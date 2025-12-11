Công ty Điện lực TP. Cần Thơ lan tỏa nghĩa cử nhân ái trong 'Tuần lễ hồng EVN' lần thứ XI

Hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ XI do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động, Công ty Điện lực TP. Cần Thơ đã phối hợp với Bệnh viện Truyền máu - Huyết học thành phố tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đầy ý nghĩa. Hoạt động không chỉ thể hiện tinh thần sẻ chia của những người thợ điện - những người ngày ngày giữ sáng cho thành phố mà còn góp phần thắp lên niềm tin và hy vọng cho cộng đồng.

Chương trình được triển khai trong hai đợt: ngày 5/12 tại Cơ sở 3 và ngày 10/12 tại Trụ sở chính Công ty, thu hút 261 cán bộ công nhân viên và tình nguyện viên từ nhiều đơn vị trên địa bàn tham gia.

Kiểm tra sức khỏe và khám sàng lọc trước khi hiến máu

“Tuần lễ hồng EVN” từ lâu đã trở thành một trong những hoạt động nhân ái tiêu biểu của ngành Điện. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ là nguồn lực y tế quý báu, mà còn là lời nhắn nhủ đầy nhân văn rằng tình người vẫn luôn hiện diện mạnh mẽ và bền bỉ như dòng điện không bao giờ ngừng chảy. Trong bối cảnh nhu cầu máu ngày càng tăng, nghĩa cử này càng trở nên đáng trân trọng và cần thiết.

Tham gia hiến máu, mỗi CBCNV không chỉ đóng góp cho xã hội mà còn nhận được nhiều lợi ích thiết thực như: kiểm tra sức khỏe miễn phí, xét nghiệm sàng lọc an toàn, chăm sóc sau hiến máu, cùng các quyền lợi theo quy định của Bộ Y tế.

Tuần lễ hồng EVN tại Trụ sở chính Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ. Ảnh: An Duy

Anh Vương Trần Quang - người đã có 23 lần hiến máu, chia sẻ: “Khi tham gia hiến máu tình nguyện, tôi cảm thấy trong lòng dâng lên niềm tự hào khó tả. Chỉ một hành động nhỏ nhưng có thể giúp ai đó vượt qua khoảnh khắc nguy cấp. Hiến máu không chỉ là cho đi, mà còn là nhận lại những giá trị nhân văn sâu sắc. Tôi mong nghĩa cử này sẽ lan tỏa hơn nữa để cộng đồng ngày càng gắn kết và nhân ái”

Với sự hưởng ứng của hàng nghìn CBCNV ngành Điện trên khắp cả nước, “Tuần lễ hồng EVN” đã trở thành biểu tượng đẹp của văn hóa EVN- nơi tinh thần thiện nguyện, ý thức trách nhiệm và giá trị “vì cộng đồng” được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Kết thúc chương trình, 261 đơn vị máu được tiếp nhận tại Công ty Điện lực TP. Cần Thơ đã góp thêm niềm tin và hy vọng vào hành trình cứu người đầy nhân ái. “Tuần lễ hồng EVN” không chỉ là một chiến dịch hiến máu, mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương, khẳng định trách nhiệm xã hội và củng cố những giá trị tốt đẹp luôn đồng hành của ngành điện.