Lâm Đồng: Cảnh cáo nhà thầu thi công quốc lộ 28B kiểu 'rùa bò'

TPO - Trước tình trạng thi công ì ạch trên quốc lộ 28B, Lâm Đồng, Ban Quản lý dự án 5 đã phát văn bản cảnh cáo nhà thầu, yêu cầu khẩn trương chấn chỉnh tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm an toàn giao thông, nếu không sẽ xem xét điều chuyển khối lượng.

Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B được khởi công vào tháng 4/2024 với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Chủ đầu tư dự án là Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị trực tiếp quản lý là Ban QLDA 5. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ thúc đẩy kết nối, phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng và Bình Thuận cũ, cũng như khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ nói chung.

Ngày 29/12, thông tin từ Ban Quản lý dự án 5 (QLDA) thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, dù đã nhiều lần ban hành văn bản đôn đốc, phê bình, cảnh cáo về tiến độ, song Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát (Công ty Thành Phát) vẫn thi công chậm, không đáp ứng yêu cầu, dù nhà thầu này đã liên tục cam kết bù tiến độ bị chậm từ tháng 10.

Theo Ban QLDA 5, qua kiểm tra thực tế, việc tổ chức thi công của nhà thầu chậm so với kế hoạch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại các đoạn Km3-Km4 và Km50-Km7 (quốc lộ 28B), dù Cục Đường bộ Việt Nam và Ban QLDA 5 nhiều lần đôn đốc, hiện trường gần như không có hoạt động thi công. Một số vị trí đào nền tạo chênh cao so với mặt đường cũ nhưng chưa được hoàn trả kịp thời, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Tại mũi thi công đắp nền cầu Suối Tre và cầu vượt đường sắt, khối lượng còn lớn nhưng tiến độ triển khai chậm. Đoạn Km10+00 - Km24+400 vẫn còn ba vị trí đắp nền lớn, riêng đoạn Km19+400 - Km19+560 còn khoảng 3.500m³ đất đắp. Trong khi đó, vị trí đào nền Km21+00 - Km21+500 chưa được thi công dứt điểm để thông tuyến.

Về giá trị thực hiện, đến nay nhà thầu mới đạt 126/259 tỷ đồng (tương đương 48%), chậm khoảng 60 tỷ đồng so với kế hoạch lũy kế tháng 12/2025 là 186 tỷ đồng. Ban QLDA 5 đánh giá, với tình hình tổ chức thi công như hiện nay, nguy cơ chậm tiến độ dự án là rất lớn.

Ban QLDA 5 xác định: Công ty Thành Phát vi phạm tiến độ hợp đồng đối với các phân đoạn Km3-Km4 và Km5-Km7; đồng thời yêu cầu nhà thầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương đưa ra giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ. Ban QLDA 5 cũng yêu cầu nhà thầu tập trung vận chuyển đất đắp, chấn chỉnh ngay công tác thi công tại các phân đoạn trên.

Theo Ban QLDA 5, trường hợp đến ngày 30/12, nếu tiến độ thi công của Công ty Thành Phát không có chuyển biến rõ rệt, Ban QLDA 5 sẽ báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét điều chuyển khối lượng cho đơn vị khác trong liên danh hoặc chỉ định nhà thầu khác thi công.

Đối với hạng mục đắp nền cầu Suối Tre và cầu vượt đường sắt, Ban QLDA 5 yêu cầu hoàn thành trước ngày 5/1/2026. Các vị trí đắp còn lại trên đoạn Km10 - Km24+400 phải thi công dứt điểm trước ngày 10/1/2026 và hoàn thành thảm bê tông nhựa trong tháng 1/2026.

Ngoài ra, Ban QLDA 5 yêu cầu nhà thầu khẩn trương rà soát, sửa chữa các vị trí mặt đường hư hỏng, ổ gà; bổ sung đầy đủ cọc tiêu, biển báo tại các khu vực đang thi công. Nếu không nghiêm túc thực hiện, Ban sẽ tiếp tục xử lý theo quy định hợp đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B qua tỉnh Bình Thuận cũ và Lâm Đồng có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, gồm hai gói thầu xây lắp. Gói XD01 (Km0+00 - Km42+00) trị giá hơn 662 tỷ đồng do liên danh nhiều nhà thầu, trong đó có Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát, thi công; gói XD02 (Km42+00 - Km69+00) trị giá hơn 512 tỷ đồng do liên danh khác thực hiện.

Đến nay, gói XD01 đạt 329/610 tỷ đồng (tương đương 54%) chậm 71 tỷ đồng so với kế hoạch; gói XD02 đạt 388/482 tỷ đồng (đạt 80%), chậm 51 tỷ đồng.

Hồi tháng 10, Bộ Xây dựng đã có văn bản chấp thuận điều chỉnh tiến độ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B đến tháng 3/2026. Quyết định trên được đưa ra sau khi Cục Đường bộ Việt Nam có tờ trình về việc điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B và Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng có văn bản về việc điều chỉnh tiến độ thi công dự án trên.