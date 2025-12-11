Fed hạ lãi suất, Chủ tịch Jerome Powell nói gì về tương lai kinh tế Mỹ?

TPO - Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định chính sách lãi suất của ngân hàng trung ương hiện đang ở vị thế tốt để ứng phó với những diễn biến kinh tế sắp tới.

Ngày 11/12, Fed đã hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong một cuộc bỏ phiếu có ý kiến chia rẽ. Theo các dự báo công bố sau cuộc họp kéo dài hai ngày, các nhà hoạch định chính sách chỉ kỳ vọng thêm một lần giảm lãi suất trong năm 2026, không thay đổi so với dự báo trước đó. Lạm phát dự kiến sẽ hạ xuống khoảng 2,4% vào cuối năm tới, tăng trưởng kinh tế được dự báo đạt 2,3%, cao hơn mức trung bình và tỷ lệ thất nghiệp duy trì quanh mức 4,4%.

Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định chính sách lãi suất của ngân hàng trung ương hiện đang ở vị thế tốt để ứng phó với những diễn biến kinh tế sắp tới.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết: “Sau khi hạ tổng cộng 75 điểm cơ bản kể từ tháng 9 và 175 điểm cơ bản so với tháng 9 năm ngoái, lãi suất quỹ liên bang hiện đã nằm trong phạm vi rộng của ước tính về giá trị trung lập. Chúng tôi đang ở vị thế tốt để quan sát cách nền kinh tế phát triển”.

Chủ tịch Fed khẳng định: “Chính sách tiền tệ không đi theo một lộ trình cố định, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên từng cuộc họp cụ thể”.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các nhà đầu tư và thị trường tài chính đang theo dõi sát sao các động thái của Fed, đặc biệt sau khi giảm lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế trước những biến động kinh tế toàn cầu. Ông Powell đồng thời từ chối đưa ra dự báo liệu Fed có tiếp tục hạ lãi suất trong tương lai gần hay không.