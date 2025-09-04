Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Kỷ luật cảnh cáo nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 'tự nguyện' nghỉ học

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát (Đắk Lắk) bị kỷ luật cảnh cáo sau hàng loạt vi phạm.

Ngày 4/9, theo tìm hiểu của PV, bà Lê Thị Thanh Xuân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk vừa ký quyết định kỷ luật đối với bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát.

Bà Huệ bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Lý do, với trách nhiệm là hiệu trưởng, bà Huệ đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn, các khoản thu, chi ngoài ngân sách và quản lý tài chính, tài sản công.

tienphong-3.jpg
Ngôi trường nơi bà Huỳnh Thị Kim Huệ làm hiệu trưởng

Được biết, từ năm 2020, báo Tiền Phong đã phản ánh những vi phạm của bà Huỳnh Thị Kim Huệ khi làm Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An liên quan đến việc tự ý cắt xén tiết học, thu tiền tăng tiết trái quy định. Sau đó, bà Huệ còn có những vi phạm khác song không được xử lý dứt điểm mà được điều động sang làm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát vào năm 2023.

Sau đó, một giáo viên Trường THPT Chu Văn An gửi đơn tố cáo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk vì cho rằng đã "bao che, nâng đỡ không trong sáng cho bà Huệ" khi làm Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã kết luận giải quyết đơn tố cáo chỉ ra trong vòng 24 tháng, bà Huệ có 2 lần vi phạm cùng 1 hành vi, phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GD&ĐT ban hành công văn "phê bình nghiêm khắc" đối với bà Huệ là không đúng quy định.

Khi đương chức Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát, bà Huệ lại bị tố cáo nhiều vi phạm. Đáng chú ý, trong năm học 2024-2025, tại Trường THPT Cao Bá Quát có 16 học sinh lớp 12 nghỉ học. Có nhiều học sinh được cho là "tự nguyện" làm đơn xin bảo lưu kết quả hoặc viết đơn xin nghỉ học khi gần tới kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, em H.G.B. sau khi "tự nguyện" làm đơn xin bảo lưu kết quả đã xin đi học lại nhưng bị bà Huệ từ chối với lý do "Không được duyệt thi tốt nghiệp, thi cũng không đậu. Nhà trường xóa sổ rồi…".

Sau khi báo chí phản ánh, Sở GD&ĐT vào cuộc, kết luận đơn bảo lưu kết quả học tập của học sinh có xác nhận của giáo viên và xác nhận của Hiệu trưởng là không đúng quy định theo Thông tư số 32/2020 của Bộ GD&ĐT. Trách nhiệm thuộc về giáo viên chủ nhiệm có các em học sinh viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập và hiệu trưởng xác nhận tại đơn bảo lưu.

Trong số các em "tự nguyện" bảo lưu kết quả học tập, có 4 em quay lại trường và đều đậu tốt nghiệp THPT. Em H.G.B. đã trở thành sinh viên ngành điều dưỡng.

Huỳnh Thủy
#Kỷ luật #Đắk Lắk #hiệu trưởng #cảnh cáo

Xem thêm

Cùng chuyên mục