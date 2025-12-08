Định hướng dài hạn và tầm nhìn bền vững của Map Pacific Singapore

Map Pacific Singapore (MPS) hướng tới việc xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam xanh, bền vững và hiện đại, dựa trên ba trụ cột chính: phát triển sản phẩm sinh học, ứng dụng công nghệ tiên tiến và đồng hành cùng nông dân. Theo đó, doanh nghiệp không chỉ tập trung vào việc cung cấp sản phẩm, mà còn xem việc nâng cao kiến thức, kỹ năng và nhận thức về canh tác bền vững cho người nông dân là nhiệm vụ chiến lược.

Map Pacific Singapore hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững, đồng hành cùng nông dân Việt trong hành trình canh tác bội thu

Trong dài hạn, MPS đặt mục tiêu gia tăng tỷ lệ sản phẩm sinh học trong tổng danh mục lên 30% vào năm 2030, giảm thiểu sự phụ thuộc vào hóa chất truyền thống, hạn chế rủi ro cho môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, công ty hướng tới phát triển các giải pháp nông nghiệp thông minh, bao gồm hệ thống theo dõi cây trồng, dự báo sâu bệnh, và các công cụ hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tiễn, nhằm giúp nông dân tối ưu hóa chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng nông sản.

Lễ ký kết của đại diện doanh nghiệp MPS cùng Cục Bảo vệ Thực vật nhằm phát triển và nâng cao tỷ lệ sử dụng sản phẩm nông nghiệp sinh học

Bên cạnh đó, MPS nhấn mạnh việc bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn tài nguyên bền vững. Các sản phẩm sinh học được nghiên cứu nhằm tối ưu hóa khả năng hấp thụ và tăng hiệu quả sử dụng, đồng thời hạn chế tồn dư trong đất và nước. Đây là yếu tố quan trọng để duy trì độ màu mỡ của đất, cân bằng hệ sinh thái và đảm bảo nền tảng lâu dài cho sản xuất nông nghiệp.

Tầm nhìn của MPS còn hướng tới việc kết hợp phát triển sản phẩm với giáo dục nông dân và cộng đồng. Chuỗi hội thảo và chương trình demo thực địa không chỉ là nơi trao đổi kiến thức kỹ thuật, mà còn giúp xây dựng nhận thức về trách nhiệm với môi trường, từ đó thúc đẩy việc áp dụng các phương pháp canh tác an toàn, bền vững và hiệu quả.

Các chuỗi demo thực tế tại đồng ruộng của MPS giúp người nông dân trao đổi kiến thức, áp dụng các phương pháp canh tác đúng cách, hiệu quả hơn

Những nỗ lực này phản ánh cam kết dài hạn của MPS: đóng góp vào sự chuyển mình của ngành nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, đồng thời tạo nền tảng cho thế hệ nông dân mai sau có thể sản xuất nông sản an toàn, chất lượng cao và phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH MAP PACIFIC SINGAPORE

Địa chỉ: 101/6 đường số 3, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Đồng Nai

Fanpage: https://www.facebook.com/mappacificsingapore

Hotline: 1900 4352