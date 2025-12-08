Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

EVNHCMC được vinh danh Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2025

Thanh Thiện – Duy Đoàn

Lễ công bố “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2025” – Lần thứ 7, do Viện Phát triển Sáng chế và Đổi mới Công nghệ phối hợp với Trung tâm NCPT Doanh nghiệp Châu Á tổ chức đã diễn ra ngày 6/12, tại TPHCM. Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vinh dự lọt Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2025. Ông Nguyễn Thanh Nhã - Phó tổng giám đốc EVNHCMC đã đại diện đơn vị đón nhận giải thưởng này.

Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định uy tín thương hiệu của EVNHCMC trong hành trình chuyển đổi số toàn diện và phát triển hạ tầng điện thông minh tại siêu đô thị TP.HCM.

Lễ công bố Thương hiệu Hàng đầu Việt Nam là một sự kiện quan trọng nhằm vinh danh những thương hiệu xuất sắc, có ảnh hưởng lớn và tích cực trong việc xây dựng thương hiệu uy tín, chất lượng hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

Giải thưởng được các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá, xét chọn theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế quy chuẩn phù hợp với thị trường Việt Nam.

image001-6227.jpg
Ông Nguyễn Thanh Nhã – Phó tổng giám đốc EVNHCMC đại diện lãnh đạo EVNHCMC nhận giải thưởng.

EVNHCMC là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được chứng nhận doanh nghiệp số vào năm 2023, với 3/24 đơn vị trực thuộc đạt mức độ chuyển đổi số nâng cao (4/5). Đến năm 2024, Tổng công ty tiếp tục được đánh giá mức độ chuyển đổi số nâng cao trên toàn hệ thống, phản ánh năng lực công nghệ, quản trị và vận hành theo chuẩn quốc tế.

Cùng với đó, EVNHCMC nhiều năm liền được vinh danh bằng các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế như Doanh nghiệp xanh, Thương hiệu vàng, Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, ghi nhận những nỗ lực không ngừng trong nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển lưới điện thông minh và thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả.

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Nguyễn Thanh Nhã nhấn mạnh: “Danh hiệu Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2025 là sự ghi nhận quý báu đối với những nỗ lực bền bỉ của tập thể gần 8.500 cán bộ công nhân viên EVNHCMC. Chúng tôi xem đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm, là động lực để tiếp tục đổi mới, kiến tạo lưới điện thông minh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển bền vững của TPHCM”.

Ông Nhã cũng khẳng định EVNHCMC sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng ứng dụng công nghệ trong vận hành và chăm sóc khách hàng, đồng thời đồng hành với cộng đồng thông qua các hoạt động an sinh xã hội là một trong những giá trị cốt lõi của thương hiệu EVNHCMC.

Danh hiệu Top 10 “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2025” không chỉ là sự tôn vinh cho những thành tựu đã đạt được mà còn là nền tảng để EVNHCMC tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong xây dựng hạ tầng điện hiện đại, an toàn, minh bạch, thúc đẩy phát triển năng lượng xanh và chuyển đổi số ngành điện trong giai đoạn mới.

#EVNHCMC #thương hiệu #chuyển đổi số #điện thông minh #TP.HCM #năng lượng xanh #giải thưởng

