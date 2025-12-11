Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đối mặt với sóng gió

TPO - Ngày 9-10/12, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tổ chức cuộc họp cuối cùng trong năm, mở ra một năm 2026 dự báo nhiều biến động, với những thay đổi quan trọng về nhân sự và áp lực pháp lý chính trị có thể ảnh hưởng đến tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ kết thúc nhiệm kỳ lãnh đạo vào tháng 5/2026, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ công bố người kế nhiệm ngay đầu năm. Dựa trên danh sách rút gọn bao gồm cố vấn kinh tế hàng đầu Kevin Hassett và một số ứng viên khác, quá trình bổ nhiệm sẽ đi qua Ủy ban Ngân hàng Thượng viện và cuộc bỏ phiếu xác nhận tại toàn thể Thượng viện, trước khi lãnh đạo mới có thể đảm nhiệm trước cuộc họp Fed tháng 6.

Chủ tịch Powell từng nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng trong 2 lần xác nhận trước, nhưng chủ tịch tiếp theo có thể đối mặt với cuộc bỏ phiếu sát sao hơn khi chính quyền Tổng thống Trump công khai nỗ lực tác động đến Fed, trong khi tính độc lập của ngân hàng trung ương vẫn được nhiều nhà lập pháp bảo vệ.

Cấu trúc quyền lực phức tạp của Fed càng khiến quá trình ra quyết định thêm khó khăn. Hệ thống gồm hội đồng quản trị 7 thành viên, 12 chủ tịch ngân hàng dự trữ khu vực và Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) quyết định lãi suất. Các quyết định gần đây cho thấy sự chia rẽ giữa các nhóm, khi một số chủ tịch ngân hàng dự trữ lo ngại lạm phát, trong khi các thống đốc do ông Trump bổ nhiệm muốn hạ lãi suất. Việc thuyết phục đa số FOMC ủng hộ hạ lãi suất nhiều khả năng sẽ kéo dài, đặc biệt trước ảnh hưởng của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Ngoài chính sách lãi suất, hội đồng Fed còn kiểm soát nhiều công cụ ảnh hưởng khác, từ ngân sách, nhân sự các ngân hàng dự trữ cho đến cách quản lý các ngân hàng lớn. Tuy nhiên, các thay đổi lớn đòi hỏi đa số hội đồng, và ông Trump chỉ có thể bổ nhiệm 3 trong 7 ghế do cơ cấu nhiệm kỳ phân chia. Nhiệm kỳ chủ tịch của ông Powell kết thúc vào tháng 5, nhưng nhiệm kỳ hội đồng quản trị của ông sẽ kéo dài đến năm 2028.

Một ẩn số khác là vụ việc liên quan Thống đốc Lisa Cook, người ông Trump từng cố gắng sa thải để mở ghế hội đồng. Bà Cook kháng cáo tại tòa, và đến nay Tối cao Pháp viện vẫn cho phép bà tiếp tục tại vị trong khi vụ việc được xét xử, dự kiến diễn ra vào tháng 1 tới. Quyết định của tòa sẽ được theo dõi sát sao vì ảnh hưởng đến tính độc lập của Fed và quyền lực của tổng thống đối với chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn và bổ nhiệm các chủ tịch ngân hàng dự trữ khu vực cũng đang được chú ý. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent gần đây quan tâm rằng nhiều lãnh đạo hiện tại được tuyển từ ngoài khu vực họ đại diện. Các ngân hàng khu vực vốn được thành lập để cân bằng quyền lực từ các trung tâm chính trị - tài chính ở Washington và New York, nhưng hiện nay lãnh đạo các ngân hàng này quản lý tổ chức lớn và tham gia vào các cuộc tranh luận chính sách tiền tệ. Quyết định bổ nhiệm lại các chủ tịch ngân hàng khu vực cho nhiệm kỳ mới dự kiến được công bố đầu năm 2026.

Năm 2026 hứa hẹn là thời điểm thử thách lớn với Fed, khi hội đồng mới, chủ tịch mới và áp lực chính trị - pháp lý cùng đồng thời diễn ra, đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì độc lập và ổn định chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ.