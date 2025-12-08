VIMID - Hành trình 15 năm kiến tạo giá trị ngành vận tải hàng hóa Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 15 năm hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (VIMID). Ra đời trong bối cảnh thị trường vận tải hàng hóa quốc nội phát triển còn manh nha, VIMID đã vươn lên giữ vị trí TOP 1 thị phần xe tải hạng trung - hạng nặng. Hiện nay, VIMID là một trong những đơn vị dẫn dắt xu hướng đổi mới công nghệ và “xanh hóa” ngành vận tải hàng hóa tại Việt Nam.

VIMID (Mã chứng khoán: VVS) ra đời với sứ mệnh: “Cung cấp giải pháp vận tải toàn diện nhằm thỏa mãn nhu cầu cao nhất của khách hàng và nâng tầm giá trị ngành vận tải hàng hoá Việt Nam. Cam kết mang lại giá trị và sự thịnh vượng cho khách hàng, cổ đông, nhân viên, đối tác và đóng góp tích cực cho cộng đồng.”

Mười lăm năm hình thành và phát triển của VIMID là mười lăm năm bền bỉ, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo, đầu tư nguồn lực mạnh mẽ vào công nghệ nhằm nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chất lượng vượt trội, phù hợp với mọi điều kiện và yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng vận tải hàng hóa.

Điều làm nên sự khác biệt của VIMID không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm đầu ra, mà còn ở việc đầu tư xây dựng hệ thống dịch vụ sau bán hàng toàn diện, đồng hành khách hàng xuyên suốt vòng đời vận hành.

Hiện nay, doanh nghiệp đang vận hành hệ thống lên đến 23 trạm dịch vụ 3S và đại lý ủy quyền phủ khắp toàn quốc. Đây chính là chìa khóa giúp VIMID khẳng định vị thế và tạo dựng lòng tin với khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở những sản phẩm hiện hữu hay dịch vụ hậu mãi, VIMID xác định việc tạo ra giá trị cho ngành và xã hội mới chính là thước đo bền vững của một doanh nghiệp hiện đại. Vì vậy, chiến lược phát triển bền vững đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt, định hình mọi quyết sách và hoạt động của VIMID.

Tính bền vững trở thành nền tảng để VIMID tạo dựng dấu ấn khác biệt và phát triển vững vàng trong bối cảnh thị trường biến động không ngừng. Trong nhiều năm qua, VIMID chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phát huy nhân tố con người, đồng thời tích cực đóng góp giá trị cho nền kinh tế - xã hội thông qua các hoạt động thiện nguyện, đóng góp ngân sách nhà nước, các chương trình an sinh xã hội, v.v…

Bên cạnh đó, VIMID đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu và phát triển giải pháp vận tải xanh toàn diện từ các dòng xe tải điện, xe tải sử dụng nhiên liệu sạch, đến hệ thống vận hành quản lý, trạm sạc… Doanh nghiệp quyết tâm đầu tư nguồn lực, sẵn sàng tiên phong đặt nền móng cho quá trình “xanh hóa” ngành vận tải Việt Nam, đóng góp mạnh mẽ cho hệ sinh thái vận tải bền vững.

Không ngừng nỗ lực phát triển song hành, gắn liền trách nhiệm xã hội với hoạt động kinh doanh, VIMID ghi nhận tăng trưởng tích cực, đồng thời khẳng định uy tín và vị thế tiên phong trong lĩnh vực vận tải - logistics.

Trải qua hành trình 15 năm phát triển bền bỉ, VIMID đã góp phần nâng chuẩn giá trị ngành vận tải hàng hóa Việt Nam, xây dựng nền tảng vững vàng để doanh nghiệp sẵn sàng bứt phá trong chu kỳ tiếp theo. Những giá trị tích lũy về công nghệ, hệ thống dịch vụ, nguồn nhân lực và năng lực vận hành trở thành bàn đạp quan trọng giúp doanh nghiệp mở rộng tầm nhìn và nâng cao vị thế cạnh tranh.

Ông Nguyễn Vũ Trụ, Giám đốc Công ty VIMID luôn khẳng định rằng: “Sự phát triển của VIMID không chỉ là việc mở rộng quy mô doanh nghiệp mà còn là việc tạo ra giá trị bền vững cho xã hội và cộng đồng. Với sứ mệnh và tầm nhìn dài hạn, tôi tin rằng VIMID sẽ tiếp tục dẫn đầu lĩnh vực vận tải hàng hóa, không chỉ về doanh số mà còn về uy tín và chất lượng dịch vụ”.

Với tầm nhìn giai đoạn 2026 – 2030 “trở thành Tập đoàn công nghiệp xe tải hàng đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, robot, năng lượng sạch tại Việt Nam và khu vực”, trong chặng đường phía trước, VIMID tiếp tục mở rộng quy mô tăng trưởng và tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng thời thực thi các mục tiêu phát triển mới về giải pháp công nghệ, chuyển đổi xanh, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và từng bước làm chủ chuỗi cung ứng với dự án nhà máy sản xuất lắp ráp tại Việt Nam…

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, doanh nghiệp quyết tâm đóng góp giá trị, nâng tầm ngành vận tải nói riêng, và cống hiến cho nền kinh tế - xã hội thịnh vượng của quốc gia nói chung.