới khi đặt chân tới từng điểm đến.