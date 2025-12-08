Ngân hàng sẵn tiền, liên tiếp giảm lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội

TPO - Tốc độ giải ngân nhà ở xã hội tăng mạnh do nguồn cung nhà ở xã hội được cải thiện so với năm 2024. Hiện, nhiều dự án tại Hà Nội đang chuẩn bị ký hợp đồng, các ngân hàng đã vào chào mời các gói lãi suất thấp từ 4,8- 5,9%/năm.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến nay có 26/34 UBND tỉnh gửi văn bản hoặc công bố trên cổng thông tin điện tử về danh mục dự án tham gia chương trình ưu đãi vay nhà ở xã hội với tổng khoảng 121 dự án toàn quốc.

Đến ngày 31/10, các ngân hàng đã cam kết cho vay hơn 13.200 tỷ đồng, doanh số giải ngân đạt 5.618 tỷ đồng, tăng 97,5% so với cuối năm 2024 (gồm: 4.671 tỷ đồng cho chủ đầu tư tại 34 dự án; 947 tỷ đồng cho người mua nhà tại 31 dự án); dư nợ của chương trình đạt 4.297 tỷ đồng .

Một dự án nhà ở xã hội ở Thượng Thanh, Hà Nội.



Hiện, có 9 ngân hàng thương mại (Agribank; Vietcombank; VietinBank; BIDV; TPBank; Techcombank; VPBank; MB; HDBank) về việc triển khai Chương trình cho vay nhà ở xã hội với gói tín dụng lên tới 145.000 tỷ đồng.

Dù đạt được kết quả giải ngân tăng mạnh so với năm 2024 nhưng theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, tốc độ giải ngân vẫn chậm. Vị này lý giải, nguồn cung nhà ở xã hội trong thời gian qua còn hạn chế. Nhiều dự án đã hoàn thành, huy động được nguồn lực nên chưa có nhu cầu tiếp cận Chương trình gói tín dụng cho vay nhà ở xã hội 145.000 tỷ đồng. Vì vậy, chưa có nhiều dự án nhà ở xã hội để các nhà ở thương mại tiếp cận, thẩm định, cho vay.

Từ khi ban hành gói tín dụng nhà ở xã hội đến nay đã có 6 lần điều chỉnh lãi suất cho vay. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay từ mức 8,2% ngày đầu xuống hiện chỉ còn 6,4% và cho người vay chỉ còn 5,9%/năm.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tính đến hết quý III, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 637.048 căn. Tuy nhiên, số lượng dự án hoàn thành chỉ dừng ở con số 165, tương ứng với quy mô 116.342 căn, đáp ứng khoảng 10% chỉ tiêu của Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng dự kiến trong năm nay, cả nước sẽ hoàn thành 91.585 căn nhà ở xã hội, đáp ứng 91% chỉ tiêu. Trong đó, có 17 tỉnh, thành phố khả năng cao đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao; 13 địa phương không có khả năng hoàn thành chỉ tiêu.

Để thực hiện phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề xuất nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp đột phá về tín dụng đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chủ động điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, tín dụng đối với các chủ đầu tư, người mua nhà tại các dự án: nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Mặt khác, Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục thúc đẩy nhanh giải ngân Chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo hướng các điều kiện thủ tục thuận lợi hơn, dễ tiếp cận hơn và kiểm soát, quản lý được.

Bộ xây dựng đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành liên quan sửa đổi tiêu chuẩn điều kiện, quy trình vay vốn nhằm thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang...