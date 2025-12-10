Cố vấn Nhà Trắng: Còn nhiều dư địa để cắt giảm lãi suất

TPO - Kevin Hassett - cố vấn kinh tế Nhà Trắng và cũng được xem là ứng viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thời gian tới - cho biết vẫn còn “nhiều dư địa” để cắt giảm lãi suất, dù cảnh báo rằng mọi quyết định sẽ phụ thuộc vào diễn biến của lạm phát.

Phát biểu tại Hội đồng CEO do tờ Wall Street Journal tổ chức ngày 9/12, ông Hassett nhấn mạnh: “Điều chúng ta cần làm là nhận ra rằng, giống như những năm 1990, chúng ta đang ở trong một thời kỳ có thể cực kỳ chuyển biến”.

Khi được hỏi sẽ làm gì nếu Tổng thống Donald Trump yêu cầu hạ lãi suất nhưng ông không cho đó là quyết định đúng đắn, ông Hassett trả lời: “Nếu lạm phát đã tăng từ 2,5% lên 4%, bạn sẽ không thể hạ lãi suất lúc đó”.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett. Ảnh: Politico.

Những nhận định của cố vấn kinh tế Nhà Trắng Hassett diễn ra trong bối cảnh cuộc họp chính sách hai ngày của Fed đang đến gần, nơi các nhà hoạch định chính sách sẽ thảo luận về việc giữ nguyên hay điều chỉnh lãi suất.

Các nhà đầu tư và chuyên gia kinh tế đang đặc biệt chú ý đến bài phát biểu của Chủ tịch Fed hiện tại, vì nó có thể hé lộ hướng đi sắp tới của chính sách tiền tệ, nhất là trong bối cảnh lạm phát có xu hướng tăng nhẹ.

Ông Hassett vốn được xem là ứng viên sáng giá cho ghế Chủ tịch Fed, có thể sẽ là tiếng nói quan trọng trong các quyết định lãi suất trong tương lai nếu được bổ nhiệm. Những phát biểu của ông càng làm tăng sự quan tâm của thị trường về khả năng Fed sẽ cân nhắc cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp sắp tới.