Japfa tiếp nối hành trình 'Cùng em đến trường' tại Gia Lai và Lâm Đồng

Mới đây, Japfa Việt Nam tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị và điều kiện học tập cho hơn 300 học sinh tại phường An Nhơn Nam (Gia Lai) và xã Hàm Thạnh (Lâm Đồng). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình trách nhiệm xã hội được doanh nghiệp triển khai liên tục trong nhiều năm qua. Trong nỗ lực chung tay cùng giáo dục địa phương khắc phục ảnh hưởng sau mưa lũ, Japfa Việt Nam đã triển khai hoạt động trao tặng quà tại Trường Tiểu học Nhơn Thọ (phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). Với sự góp sức của đội ngũ nhân viên Nhà máy Japfa Bình Định, hơn 200 phần quà gồm tập vở, dụng cụ học tập và sữa tiệt trùng đã được trao tận tay học sinh, giúp các em sớm ổn định việc học sau thiên tai.

Đại diện công ty Japfa bàn giao hạng mục cải tạo, trang trí cho Ban Giám hiệu Trường Mẫu giáo Hàm Thạnh (Lâm Đồng)

Trước đó, hơn 50 tình nguyện viên đến từ công ty Japfa, tập thể giáo viên nhà trường và tổ chức xã hội đã cùng nhau cải tạo, vệ sinh và trang trí cảnh quan tại Trường Mẫu giáo Hàm Thạnh (thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng). Những bức tường cũ được thay thế bằng những mảng màu tươi sáng với tranh vẽ sinh động. Bên cạnh đó, khu vực lớp học và sân chơi được dọn dẹp nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, sạch sẽ cho các em.

Chia sẻ tại chương trình, cô Hoàng Mỹ Nguyên - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hàm Thạnh, cho biết: “Điểm trường thành lập từ năm 2005, hiện có gần 100 trẻ theo học. Qua thời gian, nhiều hạng mục xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc và giảng dạy. Sự hỗ trợ của công ty Japfa đã mang đến diện mạo mới cho trường, tạo thêm niềm vui cho các em và động lực cho đội ngũ giáo viên”.

Các tình nguyện viên Japfa tham gia sơn sửa và làm mới khuôn viên điểm trường

Bên cạnh hoạt động cải tạo cơ sở vật chất, công ty còn tổ chức gian hàng ẩm thực, trao tặng nhiều phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt, nhiều thiết bị học tập và đồ chơi được nhân viên công ty quyên góp và gửi trao, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của tập thể người lao động Japfa.

Là một trong những tình nguyện viên trực tiếp tham gia chương trình, chị Huỳnh Thị Phượng Liên - Ủy viên Công đoàn Công ty Japfa chi nhánh Đồng Nai chia sẻ, hoạt động lần này không chỉ lan tỏa giá trị nhân văn mà còn góp phần gắn kết tinh thần đồng đội, giúp chị và các đồng nghiệp thêm tự hào khi đồng hành cùng công ty trong các hoạt động xã hội.

Hơn 200 phần quà trong chương trình "Cùng em đến trường" được trao cho học sinh Trường Tiểu học Nhơn Thọ (Gia Lai)

Trong hành trình 30 năm có mặt tại Việt Nam, công ty Japfa đã triển khai nhiều chương trình cộng đồng như hỗ trợ trẻ em đến trường, trao tặng sinh kế cho các gia đình khó khăn, đồng hành cùng khách hàng khắc phục ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh… Trong năm 2025, công ty đã mang đến 800 phần quà và trang thiết bị học tập cho học sinh trên cả nước. Bên cạnh đó, chương trình đã hỗ trợ gần 20.000 gà giống kèm thức ăn chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế cho các hộ nông dân. Trong bối cảnh nỗ lực giảm thiểu thiệt hại và khôi phục sản xuất sau thiên tai, công ty đã trao tặng thuốc sát trùng và cung cấp các tư vấn hữu ích về kỹ thuật chuồng trại nhằm hỗ trợ nông dân tái đàn hiệu quả.

Xác định phát triển bền vững là mục tiêu cốt lõi trong các hoạt động kinh doanh, Japfa Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng đối tác tích cực triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội, mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng nơi công ty hoạt động.