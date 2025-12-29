Dấu ấn VINACONEX trong kiến tạo trục hạ tầng huyết mạch

Việc hoàn thành và đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc trong thời gian ngắn không chỉ đánh dấu bước phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông Việt Nam, mà còn phản ánh năng lực tổ chức thực hiện các công trình quy mô lớn trong bối cảnh nhiều thách thức đan xen.

Trong dòng chảy đó, Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) là một trong những nhà thầu tiêu biểu, vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì những đóng góp nổi bật trong phong trào thi đua “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” và "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".

Hạ tầng cao tốc – “xương sống” phát triển Quốc gia

Những năm gần đây, phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, được xác định là một trong ba đột phá chiến lược của đất nước. Trong đó, tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ kết nối các trung tâm kinh tế lớn mà còn mở ra không gian phát triển mới cho nhiều địa phương, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển quốc gia theo hướng đồng bộ, liên kết và bền vững.

Với quyết tâm chính trị cao, cách làm linh hoạt và tổ chức thực hiện quyết liệt, Việt Nam đã tạo bước ngoặt lịch sử khi hoàn thành và đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc trong thời gian ngắn - một khối lượng công việc tương đương nhiều thập kỷ trước cộng lại.

VINACONEX – nhà thầu chủ lực trong dòng chảy hoàn thiện trục cao tốc

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến hết năm 2025, cả nước dự kiến hoàn thành 3.803 km đường cao tốc, gồm 3.345 km tuyến chính và 458 km nút giao, đường dẫn, vượt mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021–2025 được Quốc hội, Chính phủ giao. Giai đoạn 2021–2025, khoảng 2.182 km cao tốc đã được hoàn thành, gấp gần 2 lần tổng chiều dài cao tốc xây dựng trong 20 năm trước đó; toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau đã thông xe kỹ thuật.

Trong dòng chảy mạnh mẽ đó, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) vinh dự là một trong những nhà thầu chủ lực, tham gia thi công nhiều dự án cao tốc trọng điểm Quốc gia, trải dài từ Bắc Trung Bộ đến Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Việc doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen là sự ghi nhận đối với những đóng góp cụ thể, trực tiếp vào mục tiêu hoàn thiện mạng lưới cao tốc quốc gia đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Phát biểu tại lễ biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh kết quả hoàn thành 3.000 km cao tốc là minh chứng rõ nét cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; trong đó có vai trò rất quan trọng của các nhà thầu xây dựng – lực lượng trực tiếp biến chủ trương thành những công trình cụ thể.

Tổng công ty CP VINACONEX cùng các đơn vị vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”

Vượt nắng – Thắng mưa giữ vững và vượt tiến độ

Tại tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 1 (2017–2020), VINACONEX trực tiếp tham gia thi công nhiều đoạn thành phần quan trọng như Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây. Trong bối cảnh biến động giá vật liệu và dịch bệnh bùng phát, doanh nghiệp cùng các nhà thầu liên danh đã chủ động tổ chức thi công linh hoạt, duy trì nhịp độ “không ngừng nghỉ”, vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch, vừa giữ vững tiến độ các dự án theo kế hoạch.

Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, dự án được đánh giá có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh phía Nam đã được VINACONEX hoàn thành đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ

Không chỉ thi công đường cao tốc, VINACONEX còn đảm nhiệm nhiều hạng mục cầu vượt quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, như cầu Núi Đọ (dài gần 1.700 m vượt sông Chu và là cây cầu dài nhất trên cao tốc Mai Sơn – QL 45) hay cầu hồ Yên Mỹ dài gần 1.000 m (trên cao tốc QL 45 – Nghi Sơn). Các công trình này không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật mà còn hài hòa với cảnh quan, môi trường sinh thái khu vực.

Cầu vượt hồ Yên Mỹ (thuộc khu sinh thái Hồ Yên Mỹ trên cao tốc Nghi Sơn – QL 45) do VINACONEX thi công

Tiếp đó, tại dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 (2021 - 2025), VINACONEX tiếp tục đảm nhiệm các gói thầu tại Bãi Vọt - Hàm Nghi với nút giao Quốc lộ 8A được thi công thần tốc, hay đoạn Vũng Áng - Bùng, Vân Phong - Nha Trang đã được hoàn thành vượt tiến độ từ 03 đến 06 tháng, đáp ứng chỉ tiêu phát động thi đua góp phần vào thành công chung trên toàn tuyến.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng được VINACONEX thi công vượt tiến độ 03 tháng

Từ trục dọc Bắc – Nam đến mạng lưới kết nối đa chiều

Không chỉ dừng lại ở trục cao tốc Bắc - Nam, VINACONEX còn tham gia nhiều dự án giao thông quan trọng khác như Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Cao tốc La Sơn - Hòa Liên; Cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành; dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô, nút giao Phú Thứ, nút giao khác mức 3,5 với Đại lộ Thăng Long… Sự hiện diện ở các tuyến trục dọc, trục ngang và vành đai đô thị cho thấy năng lực thi công toàn diện và chiến lược phát triển dài hạn của VINACONEX trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Trong bối cảnh đất nước hướng tới mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km đường cao tốc vào năm 2030, yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp xây dựng chủ lực ngày càng cao, không chỉ về tiến độ mà còn về chất lượng, tính bền vững và hiệu quả đầu tư công. Việc VINACONEX được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen không chỉ là sự ghi nhận đối với khối lượng công việc đã hoàn thành, mà còn khẳng định năng lực tổ chức, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của một nhà thầu lớn trong các dự án hạ tầng quy mô quốc gia.

Những dấu ấn trên hành trình hoàn thành 3.000 km cao tốc hôm nay là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam, trong đó có VINACONEX, tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong việc kiến tạo hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới./.