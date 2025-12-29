Tết 2026 sẽ khác: Ưu đãi, dữ liệu và cuộc cách mạng chi tiêu mới

Cuối năm luôn ẩn chứa những khoản chi bất ngờ từ tiệc tùng, quà tặng, du lịch. Nhưng thay vì để ví tiền “lao dốc”, người trẻ đang tìm cách chi tiêu có chiến lược hơn dựa trên dữ liệu, săn ưu đãi và tận dụng các công cụ thanh toán số.

Chi tiêu tăng nhưng thận trọng hơn mùa lễ tết

Theo báo cáo của NielsenIQ, khi bước vào mùa Tết 2025-2026, 63% người tiêu dùng Việt cho biết họ cảm thấy tài chính ổn định hơn so với năm trước. Song song đó, hơn 1/3 hộ gia đình vẫn giữ thói quen chi tiêu thận trọng, ưu tiên những sản phẩm “đáng tiền” thay vì chạy theo xu hướng. Điều này báo hiệu một mùa Tết không còn xoay quanh việc “mua nhiều”, mà là mua hợp lý.

Dữ liệu từ Decision Lab x Meta cho thấy hành vi mua sắm đang kéo dài hơn: người tiêu dùng bắt đầu so sánh giá sớm, theo dõi ưu đãi theo ngày, theo ngành hàng và theo nền tảng để tối ưu chi phí. Ưu đãi không còn là “phần thưởng thêm”, mà đã trở thành điểm chạm then chốt trong quyết định mua hàng.

Trong bối cảnh sức mua hộ gia đình Việt Nam năm 2026 dự báo tăng 7,2% (theo BMI Research), thị trường trở nên đặc biệt hấp dẫn cho những giải pháp tài chính thông minh, giúp người dùng tối ưu từng khoản chi mà không đánh đổi trải nghiệm Tết.

Các xu hướng chi tiêu nổi bật của người trẻ trong mùa Tết mới

Nhìn từ các nghiên cứu của NielsenIQ, Kantar và Decision Lab, mùa Tết 2026 đang hình thành ba xu hướng tiêu dùng mới. Thế hệ trẻ Việt Nam vốn quen với dashboard, thông báo real-time và ứng dụng tài chính, đang dần biến quản lý chi tiêu thành một “hệ thống giám sát nhẹ nhàng” cho chính họ.

Săn ưu đãi sớm và có chủ đích

Người trẻ năm nay không “mua theo cảm xúc” như trước. Họ theo dõi giá từ rất sớm, canh các đợt giảm giá theo tuần, sử dụng mã giảm giá theo danh mục để đạt mức giá tối ưu và dùng ưu đãi từ thẻ ngân hàng để giảm chi phí thực tế. Đây chính là nơi mà các loại thẻ debit, như Vietcombank Visa Debit trở thành trợ lý đắc lực: thanh toán nhanh, độ phủ rộng ở hầu hết nền tảng thương mại điện tử, dễ link ví điện tử, và đặc biệt là có ưu đãi ngay thời điểm họ cần tối ưu chi phí nhất.

Ưu tiên sản phẩm thiết thực - phù hợp ngân sách

Kantar gọi đây là chuyển dịch “mua ít hơn nhưng thông minh hơn”. Người Việt năm nay có xu hướng lựa chọn giỏ quà thực tế, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nhu yếu phẩm gia đình, những khoản chi “dùng được”, không chỉ để biếu tặng. Việc chi tiêu theo ngân sách cố định cũng trở nên phổ biến hơn, giúp người tiêu dùng kiểm soát tốt hơn dòng tiền dịp cuối năm.

Tăng nhu cầu thanh toán nhanh - gọn - không gián đoạn

Hành trình mua sắm kéo dài qua nhiều điểm chạm khiến trải nghiệm thanh toán trở thành một phần của chiến lược chi tiêu. Người dùng ưu tiên mở thẻ trực tuyến, thanh toán không chạm, thẻ phi vật lý để giao dịch nhanh và không bỏ lỡ ưu đãi theo khung giờ hoặc theo ngày.

Trong hệ sinh thái đó, Vietcombank Visa Debit trở thành lựa chọn tự nhiên nhờ: mở thẻ phi vật lý cực nhanh trên VCB Digibank, dùng được ngay không cần chờ thẻ cứng, hiển thị giao dịch theo thời gian thực, liên kết ví điện tử chỉ bằng vài thao tác.

Từ nay đến 13/4/2025, chương trình “Quẹt là cộng - Sống cực chill” dành cho khách hàng mở mới thẻ Vietcombank Visa Debit mang đến giá trị tài chính thực, đúng nhu cầu của người trẻ khi hoàn tiền đến 500.000 đồng trong 45 ngày đầu, phù hợp với nhóm chi tiêu Tết cơ bản: siêu thị, quà tặng, ăn uống, di chuyển. Ngoài ra, 100 khách hàng có tổng chi tiêu cao nhất nhận thêm 3 triệu đồng, nâng tổng ưu đãi lên đến 3,5 triệu đồng, tạo nên lợi ích vượt trội so với nhiều chương trình hiện có trên thị trường.

Giá trị cốt lõi của ưu đãi không chỉ nằm ở số tiền hoàn lại, mà nằm ở khả năng giúp người trẻ tối ưu chi phí ngay trong giai đoạn chi tiêu nhiều nhất năm. Khác với các khuyến mãi “lấy may” đầu năm, đây là chương trình bám sát nhu cầu thật: giảm chi phí thực, ngay lập tức, trên những giao dịch mà ai cũng phải chi.

Cộng hưởng với khả năng mở thẻ phi vật lý tức thì trên VCB Digibank, thẻ Vietcombank Visa Debit trở thành công cụ “bắt trọn cơ hội” trong 45 ngày vàng - nơi người dùng không chỉ chi tiêu mà còn tích luỹ thêm giá trị cho chính mình.

Tết là thời điểm của niềm vui, giao cảm và sẻ chia. Nhưng giữa những khoảnh khắc rộn ràng ấy, mỗi người đều mong giữ trọn sự chủ động cho ví tiền của mình. Trong bối cảnh người trẻ chi tiêu thông minh hơn, săn ưu đãi kỹ càng hơn và dùng dữ liệu để kiểm soát ngân sách, Vietcombank Visa Debit trở thành trợ thủ đáng tin cậy, giúp họ tận hưởng mùa Tết 2026 theo cách trọn vẹn, thông minh và an tâm hơn.

Xem thêm về chương trình tại đây: https://tinyurl.com/2txc7e69