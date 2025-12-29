Gian hàng Bảo Tín Minh Châu hút khách tại hội chợ Asean++ 2025

Góp mặt tại Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ Vàng bạc, Đá quý và Cổ vật Việt Nam 2025 diễn ra từ 27/12/2025 - 02/01/2026 tại Cung Văn hóa Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, Bảo Tín Minh Châu mang đến cho khách hàng cơ hội mua nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 999.9 mà không cần phải chờ đợi, chiêm ngưỡng và mua sắm những mẫu trang sức vàng bạc đá quý mới nhất, tinh xảo, chất lượng cao, kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn và trải nghiệm đặc biệt tại gian hàng.

Hội chợ ASEAN++ 2025 – Sự kiện giao thương đa ngành mang tầm khu vực

Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ 2025 là sự kiện quy mô lớn, quy tụ các doanh nghiệp, nghệ nhân, nhà thiết kế, cùng các đơn vị sản xuất, kinh doanh bán buôn - bán lẻ, cung ứng công nghệ và trang thiết bị trong lĩnh vực vàng bạc đá quý cùng nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, nổi bật là các ngành vàng bạc, đá quý, cổ vật, bên cạnh nhiều nhóm ngành hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng khác như tinh hoa ẩm thực, thời trang, sản phẩm văn hóa đặc sắc… đến từ trong nước và quốc tế.

Sự kiện tạo điều kiện để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác mới: bán buôn - bán lẻ, đặt hàng, sản xuất, chế tác, mở rộng hợp tác giao thương, tiếp cận công nghệ, trang thiết bị phục vụ sản xuất - chế tác, đồng thời quảng bá và giới thiệu sản phẩm trực tiếp tới nhóm khách hàng mua sắm bán lẻ.

Thông qua các hoạt động trưng bày, kết nối và giao lưu, Hội chợ ASEAN++ góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, sáng tạo và bản sắc ngành nghề Việt Nam tới cộng đồng doanh nghiệp và khách tham quan trong khu vực ASEAN cũng như toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, sự góp mặt của các thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của doanh nghiệp Việt tại các sự kiện giao thương mang tầm cỡ khu vực. Từ đó tạo không gian giao lưu, kết nối, góp phần quảng bá giá trị văn hóa và nghệ thuật kim hoàn Việt Nam tới bạn bè ASEAN.

Theo ghi nhận, một trong những điểm nhấn những mẫu mã sản phẩm tinh xảo, đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, tiêu biểu cho thời trang, trang sức đang thịnh hành tại gian hàng BTMC là chuỗi ưu đãi và hoạt động trải nghiệm chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra hội chợ, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Gian hàng của BTMC là một trong những gian hàng đông khách nhất tại triển lãm

Minibooth chụp ảnh và vòng quay may mắn

Khách tham quan khi ghé gian hàng Bảo Tín Minh Châu có thể chụp ảnh kỷ niệm lấy ngay tại minibooth, nhận 01 ảnh in hoàn toàn miễn phí. Đồng thời được tham gia vòng quay may mắn để nhận quà miễn phí khi quét mã QR Zalo OA hoặc chụp ảnh tại booth.

Hoạt động chụp ảnh và nhận quà miễn phí đã thu hút đông đảo khách tham gia, góp phần tạo nên không khí sôi động và nhộn nhịp tại khu vực gian hàng trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Chụp ảnh xinh, rinh quà xịn

﻿Nhận 01 ảnh in miễn phí ngay tại sự kiện

﻿Nhận 01 lượt quay vòng quay may mắn

Dịch vụ tân trang trang sức miễn phí

Bên cạnh hoạt động mua sắm, dịch vụ tân trang, làm sạch và đánh bóng trang sức miễn phí 100% cũng là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn từ khách tham quan. Nhiều khách hàng mang theo trang sức đã sử dụng lâu năm để được đội ngũ thợ lành nghề của BTMC trực tiếp làm mới và lấy ngay tại sự kiện.

Ưu đãi mua vàng, trang sức tới 30%

Song song với các hoạt động trải nghiệm, nhiều sản phẩm vàng, trang sức của BTMC được áp dụng mức ưu đãi lên tới 30% trong thời gian diễn ra hội chợ. Mẫu mã đa dạng, cập nhật theo xu hướng 2025 - 2026, đáp ứng nhu cầu mua sắm trang sức và quà tặng dịp cuối năm của khách hàng.

Ưu đãi lên tới 30% khi mua vàng trang sức của

﻿BTMC Đa dạng sản phẩm, mẫu mã mới nhất 2025-2026

Mua nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 999.9 mà không cần chờ đợi lâu

Trong 7 ngày diễn ra Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ (27/12/2025 - 02/01/2026), Bảo Tín Minh Châu triển khai điểm bán trực tiếp Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 999.9 ngay tại gian hàng.

Khách hàng có thể mua vàng ngay tại hội chợ, thủ tục nhanh gọn, không cần chờ đợi, nhận vàng luôn.

Khách hàng có thể mua Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 999.9 BTMC mà không cần chờ đợi, nhận vàng ngay



Giới thiệu giải pháp chăm sóc trang sức tiện ích ngay tại nhà

Để đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, BTMC mang đến hai lựa chọn tiện lợi đối với dòng sản phẩm nước rửa trang sức, đồng hồ “sạch nhanh chóng, sáng bóng như mới”. Bên cạnh đó, từ ngày 20/12/2025, BTMC áp dụng ưu đãi lên đến 40%.

Bộ nước rửa Trang sức & Đồng hồ tiện lợi

- Giá niêm yết: 240.000đ | Giá khuyến mại: 144.000đ

- Gồm 3 món: Xịt dung dịch vệ sinh, bàn chải mềm, khăn lau siêu mịn

- Thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo, phù hợp với nhu cầu vệ sinh cơ bản hằng ngày.

Bộ nước rửa Trang sức & Đồng hồ cao cấp

- Giá niêm yết: 468.000đ | Giá khuyến mại: 281.000đ

- Gồm 4 món: Xịt dung dịch vệ sinh, bàn chải mềm, bút làm sạch chuyên dụng, khăn lau siêu mịn

- Hỗ trợ vệ sinh chuyên sâu, làm sạch tối ưu các chi tiết nhỏ, khe kẽ khó tiếp cận.

BTMC giới thiệu tới khách hàng 2 dòng sản phẩm nước rửa trang sức, đồng hồ sạch nhanh chóng, sáng bóng như mới

Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ 2025 chỉ diễn ra trong một tuần, từ 27/12/2025 - 02/01/2026, được xem là dịp hiếm có để người dân Thủ đô và khu vực lân cận vừa tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa – kim hoàn đặc sắc, vừa mua nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long mà không cần phải chờ đợi, mua sắm trang sức ưu đãi lên đến 30% và nhiều dịch vụ tiện ích đi kèm. Với chuỗi hoạt động và quyền lợi dành riêng cho khách tham dự, gian hàng Bảo Tín Minh Châu được đánh giá là một trong những điểm đến đáng chú ý, đặc biệt với những khách hàng đang có nhu cầu mua sắm trang sức làm phụ kiện cho bản thân hay quà biếu tặng trước thềm năm mới.