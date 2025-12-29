Kết hợp kế hoạch kinh doanh với các công cụ của sàn: Bí quyết tăng trưởng của nhà bán hàng Shopee

Mua sắm kết hợp giải trí và tiếp thị liên kết hỗ trợ nhà bán hàng bắt kịp xu thế

Theo báo cáo Vietnam E-commerce Intelligence 2025 của Younet Group, livestream và video có KOL tham gia là một trong các dạng nội dung có tác động lớn nhất đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng hiện nay. Thực tế từ năm 2019, Shopee đã giới thiệu Shopee Live và các giải pháp tiếp thị liên kết Shopee (AMS), sau đó là Shopee Video vào năm 2022, góp phần cung cấp công cụ hỗ trợ nhà bán hàng đón đầu xu thế tiêu dùng mới.

Shopee Live đem tới không gian kết nối người mua và nhà bán tại thời điểm thực, giúp giới thiệu sản phẩm trực quan và sinh động. Shopee Video lại là nơi để nhà bán thể hiện sản phẩm theo cách thức giải trí, sáng tạo hơn nhằm thu hút người dùng, tăng tỷ lệ chuyển đổi. Mạng lưới tiếp thị liên kết (TTLK) rộng khắp của Shopee cũng đem lại cơ hội tăng độ phủ thương hiệu, củng cố hình ảnh và tiếp cận nhóm khách hàng mới.

Theo số liệu từ Shopee, các nhà bán hàng MSME Việt trên nền tảng đã bán hơn 942 triệu sản phẩm thông qua AMS và sản xuất hơn 13,1 triệu video trên Shopee Video. Tùng Biker là một ví dụ tiêu biểu cho thấy những công cụ này đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Có 9 năm kinh doanh trên Shopee nhưng khi nhận thấy người dùng ưu tiên nội dung ngắn gọn, trực quan, nhà bán đã quyết định đầu tư vào Shopee Video và TTLK như kênh tăng trưởng mới.

Tùng Biker nhanh chóng thích ứng xu thế tiêu dùng với việc đầu tư vào Shopee Video.

Theo anh Thanh Tùng - đại diện nhà bán, người mua thường yêu cầu đầy đủ thông tin sản phẩm. Từ đó, Tùng Biker xây dựng nội dung Shopee Video tập trung làm rõ thông tin, cách sử dụng sản phẩm. “Cách tiếp cận này giúp người tiêu dùng hình dung rõ về sản phẩm trước khi mua, nâng cao độ tin tưởng và tỷ lệ chuyển đổi của gian hàng”, anh Tùng chia sẻ.

Đơn hàng đến từ Shopee Video chiếm khoảng 20% tổng số đơn của Tùng Biker. Việc duy trì tần suất đăng tải đều đặn từ hai đến ba video mỗi ngày còn giúp tối ưu hóa thời gian tư vấn.

Tùng Biker duy trì sản xuất và đăng tải 2-3 video mỗi ngày trên Shopee Video.

Tùng Biker tham gia AMS, quảng bá cho sản phẩm chủ lực nhờ hợp tác với KOL và đối tác tiếp thị liên kết của Shopee. Theo tiết lộ từ anh Tùng, riêng trong ngày sale 12.12 vừa qua, doanh số từ tiếp thị liên kết chiếm đến 30% tổng doanh thu. Nhìn chung, so với tháng trước đó, tổng doanh thu vào ngày 12.12 của Tùng Biker tăng 180%, số lượng đơn hàng cũng tăng 120%, cho thấy hiệu quả rõ nét của việc đầu tư mua sắm kết hợp giải trí và tiếp thị liên kết trên sàn TMĐT.

Ứng dụng AI nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

Bên cạnh các giải pháp trên, AI cũng đang dần trở thành công cụ quan trọng với các nhà bán hàng. Gần đây, Shopee đã giới thiệu loạt giải pháp ứng dụng AI. Một trong những tính năng mới có thể kể đến AI Post, cho phép nhà bán hàng tạo ra hình ảnh sản phẩm chất lượng cao với độ sáng, bố cục và hậu kỳ được tối ưu. Shopee cũng ứng dụng chatbot và hệ thống dữ liệu thông minh tích hợp AI trong hoạt động chăm sóc khách hàng, có khả năng phản hồi tức thì những câu hỏi phổ biến và tự động chuyển tiếp yêu cầu phức tạp hơn đến người bán.

Câu chuyện của Sanjoli, nhà bán ngành hàng thời trang trên Shopee, là minh chứng cụ thể cho việc ứng dụng công cụ AI của sàn đem đến hiệu quả tối ưu. Theo chị Trinh - đại diện Sanjoli, người tiêu dùng thường gửi câu hỏi xoay quanh ưu đãi, kích cỡ, chất liệu, từ đó đặt ra yêu cầu phản hồi nhanh chóng và nhất quán từ nhà bán. Sanjoli đã quyết định sử dụng AI Chatbot của Shopee ngay từ khi sàn bắt đầu giới thiệu để hỗ trợ xử lý các nội dung có nhiều khách hàng băn khoăn.

Sanjoli đang sử dụng AI Chatbot được cung cấp bởi Shopee.

“Sau khi áp dụng AI Chatbot, tỷ lệ phản hồi của Sanjoli được duy trì ổn định ở mức 99%, kể cả trong các khung giờ cao điểm và ngoài giờ làm việc. Việc kết hợp AI Chatbot cùng các tính năng hỗ trợ khác trên Shopee giúp trải nghiệm mua sắm của khách hàng được cải thiện rõ rệt. Điều này được thể hiện qua số lượng đánh giá tích cực về tốc độ phản hồi và sự rõ ràng trong việc tư vấn của chúng tôi gia tăng đáng kể. Nhờ những đánh giá cao ấy, nhiều người mua mới đã tìm đến chúng tôi, đưa kết quả kinh doanh trong Mega Sale 12.12 tăng trưởng gấp 3 lần so với tháng trước đó”, chị Trinh nhấn mạnh. Song song với đó, Sanjoli cũng đang nghiên cứu sử dụng công cụ AI của sàn để tối ưu hình ảnh sản phẩm hiển thị trên gian hàng.

Theo Sanjoli, AI Chatbot của Shopee giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng, đem tới hiệu quả kinh doanh.

Những con số trên cho thấy một thực tế rằng bất kể ngành hàng và số năm hoạt động trên sàn, nhà bán hàng cần tìm hiểu, khai thác hiệu quả công cụ từ sàn để phát triển dài hạn với TMĐT.