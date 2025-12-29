Quyền Bộ trưởng Công Thương: EVN tập trung nguồn lực cho các dự án then chốt

TPO - Ông Lê Mạnh Hùng - Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương - yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong thời gian tới tiếp tục rà soát, đánh giá lại danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực cho các dự án then chốt về nguồn và lưới điện, đặc biệt là các công trình truyền tải chiến lược có vai trò cân đối vùng miền...

Doanh thu toàn tập đoàn tăng 10%

Chia sẻ tại Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc EVN - cho biết, năm nay là một trong những năm nhiều áp lực nhất đối với EVN khi hệ thống điện quốc gia phải vận hành trong bối cảnh kinh tế - chính trị toàn cầu nhiều biến động, thời tiết diễn biến cực đoan và nhu cầu phụ tải tăng cao. Tuy nhiên, EVN đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Theo ông Tuấn, tính đến cuối năm, tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống đạt khoảng 87.600 MW, tăng hơn 6.400 MW so với năm 2024, đưa quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực ASEAN. Cơ cấu nguồn điện tiếp tục đa dạng hơn, trong đó năng lượng tái tạo chiếm gần 28%, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch năng lượng theo định hướng của Chính phủ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc EVN. Ảnh: Cấn Dũng.

Đáng chú ý, về phương diện tài chính, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết năm nay đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình phục hồi và củng cố nền tảng tài chính của tập đoàn sau giai đoạn đặc biệt khó khăn 2022-2023. Cụ thể, doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn năm 2025 ước đạt khoảng 645.195 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm ngoái. Riêng Công ty mẹ EVN đạt doanh thu trên 543.700 tỷ đồng, mức tăng gần 12%. Quan trọng hơn, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ EVN đã có lãi và vượt chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao, qua đó góp phần trực tiếp vào việc giảm lỗ lũy kế phát sinh trong các năm trước.

“Dù kết quả tài chính năm nay đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng EVN vẫn phải đối mặt với áp lực rất lớn trong những năm tới, đặc biệt là nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch Điện VIII”, ông Tuấn Anh cho hay.

Khắc phục rủi ro mất cân đối

Phát biểu tại Hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà EVN đạt được trong năm 2025, cho rằng việc bảo đảm cung cấp điện ổn định trong bối cảnh thời tiết cực đoan, thủy văn bất thường và phụ tải tăng cao có ý nghĩa rất lớn đối với ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng chung của đất nước.

Ông Lê Mạnh Hùng - Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: Cấn Dũng.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức mang tính cơ cấu mà hệ thống điện Việt Nam đang phải đối mặt. Đó là sự mất cân đối giữa nguồn và phụ tải theo vùng miền, đặc biệt tại miền Bắc và miền Trung; rủi ro phụ thuộc lớn vào thủy điện trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan; tiến độ bổ sung nguồn điện mới còn chậm so với yêu cầu của Quy hoạch Điện VIII; áp lực rất lớn trong giai đoạn từ nay đến 2030 khi nhu cầu điện được dự báo tiếp tục tăng cao.

“Khi các điều kiện bất lợi đồng thời xảy ra như thủy văn kém, nắng nóng kéo dài hoặc sự cố kỹ thuật ở miền Bắc, dư địa an toàn của hệ thống là rất mỏng. Ngược lại, khu vực miền Nam lại tập trung rất nhiều nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, song khả năng hấp thụ và truyền tải còn hạn chế. Đây là bài toán không thể giải quyết bằng các biện pháp tình thế, mà đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, đồng bộ từ quy hoạch, đầu tư đến vận hành hệ thống”, ông Hùng nói.

Từ thực tế đó, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu EVN trong thời gian tới tiếp tục rà soát, đánh giá lại danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực cho các dự án then chốt về nguồn và lưới điện, đặc biệt là các công trình truyền tải chiến lược có vai trò cân đối vùng miền; công tác dự báo phụ tải, điều độ hệ thống và quản lý vận hành trong điều kiện hệ thống ngày càng phức tạp, tỷ trọng năng lượng tái tạo cao và phụ thuộc lớn vào yếu tố thời tiết.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng đề nghị EVN tiếp tục đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp, nâng cao tính minh bạch tài chính và hiệu quả sử dụng vốn. “Trong bối cảnh EVN đang từng bước xử lý các tồn tại tài chính lịch sử, việc quản trị tốt, công khai, minh bạch sẽ là yếu tố then chốt để củng cố niềm tin của xã hội, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý”, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương lưu ý.